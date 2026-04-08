أليخاندرو جارناشو على وشك الانتقال في الصيف إلى نادٍ غير متوقع بعد إجراء اتصالات مع جناح تشيلسي

كان انتقال جارناشو إلى تشيلسي يُنظر إليه في البداية على أنه بداية جديدة كان في أمس الحاجة إليها، عقب خلافه المثير للجدل مع روبن أموريم في مانشستر يونايتد. ومع ذلك، فقد انتهت بالتأكيد فترة «الشهر العسل» للجناح في غرب لندن. فقد فشل اللاعب الدولي الأرجنتيني في ترسيخ مكانه بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية خلال موسم مليء بالتقلبات.

من الناحية الإحصائية، لم يرقَ اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى مستوى التوقعات. ورغم أنه سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 37 مباراة خاضها مع تشيلسي في جميع المسابقات، إلا أن الجزء الأكبر من هذا العائد جاء في مباريات الكؤوس المحلية. وقد أثار العائد الضئيل المتمثل في هدف واحد فقط في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز شكوكاً جدية بشأن مدى ملاءمته على المدى الطويل لنادٍ يطمح إلى تحقيق أهداف طموحة.