Goal.com
مباشر
Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Yosua Arya

ترجمه

أليخاندرو غارناشو «المحرج» يعترف بذنبه بعد حادثة تورط فيها نجم تشيلسي وسيارته «أودي RS 3»

أعرب أليخاندرو غارناشو عن أسفه الشديد بعد ضبطه وهو يقود بسرعة زائدة بالقرب من ملعب تدريبات مانشستر يونايتد. واعترف جناح تشيلسي بارتكاب المخالفة، التي وقعت قبل أيام قليلة فقط من انتقاله المثير للجدل إلى ستامفورد بريدج.

  • حادث سرعة زائدة بالقرب من كارينغتون

    ظهرت تفاصيل الحادثة في المحكمة، حيث تبين أن اللاعب الدولي الأرجنتيني تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة السرعة أثناء قيادته لسيارته السوداء من طراز «أودي RS 3» في شارع كارينجتون لين. وقعت المخالفة في الساعة 17:51 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم 26 أغسطس، خلال فترة شهدت اضطرابات كبيرة في حياة الشاب. في ذلك الوقت، كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في صدد إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، عقب تدهور علاقته مع روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد آنذاك. تم تسجيل غارناشو وهو يقود بسرعة 50 ميلًا في الساعة في منطقة محددة السرعة بـ 40 ميلًا في الساعة، في خطأ في التقدير وقع مباشرة عند مدخل مجمع التدريب الرئيسي لمانشستر يونايتد.

  • Alejandro Garnacho Ruben Amorim Manchester UnitedGetty

    الندم القانوني والاعتذار الرسمي

    تصاعدت القضية بعد أن لم يُعرِف الجناح نفسه في البداية باعتباره السائق عندما اتصلت به شرطة مانشستر الكبرى في أكتوبر. ومع ذلك، من خلال ممثليه القانونيين في مكتب محاماة JMW Solicitors، أقر نجم تشيلسي في النهاية بارتكاب الجريمة وقدم اعتذارًا كاملاً للمحكمة.

    وفي بيان مقدم إلى محكمة الصلح في ليفربول، وفقًا لبي بي سي، كتب محاموه: "يقر السيد غارناشو بأنه ارتكب جريمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة واعترف بارتكاب الجريمة. ويوضح السيد غارناشو أن هذا كان سهواً من جانبه ويعتذر عن الجريمة. ويشعر موكلنا بالحرج لكونه في هذا الموقف حاليًا ويقدم اعتذاره للمحكمة عن جريمة تجاوز السرعة."

  • سحب النيابة العامة التهمة الثانوية

    وعقب اعترافه بالذنب، سحبت النيابة العامة تهمة ثانوية تتعلق بعدم تقديم معلومات السائق. وتم البت في القضية بموجب «إجراء القاضي المنفرد»، حيث أصدرت القاضية جين هاينز الحكم خلال جلسة مغلقة لضمان تسوية القضية قبل انتهاء الموسم. تم تغريم غارناشو بمبلغ 660 جنيهًا إسترلينيًا، مع أمر بدفع 120 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية التكاليف و264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية للضحية. علاوة على ذلك، تم تسجيل ثلاث نقاط جزائية على رخصة القيادة الخاصة بالأرجنتيني.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    منذ انتقاله إلى تشيلسي، سجل سبعة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 36 مباراة خاضها في جميع المسابقات. ونظرًا لعدم استدعاء اللاعب للمنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولية الحالية، ستتاح له فرصة الراحة قبل العودة إلى الملاعب مع «البلوز» في مواجهة بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
بورت فايل crest
بورت فايل
PVL
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز