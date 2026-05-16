AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro و معتز الجمال

"ميلان فوق الجميع" | أليجري يحسم جاهزية مودريتش لموقعة جنوى.. وحقيقة "خلافه" مع إبراهيموفيتش

تحدث المدير الفني الإيطالي لنادي ميلان، ماسيميليانو أليجري، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام جنوى على ملعب ماراسي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، والتي تُعد محطة حاسمة في سباق التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لقد حانت اللحظة الحاسمة في الموسم بالنسبة لميلان؛ حيث سيحل الروسونيري غداً في تمام الساعة 12:00 ظهراً ضيفاً ثقيلاً على جنوى، بالتزامن مع مباريات جميع الفرق الأخرى المتنافسة على المقاعد الثلاثة المتبقية والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتلعب كتيبة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري جزءاً كبيراً من مستقبلها الأوروبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فهدف "الديافولو" واضح تماماً: حصد النقاط الثلاث في إقليم ليجوريا، ثم إكمال المهمة في الجولة الأخيرة على ملعب سان سيرو أمام كالياري. وفي حال تحقيق انتصارين، سيضمن ميلان حسابياً تأهله للنسخة القادمة من المسابقة القارية.

وعشية المباراة، ظهر أليجري - كعادته - في المؤتمر الصحفي للحديث عن اللقاء ومناقشة أبرز الملفات الساخنة، بما في ذلك مستقبله مع الفريق.

  • مودريتش متاح

    وقال المدرب الإيطالي: "لوكا مودريتش متاح تحت تصرفنا"، موضحاً أنه خاض أول حصة تدريبية له بعد غياب دام أسبوعين. وأضاف أن اللاعب الكرواتي تدرب مرتدياً القناع الواقي وسيسافر مع الفريق إلى جنوى. وأردف: "صامويل ريتشي تعرض لالتواء في الكاحل صباح اليوم، وسيرافق البعثة أيضاً ولكن سنقيم حالته لاحقاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن بقية اللاعبين جميعهم في حالة جيدة.


  • الأسبوع الأخير

    وتطرق أليجري للحديث عن تراجع النتائج في الأسبوع الأخير، قائلاً: "عندما تقدم أداءً ممتازاً في ثلثي الموسم، فمن الطبيعي أن تشعر ببعض خيبة الأمل لاحقاً، ونحن أول من يشعر بذلك. كنت أعلم أن الأمور ستكون صعبة".

    وواصل صاحب الـ 58 عاماً تصريحاته: "الآن لدينا الفرصة لخوض هذه المباراة المهمة؛ سنحتاج إلى تقديم أداء جاد بكثير من الانضباط والصبر"، مشيراً إلى أن الفريق تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع وحصل على قسط كافٍ من الراحة.

  • هل يُعد الفشل في بلوغ الأبطال إخفاقاً؟

    وعن احتمالية اعتبار عدم بلوغ دوري الأبطال بمثابة إخفاق، أوضح المدير الفني: "في ميلان يجب أن تطمح دائماً للقمة، وأنا أقول دائماً إن النتيجة التي تحققها هي ما تستحقه".

    وتابع: "بعد ذلك يمكنك تحليل المشاكل والأخطاء، لكن في هذه اللحظة يجب أن نصب تركيزنا بالكامل على مباراة الغد".

  • العلاقة مع إبراهيموفيتش

    وحول علاقته بالمستشار الفني السويدي وعضو الإدارة زلاتان إبراهيموفيتش، صرح المدرب المخضرم: "أنا معتاد على الحفاظ على علاقة مهنية مع جميع الإداريين". وأضاف: "خلال الاجتماعات، تكون هناك نقاشات نتفق فيها أو نختلف، ولكن في الوقت الحالي، الأهم هو التركيز على أرض الملعب".


  • تصريحات كاردينالي

    وفيما يخص تصريحات مالك نادي ميلان، رجل الأعمال الأمريكي جيري كاردينالي الأخيرة، أكد أنها أسعدته، كاشفاً أنه تحدث معه مؤخراً وطرح عليه وجهة نظره حول مستقبل النادي.

  • خط الهجوم

    وفيما يتعلق بخياراته لخط الهجوم، أشار أليجري إلى أن كريستيان بوليسيتش أو كريستوفر نكونكو سيبدأ أساسياً بينما سيتواجد الآخر على مقاعد البدلاء، نظراً للحاجة إلى إجراء تبديلات، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية الثنائي نيكلاس فولكروج وسانتياجو خيمينيز.

  • ميلان يأتي أولاً

    وشدد المدرب الإيطالي على أن: "ميلان يأتي دائماً في المقام الأول، لأن النادي يبقى فوق كل شيء وفوق الجميع". وأضاف بنبرة حاسمة: "نحن جميعاً عابرون، ويجب علينا العمل لمحاولة ترك بصمة مهمة، وأن يكون ذلك دائماً لمصلحة النادي. هل عملت لمصلحة ميلان؟ ارتكاب الأخطاء أمر وارد، وأنا أخطئ كغيري، لكن الاحترافية التي نضعها تحت تصرف النادي أمر لا جدال فيه".

  • البناء على آخر 20 دقيقة أمام أتالانتا

    وأكد أليجري على ضرورة التعلم من الدقائق الأخيرة أمام أتالانتا، موضحاً: "استقبلنا الكثير من الأهداف في المباريات الماضية، لذا سنحتاج إلى اللعب بتماسك كبير، يجب أن نتحسن كفريق في الشق الدفاعي". وواصل إشادته بلاعبيه قائلاً: "أمتلك مجموعة من اللاعبين الجادين والمحترفين للغاية، وهم يتألمون لأننا أهدرنا الكثير من النقاط مؤخراً، لكن لا داعي للتفكير فيما حدث، علينا التفكير في الغد لننزل إلى أرض الملعب ونحقق نتيجة إيجابية".

  • تاري

    واختتم صاحب الـ 58 عاماً المؤتمر الصحفي بالحديث عن علاقته بالمدير الرياضي الحالي للفريق، إيجلي تاري، قائلاً: "لقد انسجمت معه فوراً، وهو شخص جاد ومحترف للغاية". وفيما يخص الشائعات التي تربط النادي بالتعاقد مع المدير الرياضي فيكتور بيجاني كبديل له، نفى أليجري معرفته به بشكل قاطع موضحاً: "هل أعرف فيكتور بيجاني؟ لا، ولدينا بالفعل تاري كمدير رياضي لنا".

