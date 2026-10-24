أليجري غاضبًا بعد مواجهة روما: لأول مرة منذ 25 عامًا لست في موقف يسمح لي بالتصريح!

ماكس أليجري، مدرب نابولي، تحدث إلى DAZN بعد التعادل 3-3 مع روما على ملعب مارادونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.





الطرد

«الحكم الرابع استدعى الحكم وطردني. لم أفعل أي شيء على الإطلاق: الأمر مخيّب للآمال، لكنني في المرة القادمة سأبقى على مقعد البدلاء»، بحسب ما نقلته TMW. «في كل مرة أتحرك فيها، أُطرد. أرى آخرين يدخلون أرض الملعب ويقلبون الأمور. أشكر ساكاني، وبخلاف ذلك ليس لديّ سوى الثناء على اللاعبين».





التراجع البدني

«الليلة لعب الفريق بشكل جيد أمام فريق روما القوي. لم نكن نستطيع فعل المزيد بشأن الهدف الثالث، لكن إذا لعبنا بهذه الروح، فسنصعد في جدول الترتيب».



