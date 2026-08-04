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أحمد فرهود

ألميريا بطل القصة: كشف "مشاكل النصر الخطيرة" أمام كريستيانو رونالدو.. ولا تنسوا شكوك صفقة الاتحاد!

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الاتحاد
كريستيانو رونالدو
ديون لوبي
وديات الأندية
دوري روشن السعودي

القلق يزداد في النصر..

"النجاح صعب والحفاظ عليه أصعب".. مبدأ عام يعرفه عملاق الرياض النصر جيدًا؛ لذا عليه بذل المزيد من الجهد "الفني والمالي والإداري"، لمواصلة التربع على القمة.

وحقق النصر لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعد غياب طويل عن منصة التتويج، وصل إلى 7 سنواتٍ كاملة.

إلا أن أمور النصر لم تتحسن كثيرًا، بعد التتويج باللقب المحلي الغالي؛ حيث يُعاني هذا الكيان الرياضي السعودي العملاق، من أزمات "مالية وإدارية" كبيرة.

وكأن هذه الأزمات لم تكن كافية؛ حيث زاد عليها رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الذي كان "كلمة السر" في نجاح الفريق النصراوي الموسم الماضي.

وتعاقد النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، في صيف العام الحالي، على أمل مواصلة نجاح جيسوس؛ إلا أن البدايات ليست مبشرة للجمهور، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

  • Ange Postecoglou Nassr (Goal Only)Goal AR

    نادي النصر.. إسدال الستار على معسكر إعدادي غير جيد

    أسدل عملاق الرياض النصر، الستار على "معسكره الإعدادي" في البرتغال؛ وذلك بمواجهة نادي ألميريا الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء.

    وخسر النصر هذه المباراة بنتيجة (0-2)؛ وهي الهزيمة الثالثة من أصل 4 "وديات" خاضها الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر البرتغال.

    نعم.. الفريق النصراوي خاض 4 مباريات ودية، في "معسكره الإعدادي" بالبرتغال؛ حيث جاءت النتائج، على النحو التالي:

    * الودية الأولى: النصر (1-2) رديف بنفيكا البرتغالي.

    * الودية الثانية: النصر (2-0) ميريدا الإسباني.

    * الودية الثالثة: النصر (2-4) إستريلا أمادورا البرتغالي.

    * الودية الرابعة: النصر (0-2) ألميريا الإسباني.

    والنتائج ليست مهمة كثيرًا، في المباريات الودية الإعدادية؛ لكنها تعطي مؤشرات أيضًا على شكل الفريق، في الموسم الرياضي الجديد.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ودية ألميريا.. عندما شاهدنا مشاكل النصر الخطيرة بوضوح

    وبالتركيز على "ودية" ألميريا الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء؛ سنجد بعض العيوب الخطيرة في عملاق الرياض النصر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المساحات الكبيرة بين خطي الوسط والدفاع.

    * ثانيًا: مشاكل هجومية ودفاعية في الظهيرين.

    * ثالثًا: إهدار فرص سهلة أمام المرمى.

    وبالطبع.. كل هذه المشاكل لن تُحل إلا بصفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث يجب على النصر دعم الظهيرين وخط الوسط، بشكلٍ عاجل.

    وبالفعل.. حسم النصر صفقة متوسط الميدان البرتغالي سامو كوستا تقريبًا؛ وذلك بعد طول عناء، بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي.

    لذا إذا استمرت هذه الأزمة المالية، ولم يدعم الفريق النصراوي صفوفه بقوة؛ فإنه سيُعاني كثيرًا أمام منافسيه الكبار، في الموسم الرياضي الجديد.

    والأسئلة التي تتبادر إلى ذهننا الآن، أساسًا: "هل كوستا وحده سيحل مشاكل وسط النصر؟.. وماذا لو لم يتم التعاقد مع أظهرة من العيار الثقيل؟".

  • CD Mirandes v UD Almeria - La Liga HypermotionGetty Images Sport

    جدل كبير.. صفقة ألميريا والاتحاد تثير الشكوك جماهيريًا

    المهم.. اسم نادي ألميريا، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، أسال الكثير من الحبر في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أثار الجدل بصفقة بيع نجمه السنغالي ديون لوبي إلى عملاق جدة الاتحاد.

    * ثانيًا: كشف الكثير من عيوب عملاق الرياض النصر قبل الموسم الرياضي الجديد.

    وخلال الساعات القليلة الماضية؛ أعلنت جميع المصادر الموثوقة موافقة ألميريا على بيع لوبي إلى الاتحاد، مقابل 19 مليون يورو.

    وقطاع كبير من الجماهير السعودية، شككوا في هذه الصفقة - كالمعتاد -؛ حيث قالوا إن الاتحاد كان لديه خيارات أفضل في خط الوسط، لكن تم الذهاب إلى خيار لوبي لمساعدة رجل الأعمال محمد الخريجي.

    الخريجي هو مالك ألميريا، كما دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، كأحد المستثمرين في هذا النادي الإسباني.

    وحسب الاتهامات.. يواجه ألميريا مشاكل مالية، يحتاج على إثرها إلى بيع لاعبين بمبالغ ضخمة؛ لذا قامت السعودية بفرض لوبي على الاتحاد، لمساعدة الخريجي فقط لا غير.

    لكن، يجب على هذا القطاع الجماهيري معرفة أن لوبي، قيمته السوقية 15 مليون يورو أساسًا؛ بالإضافة إلى أنه كان يحظى باهتمام الكثير من الأندية الأوروبية، خاصة في إنجلترا.

    وبالتالي.. دفع 19 مليون يورو هو سعر مقارب لقيمته السوقية الحقيقية؛ وكذلك يتناسب مع لاعب شاب يبلغ من العمر 24 سنة، ومطلوب في أوروبا.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. على كريستيانو رونالدو "مساعدة" النصر الآن

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن نادي ألميريا الإسباني خطف دور البطولة في المشهد الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

    وبخلاف جدل صفقة النجم السنغالي ديون لوبي؛ فألميريا زادت من مخاوف جماهير النصر بشأن شكل فريقهم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    ليس الجمهور فقط.. فهزيمة النصر أمام ألميريا، جاءت تحت أنظار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأصفر؛ الذي حضر في المدرجات.

    رونالدو لا يزال يقضي إجازته حتى الآن؛ رغم أن الموسم الرياضي الجديد في المملكة العربية السعودية، سينطلق بعد 10 أيام تقريبًا.

    وشارك الأسطورة البرتغالية مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث ودع من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة (0-1) ضد إسبانيا.

    ووسط ما يُعانيه النصر من مشاكل إدارية ومالية، وما رأيناه من مستوى فني غير جيد في معسكر البرتغال الإعدادي؛ سيكون على رونالدو بخبرته وقيادته، أن يساعد الفريق في الموسم الجديد قدر المستطاع.