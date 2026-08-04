ألميريا بطل القصة: كشف "مشاكل النصر الخطيرة" أمام كريستيانو رونالدو.. ولا تنسوا شكوك صفقة الاتحاد!

"النجاح صعب والحفاظ عليه أصعب".. مبدأ عام يعرفه عملاق الرياض النصر جيدًا؛ لذا عليه بذل المزيد من الجهد "الفني والمالي والإداري"، لمواصلة التربع على القمة.

وحقق النصر لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك بعد غياب طويل عن منصة التتويج، وصل إلى 7 سنواتٍ كاملة.

إلا أن أمور النصر لم تتحسن كثيرًا، بعد التتويج باللقب المحلي الغالي؛ حيث يُعاني هذا الكيان الرياضي السعودي العملاق، من أزمات "مالية وإدارية" كبيرة.

وكأن هذه الأزمات لم تكن كافية؛ حيث زاد عليها رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الذي كان "كلمة السر" في نجاح الفريق النصراوي الموسم الماضي.

وتعاقد النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، في صيف العام الحالي، على أمل مواصلة نجاح جيسوس؛ إلا أن البدايات ليست مبشرة للجمهور، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..