نجح المنتخب الألماني في استهلال مشواره ببطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض ومقنع على حساب نظيره منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح فيليكس نميشا التسجيل مبكرًا للماكينات في الدقيقة السادسة، قبل أن يدون ليفانو كومينيسيا هدفًا تاريخيًّا لكوراساو في الدقيقة الحادية والعشرين، ليعود المنتخب الألماني ويفرض تفوقه بثلاثة أهداف متتالية سجلها نيكو شلوتربيك في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وكاي هافيرتز من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، ثم جمال موسيالا مع انطلاقة الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة السابعة والأربعين، قبل أن يضيف ناثينال براون الخامس في الدقيقة 68 وينهي دينيس أونداف السادس في الدقيقة 77 ويختتم كاي هافيرتس التهديف في الدقيقة 88 بالهدف السابع.

التقرير التالي يرصد لكم المكاسب الهامة للطرفين من هذه المواجهة.



