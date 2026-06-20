شهدت المباراة تقلبات تكتيكية دراماتيكية، حيث انقسمت لثلاث مراحل رئيسية. بدأت ألمانيا بسيطرة مطلقة حتى الدقيقة 26، لكن نقطة التحول جاءت بعد استراحة شرب الماء؛ حيث استغل "الأفيال" خطأً ألمانياً فادحاً في التمركز ليسجل فرانك كيسيه هدف التقدم في الدقيقة 30.





هذا الهدف دفع كوت ديفوار للتراجع في "بلوك دفاعي" منخفض، لتتحول المباراة إلى هجوم ألماني كاسح مقابل استبسال دفاعي إيفواري بقيادة الحارس المتألق فوفانا الذي قام بـ 5 تصديات حاسمة، لكنها لم تكن كافية للخروج بنقاط الفوز.

في الشوط الثاني، تدخل المدرب الألماني يوليان ناجلسمان بتغييرات هجومية، ونجحت الماكينات في فرض حصار خانق تُرجم إلى استحواذ إجمالي بلغ 59% و622 تمريرة. ورغم ندرة المساحات، صنع الألمان 6 فرص خطيرة وبلغ معدل الأهداف المتوقعة (1.83 xG) مقابل (1.23 xG) للخصم.

الحل السحري جاء من دكة البدلاء عبر دينيز أونداف الذي فك شفرة الدفاع الإيفواري مرتين؛ الأولى في الدقيقة 68، قبل أن يوجه الضربة القاضية بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، ليتوج طوفاناً هجومياً ألمانياً بلغ 16 تسديدة إجمالية مقابل 9 لساحل العاج، الذي أهدر لاعبوه أكثر من فرصة سهلة كانت إحداها كفيلة بإنهاء المباراة تمامًا، لكن التفاصيل الصغيرة قالت كلمتها في النهاية.