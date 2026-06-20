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Germany World Cup GFXGetty/GOAL
معتز الجمال

ألمانيا وكوت ديفوار | لا تخافوا ولكن احذروا.. تفاصيل صغيرة تُسقط أفيال أفريقيا ونبوءة كلوب تتحقق!

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ألمانيا ضد كوت ديفوار
ألمانيا
كوت ديفوار
كأس العالم

الماكينات تخدع الأفيال!

في قمة مثيرة لحساب المجموعة الخامسة بكأس العالم، قلبت ألمانيا الطاولة على كوت ديفوار بانتصار قاتل 2-1. افتتح فرانك كيسيه التسجيل للأفيال، قبل أن يتقمص البديل دينيز أونداف دور البطولة بتسجيله ثنائية رائعة منحت الماكينات الفوز.

بهذا الانتصار، تنفرد ألمانيا بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهجوم كاسح (9 أهداف)، لتضمن التأهل إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مواجهة الإكوادور وكوراساو.

  • طوفان ألماني يسقط الأفيال

    شهدت المباراة تقلبات تكتيكية دراماتيكية، حيث انقسمت لثلاث مراحل رئيسية. بدأت ألمانيا بسيطرة مطلقة حتى الدقيقة 26، لكن نقطة التحول جاءت بعد استراحة شرب الماء؛ حيث استغل "الأفيال" خطأً ألمانياً فادحاً في التمركز ليسجل فرانك كيسيه هدف التقدم في الدقيقة 30.


    هذا الهدف دفع كوت ديفوار للتراجع في "بلوك دفاعي" منخفض، لتتحول المباراة إلى هجوم ألماني كاسح مقابل استبسال دفاعي إيفواري بقيادة الحارس المتألق فوفانا الذي قام بـ 5 تصديات حاسمة، لكنها لم تكن كافية للخروج بنقاط الفوز.

    في الشوط الثاني، تدخل المدرب الألماني يوليان ناجلسمان بتغييرات هجومية، ونجحت الماكينات في فرض حصار خانق تُرجم إلى استحواذ إجمالي بلغ 59% و622 تمريرة. ورغم ندرة المساحات، صنع الألمان 6 فرص خطيرة وبلغ معدل الأهداف المتوقعة (1.83 xG) مقابل (1.23 xG) للخصم.

    الحل السحري جاء من دكة البدلاء عبر دينيز أونداف الذي فك شفرة الدفاع الإيفواري مرتين؛ الأولى في الدقيقة 68، قبل أن يوجه الضربة القاضية بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، ليتوج طوفاناً هجومياً ألمانياً بلغ 16 تسديدة إجمالية مقابل 9 لساحل العاج، الذي أهدر لاعبوه أكثر من فرصة سهلة كانت إحداها كفيلة بإنهاء المباراة تمامًا، لكن التفاصيل الصغيرة قالت كلمتها في النهاية.

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  • الماكينات تكتب التاريخ

    لم يكن الفوز الدراماتيكي على كوت ديفوار مجرد ثلاث نقاط تضمن الصدارة، بل كان ليلة تاريخية بامتياز سطر فيها الألمان أرقاماً استثنائية. فقد حسم منتخب ألمانيا تأهله رسمياً إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الـ 19 في تاريخه المونديالي العريق.

    وعلى الصعيد الفردي، كتب الحارس الأسطوري مانويل نوير فصلاً جديداً من فصول المجد، ليصبح أكثر حارس مرمى خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 21 مباراة.

    على الجانب التكتيكي، أثبتت الكتيبة الألمانية أن قوتها الضاربة لا تقتصر على الأساسيين فقط؛ حيث عزز "المانشافت" رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف بفضل اللاعبين البدلاء في تاريخ المونديال بواقع 22 هدفاً، موسعاً الفارق مع الوصيفة إيطاليا (16 هدفاً).

    ولم تتوقف المكاسب عند هذا الحد، بل ارتقى بطل الليلة وصاحب الثنائية دينيز أونداف إلى صدارة هدافي النسخة الحالية برصيد 3 أهداف، ليتساوى في القمة مع كل من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والكندي جوناثان دافيد.


  • نبوءة كلوب تتحقق

    أثارت مقترحات يورجن كلوب وتوماس مولر بالاعتماد على دينيز أونداف أساسياً بدلاً من جمال موسيالا في بداية مشوار المانشافت، عاصفة من الانتقادات قادها أساطير الكرة الألمانية، الذين اعتبروا الأمر تقليلاً من موسيالا. ورغم تبرير كلوب بأن هدفه كان تخفيف الضغط عن نجم بايرن ميونخ العائد من إصابة طويلة، إلا أن أرض الملعب كانت الشاهد الأكبر على عبقرية الرؤية الفنية لمدرب ليفربول السابق.

    ففي مباراتي ألمانيا ضد كوراساو وساحل العاج، بدأ موسيالا أساسياً واكتفى بتسجيل هدف وحيد (ضمن سباعية في شباك كوراساو)، بينما انفجر البديل أونداف مقدماً أداءً خرافياً. فخلال 57 دقيقة لعب فقط كبديل لموسيالا (26 دقيقة في المباراة الأولى، و31 دقيقة في الثانية)، قلب أونداف الموازين تماماً.

    سجل أونداف هدفًا وصنع اثنين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يحول بتسجيل هدفين خسارة ألمانيا أمام كوت ديفوار إلى فوز غالٍ ضمن تأهل المانشافت إلى الدور الثاني.

    قفز أونداف ليعتلي صدارة هدافي المونديال بـ 3 أهداف، وأصبح الأكثر مساهمة في البطولة إجمالاً بـ 5 مساهمات تهديفية (سجل 3 وصنع 2)، في أقل من ساعة لعب، ليثبت بُعد نظر كلوب.


  • لا تخافوا ولكن احذروا

    أهدر لاعبو كوت ديفوار فوزًا في المتناول، فرص بالجملة في الشوط الثاني لم تجد من يودعها الشباك، تبارى النجوم الأفارقة على إهدار الفرص، ليأتي العقاب في النهاية، وتضيع فرصة الإيفواريين في حسم صدارة المجموعة، في انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

    رغم إهدار الفوز، إلا أن الأداء الإيفواري الراقي طوال المباراة، كان بمثابة رسالة مكررة من المنتخبات الإفريقية في نسخة المونديال الحالية، وعلى رأسها المغرب ومصر والسنغال وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، والتي قدمت جميعها مباريات قوية، وأظهرت الكرة الإفريقية بأجمل صورة ممكنة.

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