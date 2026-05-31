ألمانيا وفنلندا | اختبار لا يعبر عن كأس العالم.. تداخل أدوار وهدايا من الخصوم وتحية تثير التعجب!

انتصار عريض ومؤشرات خادعة

حقق المنتخب الألماني فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره الفنلندي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العالم المقبلة. 

ورغم النتيجة الكبيرة والسيطرة المطلقة على مجريات اللعب طوال دقائق المباراة لا يعد هذا اللقاء مقياسًا حقيقيًا لقوة الفريق أو اختبارًا يعبر بصدق عن التحديات الكبرى التي تنتظر الماكينات الألمانية في المونديال القادم. 

جاءت المباراة لتكشف بوضوح عن عدة نقاط فنية دقيقة تحتاج إلى مراجعة شاملة وعمل مكثف من الجهاز الفني بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان قبل الدخول في المنافسات الرسمية والصدام مع منتخبات تمتلك صلابة دفاعية متينة وتنظيمًا تكتيكيًا أعلى بكثير من المنتخب الفنلندي الذي بدا مستسلمًا تمامًا وعاجزًا عن مجاراة إيقاع اللعب بعدما تلقى الهدف الأول.


  • سيطرة مطلقة وافتقاد للمسة الحاسمة

    شهدت المباراة استحواذًا هائلا للمنتخب الألماني تجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمائة مع حصار مستمر وخنق للفريق الفنلندي في نصف ملعبه دون أي تهديد يذكر للمنافس في فترات طويلة.

    ورغم هذه السيطرة الواضحة برزت مشكلة فنية مقلقة تتعلق بإهدار الفرص السهلة بشكل غريب خاصة في مجريات الشوط الأول.

    تسابق لاعبو خط الهجوم في إضاعة الكرات السانحة للتسجيل وتوجيه تسديدات ضعيفة ومباشرة نحو حارس المرمى بدلًا من زوايا الشباك.

    تكررت هذه الأزمة في مناسبات عدة وهو ما يثير القلق الحقيقي حول قدرة الفريق على استغلال أنصاف الفرص عند مواجهة دفاعات متكتلة ومنظمة في كأس العالم حيث لا تتوفر المساحات الشاسعة التي تركها لاعبو فنلندا بعد أول نصف ساعة.


  • تداخل مراكز وأزمة لياقة بدنية

    تركزت الأنظار بشكل كبير على أداء الثنائي الهجومي جمال موسيالا وفلوريان فيرتس بحثًا عن التألق المعتاد.

    ورغم امتلاكهما مهارات فردية استثنائية ظهر بوضوح وجود تداخل ملحوظ في أدوارهما على أرض الملعب حيث يفضل كلاهما التحرك بحرية تامة في الثلث الهجومي الأخير دون التقيد بمركز ثابت أو مساحة محددة.

    أدى هذا التداخل إلى ازدحام مستمر في بعض المساحات وتقليل الفاعلية المرجوة من الهجمات المنظمة.

    بالإضافة إلى ذلك بدا موسيالا بعيدا بعض الشيء عن قمة لياقته البدنية المعهودة بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابات ورغم تسجيله للهدف الرابع بمهارة فردية رائعة وتسديدة متقنة إلا أنه أهدر فرصًا محققة وافتقد للحدة المعتادة.

    أما فيرتس الذي سجل الهدف الثاني ببراعة فقد عانى من فقدان الكرة في بعض المواقف وهو ما قد يتم ربطه بتذبذب مستواه مع فريقه ليفربول.


  • توهج تهديفي وظهور شاب واعد

    على النقيض من التذبذب النسبي في أداء بعض نجوم خط الوسط استغل المهاجم دينيز أونداف الفرصة ليثبت جدارته التهديفية العالية بتسجيله هدفين رائعين منحا الأفضلية لبلاده الأول من ضربة رأسية متقنة والثاني عبر إنهاء مثالي لهجمة سريعة ومنظمة.

    كما خطف اللاعب الشاب لينارت كارل البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا الأنظار بشدة في ظهوره الأساسي الأول بقميص المنتخب مقدمًا تمريرة حاسمة ممتازة للهدف الثالث ومشكلًا خطورة دائمة ومستمرة على مرمى الخصم.

    ورغم افتقاره الطبيعي لبعض النضج التكتيكي في جوانب التمركز السليم والمساندة الدفاعية القوية إلا أن أداءه اتسم بالجرأة الكبيرة ليمثل إضافة قوية ومبشرة للخيارات الهجومية المستقبلية للمنتخب في السنوات القادمة.


    هفوات دفاعية بلا عقاب حقيقي

    الخط الخلفي وتحديدًا الأطراف الدفاعية كانت تعاني في بعض اللحظات، حيث شارك ناثانييل براون بصفة أساسية في الرواق الخلفي وظهرت بعض الثغرات الواضحة في التغطية العكسية بالإضافة إلى عدم الدقة في الخروج السليم بالكرة وبناء اللعب من الخطوط الخلفية.

    ترك المدافعون مساحات واسعة ومكشوفة كان يمكن أن تشكل خطورة بالغة ومباشرة على المرمى لو أن المنافس يمتلك سرعات هجومية ومرتدات منظمة وفعالة.

    لحسن حظ المنتخب الألماني لم يمتلك خط الهجوم الفنلندي الجودة الفنية الكافية لاستغلال هذه الهدايا الدفاعية المجانية لتمر المباراة بسلام وبشباك نظيفة لا تعكس بالضرورة صلابة الخط الخلفي بقدر ما تعكس وتؤكد ضعف حيلة الخصم الفنلندي.


  • تحية جماهيرية تثير تعجب المتابعين

    في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة حدث موقف طريف أثار استغراب العديد من المتابعين والمشاهدين غير الألمان.

    قرر المدرب يوليان ناجلسمان إشراك اللاعب نديم أميري بديلًا لزميله فيليكس نميشا وما أن وطأت قدماه أرض الملعب حتى اشتعلت مدرجات الملعب بالتصفيق الحار والتحية الاستثنائية والمدوية.

    تعجب البعض من هذا الاحتفاء المبالغ فيه والضخم للاعب لا يمتلك تاريخًا دوليًا حافلًا بالإنجازات أو مسيرة أسطورية طويلة مع المنتخب الأول.

    لكن السر البسيط يكمن في إقامة المباراة بمدينة ماينتس العريقة وهي معقل الفريق الذي يلعب له أميري محليًا لتأتي هذه التحية الجماهيرية الصاخبة كدعم خاص ومباشر لابن المدينة ونجم فريقهم المفضل في رسالة وفاء خالصة من المشجعين المحليين بعيدًا عن أي حسابات فنية دقيقة أو تقييمات دولية معقدة.


    بيت القصيد

    يمثل الانتصار الرباعي على فنلندا جرعة معنوية مهمة للمنتخب الألماني في مسار التحضير للبطولة الكبرى لكنه يترك خلفه العديد من الواجبات الفنية التي تنتظر يوليان ناجلسمان وجهازه المعاون. يحتاج الجهاز الفني إلى إيجاد توليفة تكتيكية تضمن الاستفادة القصوى من مهارات جمال موسيالا وفلوريان فيرتس دون إهدار طاقاتهما في مساحات مشتركة فضلًا عن ضرورة معالجة الرعونة أمام المرمى وسد الثغرات الدفاعية التي قد تكلف الفريق غاليًا أمام منافسين أشرس.

    الأيام المقبلة والمواجهات الودية القادمة ستكون هي المحك الفعلي لتحديد هوية هذا الجيل ومدى قدرته الحقيقية على المنافسة بشراسة واستعادة أمجاد الكرة الألمانية في العرس العالمي المرتقب.



