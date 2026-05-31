ألمانيا وفنلندا | اختبار لا يعبر عن كأس العالم.. تداخل أدوار وهدايا من الخصوم وتحية تثير التعجب!

حقق المنتخب الألماني فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره الفنلندي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العالم المقبلة.

ورغم النتيجة الكبيرة والسيطرة المطلقة على مجريات اللعب طوال دقائق المباراة لا يعد هذا اللقاء مقياسًا حقيقيًا لقوة الفريق أو اختبارًا يعبر بصدق عن التحديات الكبرى التي تنتظر الماكينات الألمانية في المونديال القادم.

جاءت المباراة لتكشف بوضوح عن عدة نقاط فنية دقيقة تحتاج إلى مراجعة شاملة وعمل مكثف من الجهاز الفني بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان قبل الدخول في المنافسات الرسمية والصدام مع منتخبات تمتلك صلابة دفاعية متينة وتنظيمًا تكتيكيًا أعلى بكثير من المنتخب الفنلندي الذي بدا مستسلمًا تمامًا وعاجزًا عن مجاراة إيقاع اللعب بعدما تلقى الهدف الأول.



