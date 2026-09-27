ألمانيا واليونان | برائحة 2004 كلوب يتذوق كأس عذاب زيدان وسكولاري.. وأديمي لا يعرف سوى فليك!

أعادت المواجهة إلى الأذهان ذكريات معجزة اليورو الشهيرة عندما لقنت اليونان عمالقة القارة العجوز دروسًا قاسية في الواقعية والانضباط، ليتجرع كلوب الليلة الكأس ذاتها التي شرب منها زين الدين زيدان مع فرنسا ولويز فيليبي سكولاري مع البرتغال في صيف عام 2004.

دخل الضيوف المباراة بتنظيم حديدي وتنازلوا طواعية عن الكرة لصاحب الأرض، لتتحول سيطرة الألمان التي بلغت قرابة 80% إلى استحواذ عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع، وسط تقارب خطوط خنق صناع اللعب تمامًا.

وتعملق الحارس كونستانتينوس تزولاكيس متقمصًا شخصية أنتونيس نيكوبوليديس في زمانه، ليتصدى لكل المحاولات الخطيرة ببراعة فائقة ويبث اليأس تدريجيًا في نفوس عناصر المانشافت.

ومع استنزاف الصبر الألماني وارتفاع وتيرة التوتر على خط التماس، انقض الإغريق بلدغتهم المعتادة بهدف قاتل أحرزه ديميتريوس كوربيليس في الدقيقة 73، مستغلين ارتباك الدفاع في التحولات الخاطفة، ليعيش كلوب كابوسًا تكتيكيًا حبس أنفاس مدرجات أوجسبورج وقدم نسخة مطابقة من كلاسيكيات الكرة الدفاعية الصارمة.



