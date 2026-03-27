علي رفعت

فيرتس أغنى ألمانيا عن موسيالا في كأس العالم.. والدفاع لغز يبث الرعب في قلب ناجلسمان!

فلوريان فيرتس
جمال موسيالا

إثارة كروية في معقل السويسريين!

شهد ملعب سانت جاكوب بارك في مدينة بازل السويسرية ليلة كروية اتسمت بالجنون الفني والتهديفي حيث نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز صعب ومثير على نظيره السويسري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء ودي يأتي ضمن التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس العالم 2026. 

وقدم المانشافت عرضًا هجوميًا مبهرًا طوال دقائق المباراة مظهرًا قدرة فائقة على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى بأشكال متنوعة لكن هذا التوهج الأمامي لم ينجح في إخفاء الثغرات الدفاعية العميقة التي كادت أن تطيح بآمال الألمان في الخروج بنتيجة إيجابية من هذا الاختبار القوي. 

وبدأت المباراة بوتيرة سريعة للغاية حيث سجل دان ندوي هدف التقدم لسويسرا في الدقيقة 17 قبل أن يعادل جوناثان تاه الكفة في الدقيقة 26 برأسية متقنة. 

واستمر السجال التهديفي حتى اللحظات الأخيرة ليعلن فوز ألمانيا برباعية جاءت في توقيتات حاسمة من عمر اللقاء الذي أدار كفة أحداثه الحكم كريس كافانا بحزم كبير.


  • توهج فيرتس يغني عن الحلول الفردية


    خطف النجم الشاب فلوريان فيرتس الأضواء في هذه المواجهة بعد أن قدم مستوى فنيًا استثنائيًا، حيث نجح في أن يكون المحرك الرئيسي للهجوم الألماني حيث ساهم بشكل مباشر في أهداف فريقه الأربعة بتسجيله هدفين وصناعته لتمريرتين حاسمتين ليثبت أنه القوة الضاربة التي يعول عليها المدرب يوليان ناجلسمان في المرحلة المقبلة.

    وظهرت ألمانيا بهوية هجومية واضحة تعتمد على التمريرات القصيرة السريعة والتحرك الذكي بدون كرة مما مكن الفريق من الاستحواذ على الكرة بنسبة بلغت 55 بالمئة والقيام بنحو 584 تمريرة بدقة تنفيذ وصلت إلى 88 بالمئة.

    وصنع الهجوم الألماني ثمانية فرص محققة للتسجيل مع إطلاق 22 تسديدة نحو المرمى السويسري وهو ما يعكس الجاهزية الذهنية والبدنية العالية لعناصر الخط الأمامي وقدرتهم على اختراق الحصون الدفاعية للمنافسين مهما كانت قوتها.


  • انهيار دفاعي ينذر بكارثة مونديالية


    على الرغم من النجاعة التهديفية الكبيرة يظل الخط الخلفي للمنتخب الألماني لغزًا محيرًا يثير الرعب في قلوب عشاق الفريق قبل انطلاق المعترك العالمي.

    وتكشف الإحصائيات الختامية للمباراة عن حقيقة صادمة تمثلت في استقبال الشباك الألمانية ثلاثة أهداف من أصل ثلاثة تسديدات فقط وجهها المنتخب السويسري بين القائمين والعارضة.

    ويعني هذا أن كل محاولة هجومية جدية للمنافس كانت تنتهي بهدف في مرمى المانشافت وهو مؤشر خطير يعكس غياب التركيز والهشاشة في التغطية الدفاعية.

    عدم الاستقرار الواضح في الخط الخلفي ليس بجديد فقد عانى من مشكلات مشابهة في لقاءات سابقة أمام فرنسا والبرتغال.

    ويرى الكثيرون أنه إذا استمر الوضع الدفاعي على هذا المنوال سيكون من الصعب جدًا المنافسة على اللقب العالمي لأن الفرق الكبرى لن تمنح الدفاع الألماني رفاهية ارتكاب مثل هذه الأخطاء الساذجة في الأدوار الإقصائية خاصة مع وصول المباراة إلى الدقيقة 80 والنتيجة ما تزال معلقة.


  FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    موسيالا إضافة مشروطة بالجاهزية


    في ظل هذا التألق الهجومي اللافت برزت تساؤلات حول مدى حاجة المنتخب لخدمات جمال موسيالا الذي غاب عن هذا المعسكر بسبب تجدد آلام الكاحل.

    والواقع يؤكد أن موسيالا يمثل إضافة فنية قوية لا يمكن إنكارها في حال وصوله إلى الجاهزية البدنية الكاملة لكن المنتخب الألماني أثبت اليوم أنه لا يعاني من أي مشكلة في الثلث الهجومي حتى في غيابه.

    ويمتلك الفريق وفرة في الحلول بوجود فيرتس وسيرج جنابري وكاي هافيرتس مما يجعل الرهان على لاعب يعاني من إصابات متكررة مخاطرة غير ضرورية في الوقت الحالي.

    مشكلة ألمانيا الحقيقية ليست في من يسجل الأهداف بل في من يمنع دخولها وهو الملف الذي يجب أن يتصدر أولويات الجهاز الفني إذا أراد الألمان العودة إلى منصات التتويج العالمية من جديد.

    لقد ظهر جليًا أن الفريق يمتلك أنيابًا هجومية قادرة على تمزيق أي دفاع لكنه يمتلك في الوقت ذاته جدارًا هشًا قد ينهار أمام أول اختبار حقيقي في المونديال القادم.


  • بيت القصيد


    تتلخص حكاية المنتخب الألماني حاليًا في قدرة هجومية فتاكة يقابلها ذعر دفاعي غير مفهوم، فالفوز على سويسرا برباعية أكد أن غياب موسيالا لم يعطل الآلة التهديفية للألمان بفضل عبقرية فيرتس لكن استقبال ثلاثة أهداف من ثلاث تسديدات هو جرس إنذار صاخب يجب أن يستفيق عليه ناجلسمان قبل فوات الأوان، فالهجوم قد يضمن لك الفوز في مباراة ودية ممتعة لكن الدفاع القوي هو وحده من يجلب الكؤوس الذهبية.


