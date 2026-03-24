ألمانيا تستقطب عضوًا سابقًا في الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ وبرنلي بقيادة فينسنت كومباني لتعزيز آمالها في كأس العالم

في خطوة استراتيجية لتعزيز طاقمه الفني استعدادًا لكأس العالم 2026، أضاف ناجلسمان رسميًا برام جيرز إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وقد اكتسب خبير الأداء البلجيكي سمعة طيبة في عالم كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما من خلال علاقته الوثيقة مع فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب المتميز حاليًا.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى القسم الرياضي الحالي، حيث سيعمل جنباً إلى جنب مع مدربي اللياقة البدنية المخضرمين نيكلاس ديتريش وكرونوسلاف بانوفيتش.

سينضم جيرز إلى "المنتخب الألماني" على الفور، حاملاً معه خبرة واسعة اكتسبها من بعض أكثر الدوريات صعوبة في عالم كرة القدم لمساعدة ألمانيا في خوض مبارياتها الدولية المقبلة.