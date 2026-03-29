ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة غانا: هكذا قد يختار يوليان ناجلسمان تشكيلة المنتخب الألماني

لعب المنتخب الألماني مؤخرًا بتشكيلة 4-2-3-1، لكن هناك مؤشرات كثيرة على أن يوليان ناجلسمان سيقوم بتغييرات ملحوظة في التشكيلة ضد غانا. بعد المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة 4-3 ضد سويسرا، من المرجح أن يظل النظام الأساسي مشابهًا، لكن التغييرات المحتملة قد تجعل المنتخب الألماني يبدو أحيانًا وكأنه يلعب بتشكيلة 4-3-3.

أما في حراسة المرمى، فالوضع أكثر انفتاحاً قبل مباراة غانا. كان أوليفر باومان الحارس الأساسي في مباراة سويسرا ولا يزال يعتبر الحارس الأول بلا منازع، لكن في الوقت نفسه، هناك مؤشرات على أن ألكسندر نوبيل قد يحصل على فرصة للعب في شتوتغارت. في خط الدفاع الرباعي، من المرجح أن يبدأ جوشوا كيميش في الجانب الأيمن، بينما هناك مؤشرات قوية على مشاركة أنطونيو روديجر وماليك ثياو في قلب الدفاع. على الجانب الأيسر، يعتبر ناثانيال براون مرشحاً للعب في التشكيلة الأساسية، على الرغم من أن ديفيد راوم لا يزال خياراً ممكناً.

في خط الوسط، نتوقع تغييرات. يعتبر باسكال غروس وأنتون ستاخ مرشحين قويين للانضمام إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن بدأ أنجيلو ستيلر وليون غوريتزكا المباراة ضد سويسرا. أمامهما، قد يتم إشراك سيرج غنابري في موقع أعمق قليلاً أو في الجانب الأيمن.

قد تكون هناك بعض التغييرات في الهجوم أيضًا. كان فلوريان فيرتز هو الأفضل في المباراة ضد سويسرا بتسجيله هدفين وصنع هدفين، لكنه قد يتم إراحته بعد المجهود الكبير الذي بذله. يعد كيفن شاده مرشحاً واقعياً للعب دور في خط الهجوم الثلاثي، كما قد يشارك لينارت كارل في التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد مشاركته القصيرة ضد سويسرا. كما ألمح ناجلسمان إلى أن ساني يظل خياراً متاحاً رغم أدائه المتواضع نسبياً.

أما في مركز الهجوم، فالقرار لم يتخذ بعد: نيك وولتمادي مرشح للعب في التشكيلة الأساسية، لكن من الممكن أيضًا أن يشارك دنيز أونداف وفقًا لتصريحات ناجلسمان.

التشكيلة المتوقعة لألمانيا:

نوبل – كيميش، ثياو، روديجر، براون – غروس، ستاخ، غنابري – لينارت كارل، وولتمادي، شاده