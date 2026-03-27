ألمانيا، التشكيلة الرسمية لمباراة سويسرا: كفى سرية! جوليان ناجلسمان يكشف (تقريبًا) عن تشكيلته الكاملة للمباراة

سيضطر مدرب المنتخب الألماني إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في هذه السلسلة الأخيرة من المباريات الودية. كان غياب جمال موسيالا مؤكدًا منذ وقت مبكر — وبعد الإعلان عن التشكيلة، انسحب أولاً ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميشا، ثم مؤخرًا جيمي لويلينج والحارس جوناس أوربيغ. استدعى ناجلسمان أنجيلو ستيلر وكريس فوريش بدلاً من بافلوفيتش ونميشا، وفين داهمن لاعب أوغسبورغ بدلاً من أوربيغ.

ولكن لننتقل الآن إلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة. لعبت المنتخب الألماني مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-2-3-1، وسيكون الحال كذلك في المباراة ضد المنتخب السويسري.

الأمر واضح في حراسة المرمى: سيحمي المرمى أوليفر باومان بصفته الحارس الأول للمنتخب الألماني. في خط الدفاع الرباعي، يشغل جوشوا كيميش الجانب الأيمن، وقد أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان كلا المركزين أيضًا مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي.

على الجانب الأيسر، يحظى ديفيد راوم بالأفضلية على لاعب فرانكفورت الشاب ناثانيال براون. في قلب الدفاع، سيلعب جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك. أما العائد أنطونيو روديجر فسيجلس على مقاعد البدلاء في البداية. وقد أكد روديجر أنه "سيبذل قصارى جهده" حتى من على مقاعد البدلاء. على الجانب الأيسر سيلعب ديفيد راوم. وفي الدفاع، قال ناجلسمان: "نحتاج إلى شعور جيد واستقرار".

نظرًا لرحيل لاعبي الوسط نيميشا وبافلوفيتش، فإن ليون جوريتزكا من بايرن ميونيخ سيكون أساسيًا. ومن المقرر أن يكون أنجيلو ستيلر "نسخة" بافلوفيتش في مركز الوسط. لاعب شتوتغارت الذي تم ترشيحه لاحقًا هو أحد اللاعبين الذين لا يزالون بحاجة إلى إثبات جدارتهم للترشح لكأس العالم. سيقوم سيرج غنابري بدور موسيالا في الهجوم إلى جانب فلوريان فيرتز ونيك وولتمادي على الأرجح، ويمكن أن يأمل كارل في الظهور لأول مرة خلال المباراة.

وقد "تدرب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل لافت للنظر"، كما أشاد ناجلسمان، "لقد أعجبت به كثيرًا ولم أشعر أبدًا أن الضجة الإعلامية قد أثرت عليه". ويبقى مركز المهاجم، وقد حسم ناجلسمان الأمر بالفعل في الليلة السابقة: العائد كاي هافرتز. "إنه لاعب ممتاز للغاية، وسيكون مفيدًا لنا في هذا المركز."

في المقدمة، سيبدأ فلوريان فيرتز في الوسط، وعلى الجناح، وبسبب غياب ليويلينغ، سيبدأ ليروي ساني، الذي كان أداؤه متفاوتًا مع غالطة سراي، المباراة من البداية. واللاعب الثالث في التشكيلة هو سيرج غنابري. وفي الهجوم، سيحظى كاي هافرتز بالأفضلية على دنيز أونداف.

التشكيلة الرسمية لألمانيا: باومان – كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم – ستيلر، جوريتزكا – ساني، فيرتز، غنابري – هافرتز