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محمد سعيد

مانويل نوير ضد الإكوادور | عاد من الاعتزال ليهين تاريخه .. حاسبوا ناجلسمان "الظالم" على فضائح "الأسد العجوز"!

فقرات ومقالات
مانويل نوير
الإكوادور ضد ألمانيا
الإكوادور
ألمانيا
كأس العالم
ليروي ساني
جوليان ناجلسمان

لست كريستيانو رونالدو أو ميسي يا مانويل

رغم تأهله المسبق وحسمه صدارة المجموعة الخامسة حتى من قبل مباراة اليوم، تجرع المنتخب الألماني مرارة الهزيمة القاسية على يد منتخب الإكوادور الطموح، ليصيب جماهير "المانشافت" بقلق شديد قبل استكمال مشواره في كأس العالم 2026.

منتخب الإكوادور دخل مباراة ألمانيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز على أمل اللحاق بتذكرة من تذاكر "أفضل الثوالث"، وبروحه القتالية وقبوله هدايا الحارس الألماني مانويل نوير، استطاع أن يحقق فوزًا تاريخيًا على أبطال العالم "4 مرات"، بنتيجة (2-1)، في واحدة من أشرس وأمتع مباريات مرحلة المجموعات بالمونديال.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الثأر على أنغام التانجو

    قدم منتخب الإكوادور مباراة مثالية، حيث بدأ المباراة وهو متأخر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية سجله ليروي سانيه، وسط جدل تحكيمي كبير حول مدى صحة هذا الهدف، إلا أنه لم ييأس وعاد سريعًا بهدف تعادل من تسديدة رائعة لنيلسون أنجولو في الدقيقة التاسعة.

    وفي الشوط الثاني، قام الأرجنتيني سيباستيان بيكاشتسي، مدرب منتخب الإكوادور بإدارة واحدة من أفضل الأشواط في تاريخ "لا تريكلور"، حيث نجح في الضغط على الماكينات بكل قوة واستطاع أن يسجل هدف الفوز القاتل عبر جونزالو بلاتا، قبل أن يغلق كافة الطرق إلى مرماه ليحرم المنافس من أي فرصة للعودة.

    وكانت احتفالات ونظرات بيكاشتسي إلى السماء، كفيلة بتوضيح حجم الضغط الواقع عليه بعدما صرح قبل اللقاء بأنه سيرحل إذا فشل في التأهل لدور الـ32، لكنه أوفى بوعده وعبر بفوز تاريخي هو الأول لمنتخب من أمريكا الجنوبية على حساب ألمانيا، وانتقام شخصي لأرجنتيني سبق وعاش ليلة حزينة قبل 12 عامًا، عندما شاهد خسارة بلاده كأس العالم في البرازيل على يد الماكينات بسيناريو قاسٍ.

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  • هدايا نوير للمنافسين .. عرض مستمر!

    لا أحد يستطيع أن ينكر كون مانويل نوير أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ، إلا أن كرة القدم لا تحب من يعاندها، واليوم أدارت ظهرها إلى الحارس الألماني الذي طمع في مجد لا يستحقه وعاد من الاعتزال وهو في الـ41 من عمره، ليلقى عقابا قاسيًا.

    نوير كان السبب الأول في خسارة منتخب ألمانيا بأخطاء ساذجة في التعامل مع هدفي الإكوادور، حيث تأخر كثيرًا في التعامل مع تسديدة أنجولو التي كانت بالمتناول، ليستقبل هدف التعادل ويضيع على بلاده التقدم المبكر.

    وفي الدقيقة 72 كاد أن يتسبب في هدف آخر للمنتخب الإكوادوري، بعدما خرج في خطأ مُكرر من الحارس الخبير حتى حدود منطقة جزاءه وفشل في الإمساك بالكرة، ولولا تأخر فالنسيا في اللحاق بالكرة، لكانت الأمور أسوأ بكثير.

    كل ذلك كان قبل أن يأتي الخطأ الفادح عندما فشل في التعامل مع ضربة ركنية وأمسك بالهواء تاركًا جونزالو بلاتا يسجل هدفًا في مرماه من داخل منطقة الست ياردات، في مشهد مخزٍ وضع وصمة عار جديدة في مسيرة الحارس الأسطوري.


  • أرقام مُحبطة للحارس التاريخي

    كان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في نهاية صيف 2024، من أجل التركيز على مسيرته مع بايرن ميونخ، الذي جدد عقده معه مؤخرًا لموسم إضافي، ليعود إلى قائمة المانشافت ويخوض أول مباراة له بقميص منتخب ألمانيا قبل نحو 700 يوم، عندما خسر "المانشافت" أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

    ويكفي الإشارة إلى أن آخر "كلين شيت" حققه نوير في كأس العالم كان قبل 12 عامًا، أي منذ نسخة 2014 التي فازت بها ألمانيا، ومنذ النهائي الشهير أمام الأرجنتين لعب نوير 9 مباريات مع المانشافات في المونديال، خرج فيها بصفر شباك نظيفة!، وخلال هذه المباريات التسع استقبلت شباك ألمانيا في حماية نوير الوهمية 13 هدفًا.


  • جرس إنذار لناجلسمان قبل الأدوار الإقصائية

    إحقاقًا للحق، لا يمكن أن نلقي باللوم على أخطاء نوير فقط في الهزيمة، فالمسؤول الأول عن ذلك هو المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، الذي استدعى الحارس العجوز من البداية بل ومنحه الفرصة بمقعد أساسي على حساب الثنائي المميز أوليفر بومان وألكسندر نوبل.

    ناجلسمان أراد الخبرة والشخصية الكبيرة، وكأنه يريد تقليد الأرجنتين والبرتغال في الاعتماد على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المونديال، لكنه نسي أنه يعتمد في ذلك على حارس مرمى، ذلك المركز الذي لا يقبل أنصاف الأخطاء.

    فأرقام نوير المخجلة في مونديال 2026، لعب 3 مباريات استقبل 4 أهداف وصفر شباك نظيفة وقام بـ3 تصديات فقط، يجب أن تكون مؤشرًا واضحًا لناجلسمان بضرورة أن يتخذ قرارًا حاسمًا باستبدال نوير في الأدوار الإقصائية إذا أراد الاستمرار في البطولة.

    أما استمرار نوير في عرين ألمانيا، فلا معنى له سوى أن المدرب الشاب يريد أن يشاهد منتخب بلاده يودع مرة أخرى المونديال، بنفس ما حدث أمام كوريا الجنوبية في 2018، أو مثلما حدث في الوداع المهين من مرحلة المجموعات لنسخة قطر 2022 بعد خسارة قاسية على يد اليابان، أو ربما للخسارة القاسية أمام إسبانيا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024.


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