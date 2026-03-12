ألكسندر زفيريف ضد آرثر فيلز، شاهد التنس اليوم مباشرة على التلفزيون المجاني: من سيبث / ينقل مباراة ربع النهائي في بطولة إنديان ويلز ماسترز على التلفزيون والبث المباشر؟

في الدور الـ16، فاز زفيريف بثقة بنتيجة 6:3 و6:4 على الأمريكي فرانسيس تيافو. واليوم، الخميس 12 مارس، ينتظره لقاء ربع النهائي ضد آرثر فيلز.
SPOX يكشف عن المكان الذي يمكنك فيه متابعة المباراة مباشرة!
لمتابعة بطولة BNP Paribas Open في إنديان ويلز وربع النهائي اليوم بالكامل على الهواء مباشرة، تحتاج إلى اشتراك في خدمة البث المباشر TennisTV. لكن Sky تمتلك أيضًا حقوق بث البطولة. حيث يتم بث المباريات يوميًا على القناة الخطية Sky Sport Tennis. كما تتوفر جميع المباريات على الهواء مباشرة عبر منصتي SkyQ وWOW.