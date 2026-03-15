ألكسندرا بوب، أسطورة المنتخب الألماني الحائزة على لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والتي خاضت 145 مباراة دولية، توقع عقدًا مع بوروسيا دورتموند الذي يلعب في الدرجة الثالثة

بالنسبة لبوب، يمثل هذا الانتقال عودة إلى جذورها في منطقة الرور. وبعد أن أمضت 14 عامًا في فولفسبورغ، أوضحت المهاجمة المخضرمة أن قرارها هذا نابع من تعلقها الدائم بالنادي ذي القميص الأسود والأصفر. «قلبي ينبض لهذا النادي. أنا أقترب ببطء من نهاية مسيرتي وأحتاج إلى الاستماع إلى جسدي. لم أرغب في تفويت فرصة اللعب بقميص بوروسيا دورتموند"، كشفت بوب لموقع النادي الرسمي.

وأوضحت علاقتها بالنادي قائلة: "لطالما كنت صريحة بشأن كوني من مشجعي دورتموند. لدي صورة واضحة في ذهني عن نفسي وأنا طفلة صغيرة أقف في ملعب ويستفالنستاديون مرتدية قميص دورتموند وقبعة وألوح بعلم. إن معرفة أنني سأتمكن الآن من النزول إلى الملعب رسمياً مرتدية هذا القميص تجعلني فخورة".