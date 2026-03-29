ألفارو أربيلوا يقصر إجازة لاعبي ريال مدريد في تغيير لسياسة تشابي ألونسو
أربيلوا يطالب بمزيد من الحماس في فالديبيباس
ووفقاً لصحيفة «ماركا»، رفض أربيلوا التهاون في المستوى، حتى مع وجود عدد قليل من اللاعبين في ملعب تدريب النادي. وعلى الرغم من غياب لاعبي خط الوسط والمهاجمين الأساسيين بسبب التزاماتهم الدولية، قرر المدرب تقصير فترات الراحة المقررة مقارنة بتلك التي كان يمنحها ألونسو سابقاً. مع غياب 13 نجماً من الفريق الأول للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، لم يتبق لأربيلوا سوى مجموعة صغيرة مكونة من سبعة لاعبين فقط في كامل لياقتهم البدنية، بما في ذلك النجم الصاعد تياجو بيتارش. ورغم أن الملعب قد يبدو هادئاً، إلا أن حجم العمل قد ازداد، حيث أعطى المدرب الأولوية للتدريبات البدنية والتكتيكية للعدد القليل من المحترفين الذين لا يزالون تحت قيادته المباشرة.
الابتعاد عن نموذج ألونسو
يمثل هذا النهج الجديد تحولاً ملحوظاً عن أسلوب إدارة ألونسو. فخلال فترات التوقف الدولية السابقة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، اشتهر ألونسو بكرمه في منح اللاعبين الراحة، حيث كان يمنح اللاعبين غير الدوليّين في كثير من الأحيان ثلاثة أيام كاملة من الراحة، على أن يعودوا إلى التدريبات يوم الاثنين. أما أربيلوا، فقد اختار منح اللاعبين يومين فقط من الراحة، مفضلاً بدلاً من ذلك تخصيص الساعات الإضافية للتدريب على العشب.
التعامل مع أزمة الإصابات والترشيحات المفاجئة
تزداد مهمة أربيلوا تعقيدًا بسبب تزايد عدد الغائبين في غرفة العلاج. ويغيب تيبو كورتوا حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى، بينما يواصل رودريغو فترة تعافيه الطويلة من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. كما يغيب فيرلاند ميندي وداني سيبايوس، رغم أن الأخير قد أعطى دفعة معنوية للفريق بعودته إلى التدريبات الجماعية الجزئية، وقد يعود إلى الملاعب في غضون أسبوعين. لكن بعض الأسماء البارزة لا تزال متاحة لهذه الجلسات المكثفة. كان استبعاد أندري لونين من تشكيلة أوكرانيا مفاجأة على الرغم من مشاركتها في تصفيات كأس العالم، بينما بقي ترينت ألكسندر-أرنولد أيضًا في الخلف بعد استبعاده من معسكر إنجلترا. ينضم إليهم داني كارفاخال وفران جارسيا وألفارو كاريراس وراؤول أسينسيو، الذين يخضعون جميعًا الآن لاختبارات قاسية تحت أعين أربيلوا اليقظة.
التحضير للمرحلة النهائية
يستعد أربيلوا لاعبيه لمواجهة مرحلة صعبة من الموسم. ولا يزال ريال مدريد متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر في الدوري الإسباني، في حين سيواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.