ألفارو أربيلوا يشيد بفيديريكو فالفيردي باعتباره "كل ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد" بعد ثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي
تحدي التشاؤم الخارجي
في غياب المصاب كيليان مبابي، كان فالفيردي هو من صنع الفارق للفريق المضيف بتسجيله ثلاثية تاريخية لتأمين فوز 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16. بعد أن شاهد الأوروغواياني يكمل ثلاثيته في 22 دقيقة فقط، وصفه أربيلوا بأنه المعيار النهائي، قائلاً: "لا يهم أين تضعه، بالنسبة لي هو خوانيتو القرن الحادي والعشرين، إنه المعيار، كل ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد هو فيدي فالفيردي".
وفي تعليقه على النتيجة، أشار أربيلوا إلى أن النتيجة كانت "أفضل من المتوقع" بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها الفريق عقب الخسارتين المخيبتيين أمام خيتافي وأوساسونا. كان بإمكانهم إنهاء المباراة بفارق أربعة أهداف، لولا أن جيانلويجي دوناروما تصدى لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور.
ورداً على سؤال حول هذه الفرصة الضائعة، قال أربيلوا: "أعجبتني ردّة فعل جماهير البرنابيو، وكيف صفقوا لفينيسيوس، فإذا كان هناك من يستطيع التعافي من النكسات فهو".
إتقان تكتيكي ضد سيتي
وشرح أربيلوا كيف نجح الفريق في تحييد فريق بيب جوارديولا من خلال إغلاق مسارات التمرير وانتظار اللحظة المناسبة للهجوم. "كنا نعرف جيدًا كيف يلعب مانشستر سيتي، وكيف يلعب بيب، وما الذي يسعى إليه دائمًا"، أوضح. "أغلقنا المساحات وخطوط التمرير، فهم يبحثون عنك لتقفز وتبحث عن ظهرك، لكننا كنا نعلم أننا إذا انتظرناهم، واستدرنا وبحثنا عن ظهورهم، يمكننا أن نؤذيهم".
مخاوف بشأن الإصابات وفخر الشباب
جاءت هذه النتيجة بثمن باهظ، حيث أكد أربيلوا إصابة فيرلاند ميندي بعد أن شاهد الفرنسي يغادر الملعب في الشوط الأول، ليحل محله فران جارسيا.
وأضاف: "لا يبدو الأمر جيدًا. نحن نقدر جهوده؛ لكن إشراكه في مباراتين بعد غياب طويل كان مخاطرة، ولم يكن أفضل شيء يمكن القيام به".
على الجانب الإيجابي، أشاد بأثر خريج الأكاديمية تياجو بيتارش. "علينا أن نقدر لاعبي أكاديمية الشباب، الذين لم يكلفوا 30 أو 40 أو 50 مليون، لكنهم شباب يشعرون بروح ريال مدريد"، صرح أربيلوا بفخر.
المهمة لم تنته بعد
على الرغم من الفارق بثلاثة أهداف، حذر أربيلوا لاعبيه من التراخي قبل مباراة الإياب. "إذا كان هناك شيء واحد لا يزال بعيد المنال، فهو التأهل. لقد أخبرت اللاعبين أن الأمر لم ينته بعد"، حذر. واحترامًا لجودة الخصم، أضاف: "نحن نعرف قوة فريق مانشستر سيتي ومدى براعة مدربه بيب. أنا متأكد من أن المباراة الثانية ستحمل المزيد من المفاجآت".
