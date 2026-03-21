Getty Images Sport
ترجمه
ألفارو أربيلوا يتحدث عن استدعاء كيليان مبابي وجود بيلينغهام للمنتخبات الوطنية رغم المخاوف بشأن لياقة الثنائي في ريال مدريد
لا توجد مشاكل تتعلق باستدعاءات المنتخب الوطني
يعاني ريال مدريد مؤخرًا من نقص في صفوفه، حيث يعاني مبابي من إصابة في الركبة، بينما يعاني بيلينغهام من مشاكل في أوتار الركبة. وعلى الرغم من هذه المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية، تم استدعاء كلا اللاعبين للمنتخبين الفرنسي والإنجليزي على التوالي للمشاركة في الفترة الدولية المقبلة.
وأثار قرار السماح للنجمين بالسفر جدلاً في مدريد، لا سيما مع اقتراب جدول مباريات محلية مرهق. ومع ذلك، لا يزال أربيلوا غير منزعج، مشيراً إلى أن مشاركة لاعبين من الطراز العالمي في كرة القدم الدولية أمر لا مفر منه يقبله النادي تماماً.
- AFP
أربيلوا يثق في تقدير اللاعبين
وفي حديثه إلى الصحافة، أعرب أربيلوا عن ثقته التامة في اللياقة البدنية للاعبين الأساسيين في فريقه. وقال أربيلوا: "أعتقد أن الوضع رائع. من المؤكد أن مبابي سيلعب غدًا [ضد أتلتيكو مدريد]. لا أرى أي مشكلة في انضمامه لمنتخب بلاده. إذا تم استدعاؤهم، فذلك لأنهم لاعبون ممتازون".
وامتد هذا الشعور نفسه إلى نجم ريال مدريد الإنجليزي. "الأمر نفسه ينطبق على بيلينغهام. إنه جاهز وسيكون حاضراً غداً. أتطلع لرؤيته على أرض الملعب. من الطبيعي أن يلعب مع منتخب بلاده؛ إنه ذكي ويعرف ما يفعله. لا يمكنني التظاهر بأنهم لن يذهبوا. أتفهم موقف مدربي منتخباتهم".
التعامل مع أزمة اللياقة البدنية
في حين تمت الموافقة على مشاركة مبابي وبيلينغهام، لا تزال حالة حراسة المرمى مصدر قلق في أعقاب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها تيبو كورتوا. وأكد أربيلوا أنه سيعتمد على أندري لونين، مشيرًا إلى المخاطر الملازمة لهذه الرياضة كعامل في سياسته المتعلقة بتناوب اللاعبين.
وأوضح أربيلوا: "كلما دخل لاعب إلى الملعب، هناك مخاطرة. لقد أصيب أفضل حارس مرمى في التاريخ، لكن لدينا حارس مرمى رائع آخر سيُظهر مدى براعته". كما أشاد باللاعب المخضرم أنطونيو روديجر، واصفاً إياه بـ"نموذج يحتذى به للاعبين الشباب" بعد جهوده الدؤوبة للعودة إلى اللياقة البدنية.
- (C)Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من المقرر أن يواجه مبابي والمنتخب الفرنسي البرازيل وكولومبيا خلال فترة التوقف الدولية الحالية، بينما سيواجه بيلينغهام والمنتخب الإنجليزي أوروغواي واليابان. لكن قبل ذلك، سيواجهون أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد. ويحتل فريق أربيلوا حالياً المركز الثاني في الترتيب، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة.
إعلان