ألفارو أربيلوا على وشك الرحيل عن ريال مدريد بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، في الوقت الذي يدرس فيه النادي الخيارات التدريبية للموسم المقبل
دوري أبطال أوروبا أو لا شيء بالنسبة لأربيلوا
مع تلاشي آمال الفوز بلقب الدوري الإسباني، أصبح مستقبل المدرب معلقاً فعلياً بخيط رفيع. ووفقاً لصحيفة «آس»، تدرس إدارة ريال مدريد خياراتها للموسم المقبل، وقد لا يكفي سوى تحقيق نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا لإنقاذ منصبه. ويواجه ريال مدريد مساراً صعباً في البطولة الأوروبية، بدءاً من مباراة ربع النهائي الحاسمة ضد بايرن ميونيخ. ومن المرجح أن يؤدي النجاح في تلك المباراة إلى مواجهة فرق عملاقة مثل باريس سان جيرمان أو ليفربول. وقد ساءت مزاج الإدارة بشكل كبير، حيث شاهدوا فريقًا يفتقر إلى الحماس في وقت لا يمكنهم فيه تحمل أي تعثر في السباق المحلي.
إحصاءات قاتمة تلاحق مقاعد البدلاء
خضع سجل أربيلوا منذ توليه دفة القيادة لتدقيق شديد، حيث ترسم الأرقام صورة مقلقة. ففي أول 18 مباراة له، تعرض لخمس هزائم. ولوضع ذلك في سياقه الصحيح، لم يخسر المدرب السابق تشابي ألونسو سوى خمس مرات في أول 28 مباراة له. ويجد أربيلوا نفسه الآن ضمن المدربين الذين سجلوا أسوأ بدايات في تاريخ النادي، إلى جانب أسماء مثل مايكل كيبينغ ولويس مولوني. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو افتقاره إلى التأثير التكتيكي عندما تسير المباريات ضده. لم يتمكن ريال مدريد من العودة والفوز سوى في مباراتين من أصل سبع مباريات استقبل فيها شباكه هدفاً أولاً تحت قيادته. وقد أبرزت الخسائر المخيبة للآمال أمام ألباسيتي وبنفيكا وأوساسونا وخيتافي عدم قدرته الملحوظة على تغيير مسار المباراة من خلال التبديلات أو تعديل النظام التكتيكي.
تحمل المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين
في أعقاب كارثة مايوركا، سارع أربيلوا إلى تحمل المسؤولية، قائلاً: "هذه الهزيمة تقع على عاتقي، هي مسؤوليتي بالكامل وبشكل مطلق. ما أريده من اللاعبين هو أن يبدأوا بالفعل في التفكير في مباراة الثلاثاء. عندما يغادرون غرفة الملابس، تكون هذه المباراة قد انتهت بالنسبة لهم. أنا من يتخذ القرارات، ومن يختار التشكيلة، ومن يجري التبديلات، ومن يختار طريقة لعبنا، وهذه الهزيمة تقع بالكامل على عاتق مدرب ريال مدريد".
ومع ذلك، على الرغم من تحمله المسؤولية الكاملة، وجه المدرب أيضًا انتقادًا خفيًا إلى إدواردو كامافينغا بسبب أخطاء دفاعية. وفي حديثه عن صاحب هدف الفوز، قال: "في موقف غير متكافئ، سجلوا هدفًا في مرمانا. هنا تشتت انتباهنا للحظة، ولم نتكيف جيدًا، وفقدنا التغطية، ولم نتابعه، وهذا كلفنا هدفًا".
الثقة في مجلس الإدارة تبدأ في التلاشي
وحتى هذا التراجع الأخير، كان مجلس إدارة ريال مدريد يثق ثقة قوية في أساليب أربيلوا. فقد حظي بالثناء على قدرته على إدارة غرفة ملابس تزخر بالنجوم، تضم لاعبين من أمثال جود بيلينغهام وفينيكوس جونيور، مع نجاحه في دمج المواهب الشابة مثل تياجو بيتارش. وكان إقصاء مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يُنظر إليه على أنه نقطة تحول كان من المفترض أن تدفع الفريق إلى الأمام.
ومع ذلك، فإن الهزيمة في سون مويكس قد جمدت هذا الزخم الإيجابي. في حين أن النادي يقدر عمله مع خريجي الأكاديمية، فإن عدم الفوز بأي لقب محلي يمثل أمرًا صعبًا على الرئيس فلورنتينو بيريز. كل شيء يتوقف على مباراة بايرن ميونيخ. يجب على أربيلوا ببساطة تحقيق نتيجة إيجابية هناك إذا كان يتوقع البقاء على مقاعد البدلاء في البرنابيو على المدى الطويل.