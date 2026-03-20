ألفارو أربيلوا يكرر سيناريو البدايات مع ريال مدريد.. والنهاية الأوروبية قد تجعله أفضل من زين الدين زيدان "المحظوظ"

في أروقة "فالديبيباس" الصامتة، لا يزال صدى التاريخ يتردد بقوة؛ ففي الأمس القريب دخل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان غرفة الملابس "مدربًا"، لينقذ العملاق الإسباني ريال مدريد.

واليوم.. ها هو ريال مدريد يلجأ إلى المدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا؛ الذي وجد نفسه يرتدي العباءة ذاتها، ويسير على نفس العشب.

ولم تكن مجرد صدفة أن يستلم أربيلوا، القيادة الفنية للعملاق الإسباني في منتصف الموسم، وفي ظروفٍ مُشابهة تمامًا لما حدث مع زيدان؛ فكلاهما صعد من رحم "الكاستيا"، بالإضافة إلى اصطدامهما بتفوق الغريم التاريخي برشلونة.

لكن.. الجميع يعلم كيف كانت نهاية فترة زيدان؛ حيث رحل الأسطورة الفرنسية عن الميرينجي، وهو يحمل في رصيده 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا كـ"مدرب".

ومن بين هذه الثلاثية القارية، لقب نسخة "2015-2016"؛ الذي حققه زين الدين زيدان، بعد توليه المهمة في منتصف الموسم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، ظروف المُنافسة المُتشابهة عند تعاقد الريال مع هذا الثنائي؛ بالإضافة إلى سيناريو أوروبي قد يجعل موسم أربيلوا الأول أفضل من زيدان، رغم كل الانتقادات..