Zinedine Zidane Alvaro Arbeloa Real Madrid GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

ألفارو أربيلوا يكرر سيناريو البدايات مع ريال مدريد.. والنهاية الأوروبية قد تجعله أفضل من زين الدين زيدان "المحظوظ"

السخرية من أربيلوا قد تتحوّل إلى إشادة في النهاية..

في أروقة "فالديبيباس" الصامتة، لا يزال صدى التاريخ يتردد بقوة؛ ففي الأمس القريب دخل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان غرفة الملابس "مدربًا"، لينقذ العملاق الإسباني ريال مدريد.

واليوم.. ها هو ريال مدريد يلجأ إلى المدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا؛ الذي وجد نفسه يرتدي العباءة ذاتها، ويسير على نفس العشب.

ولم تكن مجرد صدفة أن يستلم أربيلوا، القيادة الفنية للعملاق الإسباني في منتصف الموسم، وفي ظروفٍ مُشابهة تمامًا لما حدث مع زيدان؛ فكلاهما صعد من رحم "الكاستيا"، بالإضافة إلى اصطدامهما بتفوق الغريم التاريخي برشلونة.

لكن.. الجميع يعلم كيف كانت نهاية فترة زيدان؛ حيث رحل الأسطورة الفرنسية عن الميرينجي، وهو يحمل في رصيده 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا كـ"مدرب".

ومن بين هذه الثلاثية القارية، لقب نسخة "2015-2016"؛ الذي حققه زين الدين زيدان، بعد توليه المهمة في منتصف الموسم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، ظروف المُنافسة المُتشابهة عند تعاقد الريال مع هذا الثنائي؛ بالإضافة إلى سيناريو أوروبي قد يجعل موسم أربيلوا الأول أفضل من زيدان، رغم كل الانتقادات..

    "توقيت" وصول زيدان وأربيلوا لقيادة ريال مدريد

    المدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، استلم القيادة الفنية للعملاق العاصمي ريال مدريد، في يناير من عام 2026.

    وقتها.. ريال مدريد "الوصيف" كان يبتعد بفارق 4 نقاط، عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"؛ وذلك بعد مرور 19 جولة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

    أما بالنسبة للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ سنجد أنه استلم القيادة الفنية للميرينجي، في شهر يناير أيضًا ولكن قبل عشر سنواتٍ من الآن - أي في 2016 -.

    وكان ريال مدريد "الوصيف" آنذاك، يبتعد عن برشلونة "المتصدر"، بفارق نقطتين فقط بعد مرور 18 جولة من عمر مسابقة الدوري؛ لكن مع مباراة مؤجلة للعملاق الكتالوني، قادرة على توسيع الفارق إلى 5 نقاط.

    بمعنى.. أربيلوا وزيدان استلما قيادة العملاق العاصمي، في جولة مُتشابهة - 18 و19 -، وبنفس فارق النقاط تقريبًا مع الغريم الكتالوني.

    * ماذا حدث بعد ذلك؟!

    زيدان نجح في تحسين شكل ريال مدريد تدريجيًا، مع تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في الدوري؛ جعلت الفريق العاصمي يُقلل الفارق مع برشلونة إلى نقطة وحيدة فقط، ولكنه فشل في التتويج باللقب.

    ونفس الأمر حدث مع أربيلوا؛ حيث حقق سلسلة انتصارات في البداية، جعلته يعوض فارق الـ4 نقاط مع برشلونة، بل وينتزع "الصدارة" منه.

    إلا أن الاختلاف مع زيدان؛ هو أن "ريال أربيلوا" حدثت له هزة مفاجئة كسرت سلسلة الانتصارات، وجعلت برشلونة يستعيد "الصدارة" بفارق 4 نقاط - مرة أخرى -.

    ريال مدريد أفضل أوروبيًا.. ومشوار أربيلوا أصعب!

    الآن.. سننتقل بحديثنا إلى مشوار العملاق العاصمي ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك في الموسم الأول لكل من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، والمدرب الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا.

    وظهر التركيز الكبير على زيدان، بعد توليه قيادة ريال مدريد في يناير 2016، على لقب دوري أبطال أوروبا؛ وهو الأمر الذي يفعله أربيلوا مع الفريق الأول، في الوقت الحالي.

    وفي طريقه للتتويج باللقب، في أول مواسمه مع الميرينجي 2015-2016؛ تخطى "ريال زيدان" كل من روما الإيطالي وفولفسبورج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الفوز على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في النهائي.

    على العكس تمامًا.. طريق أربيلوا الأوروبي - في موسمه الأول - أكثر صعوبة؛ ولكنه يبدو بأنه يسير على خطى زيدان بالتركيز على هذا اللقب، رغم البداية السيئة.

    وفشل أربيلوا في قيادة ريال مدريد، للتأهُل المباشر إلى ثمن النهائي الأوروبي؛ ليضطر إلى خوض "الملحق" أولًا، ضد نادي بنفيكا البرتغالي.

    وفاز "ريال أربيلوا" على بنفيكا ذهابًا وإيابًا؛ قبل أن يكرر نفس الأمر ضد العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وبعد تجاوز عقبة السيتزنس.. سيكون على المدير الفني الإسباني الآن، أن يواجه العملاق الألماني بايرن ميونخ في ربع النهائي؛ ثم باريس سان جيرمان الفرنسي أو ليفربول الإنجليزي، في المربع الذهبي - حال الصعود -.

    زيدان وأربيلوا.. نعم للواقعية ولا للمتعة الكروية!

    وبصفةٍ عامة.. سنجد أن الكرة التي قدّمها العملاق العاصمي ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان سابقًا، أو مع المدرب الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا حاليًا؛ ليست ممتعة ولكنها أكثر واقعية، على النحو التالي:

    * أولًا: الاعتماد على اللعب الجماعي؛ بدلًا من الفرديات.

    * ثانيًا: التحفظ في بعض المباريات؛ مع الاعتماد على اللعب المباشر.

    * ثالثًا: الدمج التدريجي بين الشباب والخبرة؛ بما يخدم مصالح الفريق.

    بمعنى.. فلسفة زيدان وأربيلوا، النابعة من كونهما أشرفا على تدريب الفئات السنية لنادي ريال مدريد، قبل تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ جعلتهما يتشابهان في بعض الأفكار، حتى ولو لم تعجب عاشق كرة القدم العادي.

    والفارق الذي لعب مع زيدان وقتها؛ هو أنه كان يمتلك خبرة أكبر من أربيلوا عندما تولى قيادة الميرينجي، بحكم أنه عمل مساعدًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الفريق الأول.

    النهاية الأوروبية قد تجعل أربيلوا "أفضل" من زيدان!

    ومن كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ يجب التساؤل الآن: "هل من الممكن أن يكرر الإسباني ألفارو أربيلوا نفس سيناريو الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بنهاية الموسم الحالي 2025-2026؟!".

    الثنائي تلقيا انتقادات في بدايتهما مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وعلى الرغم من ذلك ظل زيدان يضغط على نادي برشلونة في الدوري المحلي 2015-2016، وواصل مهمته بنجاح في دوري أبطال أوروبا - حتى التتويج به -.

    وحاليًا.. أربيلوا لا يزال يضغط على برشلونة، "متصدر" الدوري الإسباني؛ مع تقديم مستويات أفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

    وكما ذكرنا.. الظروف خدمت زيدان في البطولة الأوروبية، خلال موسمه الأول مع الميرينجي؛ وذلك بمواجهة أندية أقل قوة، مثل روما وفولفسبورج.

    أما أربيلوا فبعد تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي؛ سيكون على موعد مع بايرن ميونخ الألماني، ثم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أو العملاق الإنجليزي ليفربول.

    لذلك.. إذا حقق أربيلوا لقب دوري الأبطال 2025-2026، على حساب هذه الأندية الأوروبية العملاقة، وفي ظل أجواء غرفة الملابس "السيئة" عندما استلم قيادة الفريق؛ فإن بداياته ستكون أفضل بكثير من زيدان، وقتها.

    وبما أننا نتحدث عن ريال مدريد، فلا يوجد مستحيل وكل شيء ممكنًا؛ حتى وسط الانتقادات العنيفة للجهاز الفني واللاعبين، طوال الأسابيع الماضية.