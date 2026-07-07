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"ألغوا هذا الفوز".. نجوم بلجيكا يسخرون من الولايات المتحدة برقصة دونالد ترامب!
«الشياطين الحمر» يسخرون من ترامب على أرض الملعب
اتخذت الأحداث المثيرة التي أحاطت بمباراة دور الـ16 منحى ساخراً عندما تم تصوير لاعبي المنتخب البلجيكي وهم يؤدون الرقصة التي اشتهر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وبعد تسجيل الهدف الرابع الذي حسم المباراة، قام عدد من لاعبي الفريق بتقليد حركات هز الوركين ورفع الذراعين في إشارة ساخرة مباشرة إلى التدخل السياسي الذي طغى على الفترة التي سبقت المباراة.
- Getty Images Sport
"أبطلوا هذا!"
ولم تتوقف السخرية مع صافرة النهاية، حيث فازت بلجيكا بشكل مقنع على أحد البلدين المضيفين للبطولة بنتيجة 4-1. وانضم مسؤول حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنتخب الوطني إلى هذه الأجواء المرحة، حيث نشر صورة للمهاجم المخضرم روميلو لوكاكو مع تعليق جاء فيه «اقلبوا هذا»، في إشارة إلى الجهود التي بذلها الفريق الأمريكي لضمان أهلية بالوجون للمشاركة في مباراة الأدوار الإقصائية.
ترامب يعترف بأنه طلب من الفيفا «إعادة النظر»
وقد أذكى الرئيس الأمريكي نيران الجدل، حيث اعترف بأنه تحدث مباشرة مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بشأن الإيقاف. وقال ترامب: «أعتقد أن ذلك كان سيترك وصمة عار كبيرة»، رغم أنه نفى أنه أمر صراحةً برفع الحظر. وأصر على أنه لم يعتبرها مخالفة، بل طلب فقط إعادة النظر في القرار الذي استبعد مهاجم موناكو في البداية.
ورغم هذا التدخل، سيطرت بلجيكا على المباراة وتأهلت إلى ربع النهائي. واعترف لاعب الوسط نيكولاس راسكين بأن الفريق شعر بـ«إحساس بالظلم» إزاء القرار، لكنه قرر أن يثبت نفسه على أرض الملعب. وكرر القائد يوري تيلمانس هذه المشاعر، قائلاً: «قلنا لأنفسنا إن علينا الرد على أرض الملعب. وهذا ما فعلناه».
- Getty Images Sport
جارسيا يكشف عن لفتة راقية من بالوغون
وفي حين كان اللاعبون البلجيكيون سعداء بالسخرية من الجانب السياسي لهذه القصة، اتخذ المدرب رودي جارسيا نهجًا أكثر دبلوماسية تجاه اللاعب الذي كان في قلب العاصفة. وكشف جارسيا أن بالوجون جاء للتحدث معه بعد صافرة النهاية لمناقشة هذه القضية المثيرة للجدل.
وقال جارسيا عندما سُئل عن المحادثة التي جرت بعد المباراة: «أعجبني ذلك حقاً». "ليس ذنبه، فهو ليس من يتحمل المسؤولية، وهذا ما أخبرته به". وأصر المدرب على أن الأحداث التي سبقت المباراة لم تشتت انتباه فريقه، مضيفًا: "بغض النظر عن التشكيلة الأساسية للولايات المتحدة، فإن ما كان يهمنا حقًا هو خطتنا في المباراة. الفريق ناضج جدًا. أخبرتهم أن أهم شيء هو نحن".
وقد أدى هذا التركيز المطلق في النهاية إلى تفكيك دفاع المنتخب الأمريكي وحجز موعد مع إسبانيا في الدور التالي.
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