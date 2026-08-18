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ألغوا تقليدًا تاريخيًا.. ريال مدريد يُحبط جماهير بقرار جديد قبل بداية الموسم رسميًا!
الاستقبالات الحميمة تتفوق على المشاهد العامة
في خروج لافت عن تقاليد حقبة "الجلاكتيكوس"، قرر ريال مدريد أنه لن يُقيم تقديمًا جماهيريًا في ملعب سانتياجو برنابيو ولا مؤتمرات صحفية رسمية لوافديه الجدد، وذلك وفقًا لصحيفة ماركا.
فقد اختار النادي صيغة أكثر تحفظًا بكثير، تتضمن فعاليات مؤسسية وخاصة يستقبل فيها فلورنتينو بيريز شخصيًا الصفقات الصيفية الست إلى جانب المدرب الجديد جوزيه مورينيو.
ووصف النادي هذه الترتيبات الجديدة بأنها "فعاليات بسيطة وذات طابع عائلي" تتيح للرئيس أن يلتقي مباشرة بأحباء اللاعبين، والأهم من ذلك أنه لن يكون هناك أي حضور صحفي أو تغطية إعلامية خلال هذه اللقاءات، ما يعني أن أيًا من الوافدين الجدد لن يعقد مؤتمرًا صحفيًا تعريفيًا تقليديًا.
- Getty Images
الانتقال إلى حقبة جديدة
ويعكس قرار الاستغناء عن حفلات التقديم الكبرى تحوّلًا أوسع في طريقة إدارة النادي في ظل الإدارة الحالية. فمن خلال إبعاد الأضواء الإعلامية عن الوصولات الفردية، يأمل النادي في خلق بيئة أكثر تماسكًا داخل الفريق منذ اليوم الأول.
كما يخدم ذلك غرضًا عمليًا، إذ إن أعمال التجديد الجارية والجدول المزدحم في ملعب البرنابيو تجعل تنسيق الفعاليات الجماهيرية الكبيرة أكثر صعوبة مما كانت عليه في العقود السابقة. وفي حين قد يفتقد الجماهير روعة حفل التقديم التقليدي، يرى مجلس الإدارة أن هذه الاستقبالات ذات "الطابع العائلي" توفّر أساسًا أفضل للنجاح على المدى الطويل.
مورينيو يركز على افتتاحية الدوري الإسباني
يتيح هذا التعديل في الجدول للفريق الحفاظ على تركيزه على الأمور الكروية خلال استعداده للموسم المحلي. فبعد الفوز المقنع بثلاثية نظيفة على شالكه في ألمانيا، حظي الفريق بيوم راحة قبل العودة إلى التدريبات استعداداً لأول مباراة له في الدوري أمام إسبانيول.
ورغم غياب الضجة الإعلامية، لا يزال النادي نشطاً في سوق الانتقالات تحت قيادة مورينيو. وبحسب التقارير، فقد أعطى المدرب البرتغالي الضوء الأخضر للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال، مارتن زوبيميندي، لتعزيز خياراته في خط الوسط.
غير أن الإدارة كانت حازمة في موقفها بأنه لن يصل أي لاعبين آخرين ما لم يتم أولاً التخلي عن بعض عناصر الفريق الحاليين، ما يعكس نهجاً أكثر حساباً في بناء الفريق هذا الصيف.
- Getty Images Sport
البحث عن التوازن في خط الوسط
أثار وصول مورينيو اهتماماً بالغاً فيما يتعلق بترتيباته التكتيكية، لا سيما بعد أن أخفق في التعاقد مع أهداف رئيسية. وقد اضطر المدرب السابق لتشيلسي وإنتر إلى البحث عن حلول داخلية بعد أن رفض رودري الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مفضلاً الانضمام إلى الغريم برشلونة.
خلال المباريات الودية التحضيرية، اعتمد المدرب على تشكيل 4-2-3-1، مجرباً توليفات مختلفة لتعويض المواصفات التي فقدها عندما اختار رودري الانتقال إلى ملعب نو كامب. وقد برز برناردو سيلفا، القادم من مانشستر سيتي، كأبرز المرشحين لشغل هذا الدور بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب.
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