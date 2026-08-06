علّق كريستيانو رونالدو على أحدث منشوراته عبر إنستجرام بعبارة "ألعابي"، لكن ما الذي يقبع بالضبط داخل مرآب الفائز بخمس جوائز للكرة الذهبية؟ منح قائد النصر جماهيره لمحة عن أسطول سياراته الذي تُقدّر قيمته بملايين اليوروهات، مع اقتراب فترة راحته التي أعقبت كأس العالم من نهايتها.
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«ألعابي» .. رونالدو يثير جنون محبي المحركات بمنشوره الأخير!
كريستيانو رونالدو يفتح أبواب الجراج
منح كريستيانو رونالدو الجماهير فرصة نادرة لإلقاء نظرة داخل مجموعته الخاصة هذا الأسبوع، حيث نشر ثلاث صور من مرآب منزله تُظهر تشكيلة لافتة للأنظار من السيارات الخارقة.
وشارك قائد النصر، الذي لا يزال بعيدًا عن ناديه في عطلة ممتدة بعد كأس العالم، الصور عبر إنستجرام مرفقة بتعليق بسيط من كلمتين لم يكن بحاجة إلى أي توضيح إضافي.
العنوان البسيط الذي قال كل شيء
«ألعابي»، هكذا كتب رونالدو إلى جانب الصور، وهو تعليق قلّل من شأن ما كان معروضاً بالفعل.
ووفقاً للتقارير، يضم أسطول المهاجم البرتغالي أربع سيارات فيراري، ولامبورجيني أفينتادور، وبورشه 911، واثنتين من بوجاتي، ومكلارين سينا، إضافة إلى مركبات أخرى.
ويُقال إن رونالدو يمتلك في المجمل نحو 13 سيارة رياضية، وتُقدَّر قيمة المجموعة بحوالي 11 مليون يورو، وهو مرآب يعكس مكانته كأحد أعلى اللاعبين دخلاً في تاريخ كرة القدم، وهي مكانة بناها على مدى عقدين مع أندية من بينها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل انتقاله إلى السعودية.
تذكير بمكانة رونالدو وهو بعيد عن الأضواء
يأتي هذا المنشور في لحظة لافتة. فرونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، يستمتع بعطلة صيفية طويلة منذ خروج البرتغال من دور الستة عشر في كأس العالم 2026، حيث يقضي وقتًا مع عائلته في مايوركا بينما خاض فريق النصر معسكرًا تدريبيًا للإعداد للموسم في لشبونة دون وجوده.
وقد ظهر بالفعل لفترة وجيزة بجانب أرض الملعب خلال مباراة النصر الودية أمام ألميريا لتحية زملائه، لكنه لم يعد بعد إلى التدريبات الكاملة، وهو قرار وصفه النادي بأنه خطة لياقية مُدارة وليس أي مشكلة أوسع، وذلك قبيل موسم يبقى فيه مرتبطًا بعقد عقب التمديد لعامين الذي وقّعه العام الماضي.
ما هو المقبل لرونالدو والنصر
لن تدوم فترة الراحة أكثر من ذلك. اختتم معسكر النصر في لشبونة يوم الخامس من أغسطس، ومن المتوقع أن يعود الفريق، بما في ذلك رونالدو، إلى الرياض بعد ذلك بفترة وجيزة، ما يمنحه نحو أسبوع من التدريبات الكاملة قبل انطلاق موسم دوري روشن السعودي في الخامس عشر من أغسطس أمام الفتح.
سيبدأ فريق أنجي بوستيكوجلو الموسم حاملاً للقب البطولة بعدما أنهى أخيراً في مايو فترة جفاف رونالدو من الألقاب المحلية، حاسماً اللقب بفوزٍ بنتيجة 4-1 على ضمك سجل خلاله هدفين، وهو أول لقب كبير له مع أي نادٍ منذ تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عام 2020. لكن في الوقت الراهن، فإن أبواب المرآب هي الشيء الوحيد الذي يفتحه رونالدو.
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