ألدو سيرينا: "عزيزي تراب، كم أشتاق إلى تلك العيون المفعمة بالحيوية التي لم أرها منذ وقت طويل. لقد أردتني في يوفنتوس وإنتر"

يودع ألدو سيرينا مدربه السابق في يوفنتوس وإنتر، جيوفاني تراباتوني، الذي احتفل هذا الأسبوع بعيد ميلاده الـ87، ويشكره.





كتب المهاجم السابق للمنتخب الوطني في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا: "مرحباً يا مدرب، وأعتذر عن مناداتك بـ"أنت"، لكنني لم أعد شاباً أنا أيضاً. كان عيد ميلادك، بين الصورة مع اثنين من المشجعين أمام منزلك والفيديو الذي أرسلته إلى من أرسلوا لك التهاني من بين لاعبيك السابقين، فرصة جميلة لاستعادة، بعاطفة، تلك العيون الصغيرة المفعمة بالحيوية التي لم أرها منذ وقت طويل، تلك النظرة الحيوية التي كانت لديك قبل 40 عاماً والتي استقبلتني بها في يوفنتوس والتي لم تتغير أبداً. كان ذلك في صيف عام 1985، وكنت تشرح لي ما تريده مني وما هي فلسفة النادي؛ كنت تتحدث معي كما لو كنت بطلاً أو كما كنت تريدني أن أكون، لأنني بالتأكيد لم أكن أشعر بذلك. لقد حفزتني وجعلتني أشعر بالمسؤولية. بعد تلك المقابلة، شعرت أنني بطل ذلك الفريق، عنصر مهم كنت تعول عليه كثيرًا. لم أكن معتادًا على مدرب يتحاور هكذا، دائمًا يبحث عن مفتاح لفتح قلوب لاعبيه. كنت مذهلًا في الاحترام الذي كنت تكنه لعمل الجميع؛ كنت تتحدث بنفس النبرة، وبنفس الاحترام، وبنفس الاستعداد مع أمين المخزن كما مع الرئيس".



