استعاد نادي برشلونة نغمة الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما اكتسح ضيفه ديبورتيفو ألافيش بسداسية نظيفة على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة حسمها الفريق الكتالوني خلال أحداث الشوط الأول من الجولة الحادية عشرة، ليضع حدا لتعثراته الأخيرة ويعلن جاهزيته للمواعيد الكبرى المقبلة.
ألافيش غير محظوظ: برشلونة واجهه بكبرياء المهزوم.. ورحبوا بعودة رافينيا الحقيقية ويامال لن ينسى الكرة الذهبية بسهولة!
ألافيش في وجه العاصفة الكتالونية
لم تكن زيارة ديبورتيفو ألافيش إلى معقل برشلونة محكومة فقط بالفوارق الفنية المعتادة، بل دفع الفريق الباسكي فاتورة باهظة لجدول المباريات وسوء الطالع الذي وضعه وجها لوجه أمام خصم جريح يبحث عن ضحية يفرغ فيها غضبه التراكمي.
دخل النادي الكتالوني اللقاء تحت وطأة أسبوع عاصف شهد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان قاريًا ثم ريال مدريد في الكلاسيكو المحلي، وجاء فوز أتلتيكو مدريد وتصدره المؤقت لجدول الترتيب ليزيد من حجم الضغوط المسلطة على رجال المدرب هانزي فليك.
تحول ألافيش إلى المرمى الأسهل لانفجار كبرياء البطل المهزوم، إذ لم يمنحه أصحاب الأرض أي فرصة لالتقاط الأنفاس وشنوا هجمات كاسحة وضغطًا عاليًا لا يرحم منذ الصافرة الأولى.
وعلى الرغم من أن ألافيش حاول إظهار رد فعل خجول وتهديد المرمى في بعض الفترات القصيرة، فإن النسق السريع والشراسة التكتيكية حطما كل التوقعات الدفاعية، لتسكن الشباك ستة أهداف أنهت الحوار وأكدت أن أي فريق كان ليواجه برشلونة في تلك الليلة لكان مصيره الدخول في دوامة العاصفة ذاتها.
عودة رافينيا الحقيقية وفيرمين يصنع الفارق
شهدت المواجهة إعلانًا صريحًا عن العودة الحقيقية للجناح البرازيلي رافينيا إلى كامل جاهزيته وبريقه التهديفي المعتاد، بعد فترة من الغياب بداعي الإصابة.
عانى النجم البرازيلي منذ عودته للملاعب من غياب البصمة الحاسمة أمام الشباك، حيث شارك في مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد دون أن يتمكن من تقديم الإضافة الكبيرة المنتظرة منه لتفادي الخسارة، لتأتي ليلة ألافيش وتمنحه فرصة كسر هذا الصيام واستعادة حساسية التهديف بأفضل طريقة ممكنة.
تحرك رافينيا بذكاء كبير خلف خطوط المنافس وترجم الفرص إلى أهداف حاسمة بافتتاحه التسجيل أولا، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني بلمسة بارعة أمام المرمى.
ولم يكن هذا التوهج ليكتمل لولا الحضور الاستثنائي لزميله فيرمين لوبيز، الذي تقمص دور المحرك الرئيسي للمنظومة الهجومية بفضل قتاليته في الضغط العالي، وتوج مجهوده بصناعة هدفي رافينيا، إلى جانب تسجيله هدفًا شخصيًا رائعًا بتسديدة مباغتة، ليعيد هذا الثنائي الفعالية الهجومية المطلقة لصفوف البلوجرانا.
لامين يامال والرد داخل المستطيل الأخضر
بدت ملامح التوتر والتأثر واضحة تمامًا على أداء الفتى الصاعد لامين يامال في الدقائق الأولى من اللقاء، إذ لم يظهر بأفضل حالاته الفنية وغابت عنه الدقة والتركيز في بعض الكرات والقرارات، وهو ما يعكس حجم العبء الذهني الذي حمله عقب خسارته جائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي.
دخل يامال المواجهة وفي ذهنه مرارة ضياع الجائزة الفردية الكبرى، وبدا متعجلًا في فرض حضوره وإثبات أحقيته بمكانته العالمية أمام الجماهير الحاضرة، لتشعر الجماهير أن النجم الشاب لن ينسى مرارة البالون دور بسهولة أبدًا.
لكن الموهبة الكبيرة تفرض حضورها في أصعب اللحظات، فمع مرور دقائق اللقاء تحول الإحباط تدريجيا إلى طاقة غضب إيجابية موجهة نحو شباك الخصم.
واصل يامال المحاولة والمراوغة بجرأة وعناد كبيرين، مطالبًا بركلة جزاء تارة ومهددًا المرمى تارة أخرى، حتى نال مكافأته العادلة قبيل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة يسارية مميزة ومتقنة لم تترك لحارس ألافيش مجالًا للتصدي، ويعود ويكرر الأمر في الشوط الثاني هذه المرة من إنفراد، ليوجه رسالة قاطعة بأن خيبة الجوائز الفردية لن توقف مسيرته التصاعدية.
- Joan Gosa
بيت القصيد
أثبت برشلونة أمام ألافيش أن ردود الفعل في اللحظات الحرجة هي التي تميز الفرق الكبرى وتصنع شخصيتها التنافسية، فالفريق لم يكتف فقط بحصد النقاط الثلاث واسترجاع صدارة الليجا، بل نجح في مداواة جراحه وإعادة الثقة لنجومه الكبار وعلى رأسهم رافينيا ويامال قبل دخول معترك دوري أبطال أوروبا ومواجهة أستون فيلا المرتقبة.
لقد كانت ليلة تصحيح للمسار، أكدت أن كبرياء النادي الكتالوني أكبر من أي كبوة عابرة، وأن استعادة الهيبة تبدأ دائمًا من سحق المنافسين بلا هوادة.
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