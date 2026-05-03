Nkunku Sassuolo MilanGetty Images
Stefano Silvestri و محمود خالد

أكثر من مجرد هزيمة: ميلان في ورطة بـ"أرقام للنسيان" .. ومقعد دوري أبطال أوروبا في خطر!

بعد الهزيمة أمام ساسولو..

تلاشى بريق ميلان؛ لم يكن الفوز خارج أرضه على فيرونا قبل أسبوعين سوى ومضة ضوء صغيرة في ظلام دام منذ ما يقرب من شهرين، منذ ذلك الديربي الوهمي الذي فاز فيه بفارق ضئيل على إنتر.

الواقع يقول إن الفريق يواصل المعاناة باستمرار، وحجة طرد توموري بعد 24 دقيقة، رغم صحتها، لا تكفي لتفسير الانهيار. وقد أدركت ذلك أيضًا الجماهير التي حضرت إلى ريجيو إيميليا، والتي أطلقت صيحات الاستهجان بقوة ضد لاعبيها بعد الهزيمة أمام ساسولو.

إضافة إلى ذلك أن الهجوم لم يعد يعمل بشكل جيد منذ فترة طويلة. وهذا هو الأمر الأكثر إثارة للدهشة في سلسلة النتائج السلبية للروسونيري.

  • عقم تهديفي يصيب ميلان

    لم يسجل ميلان أي هدف في خمس من آخر سبع مباريات بالدوري: لم يسجل بعد ظهر اليوم ضد ساسولو، لكنه لم ينجح في التسجيل من قبل ضد لاتسيو ونابولي وأودينيزي ويوفنتوس.

    في غضون ذلك، لم ينجح فريق أليجري في تسجيل أي هدف سوى في مباراتين فقط: فاز 3-2 على تورينو، و1-0 على هيلاس في فيرونا. توقف.

    ما هو عدد الأهداف التي سجلها الفريق منذ 15 مارس، أي يوم الأحد الذي انتهت فيه مباراة لاتسيو وميلان بنتيجة 1-0، وحتى اليوم؟ أربعة أهداف فقط: تلك التي ذكرناها أعلاه.

  • مشكلة الهجوم المعتادة

    هناك مسألة الأداء الهجومي وهناك مسألة المهاجمين. وفي هذه الحالة، تترافق هاتان المسألتان معًا، خاصةً وأن ميلان لم يحصل منذ فترة طويلة على مساهمة لائقة على الأقل من لاعبي خط هجومه.

    في الجولات السبع الأخيرة من الدوري، أي منذ ما بعد الديربي، لم يسجل أي مهاجم من الروسونيري أي هدف. ضد تورينو وفيرونا سجل رابيو (مرتين) وبافلوفيتش وفوفانا. لا أثر لليو وبوليسيتش ونكونكو وفولكروج، بالإضافة إلى لوفتوس-تشيك الذي عاد للتو بعد الإصابة ضد بارما.

    آخر مرة سجل فيها أحد المهاجمين هدفًا، تعود إلى 1 مارس الماضي، عند الفوز على كريمونيزي بثنائية، وسجل ليو هدفًا. لم يسجل بوليسيتش أي هدف في عام 2026، ولم يسجل نكونكو أي هدف منذ فبراير، وسجل فولكروج هدفًا واحدًا في يناير ولم يسجل بعد ذلك.

  • أرقام يجب نسيانها

    في خضم كل هذا، وبالإضافة إلى مشكلة الهجوم، هناك أيضًا مشكلة الانتصارات التي تأتي ببطء شديد. الانتصارات الوحيدة في آخر سبع مباريات جاءت بالضبط ضد تورينو وفيرونا؛ أما الباقي، فلم يكن سوى هزائم.

    أضف إلى ذلك أن رصيد النقاط التي تم حصدها خلال تلك الفترة، محبط للغاية؛ ست نقاط فقط من أصل 21 نقطة متاحة. أما النقاط الـ15 الأخرى فقد تلاشت مع الريح، تمامًا مثل قدرة المهاجمين على التسجيل أمام مرمى الخصم.

  • هل دوري أبطال أوروبا في خطر؟

    الترتيب في سلم الكالتشيو، أصبح أقل إرضاءً مما كان عليه قبل بضعة أسابيع فقط؛ كان ميلان يحتل المركز الثاني، أما الآن فهو في المركز الثالث. كان قد كسب على الأقل الأمل في منافسة إنتر على لقب الدوري، أما الآن فعليه أن ينظر إلى الخلف.

    أصبح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، معرضًا للخطر فجأة. يوفنتوس يضغط، وبفوزه على فيرونا يمكنه اللحاق بالميلان، بينما يأمل فريق روما في تجاوز فيورنتينا بدوره، من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط عن الميلان.

    "لطالما قلت إنني سأكون سعيداً بتحقيق مركز في دوري أبطال أوروبا حتى في اللحظة الأخيرة"، قال أليجري لـ DAZN بعد مباراة ساسولو وميلان، مؤكداً فكرة سبق أن أعرب عنها في مناسبات أخرى. لكن الآن، ما بدا أنه سيكون ختامًا هادئًا للموسم يهدد بالتحول إلى معركة.

