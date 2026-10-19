"أكثر من ديك في نفس العش".. لابورتا يكرر سخريته من صفقة مبابي ويغازل باريس سان جيرمان!

تطرق رئيس النادي الكتالوني إلى طبيعة العلاقة مع رئيس باريس سان جيرمان بعد سنوات طويلة من التوتر والنزاعات التي بدأت منذ صفقة نيمار عام 2017 ثم انتقال ليونيل ميسي.

وقال لابورتا: "مع ناصر الخليفي، أعتقد أن بإمكاني القول إن علاقتنا باتت علاقة صداقة"، وأضاف: "هناك قدر كبير من الاحترام المتبادل، وهو يدير رابطة الأندية الأوروبية بشكل رائع، تمامًا كما يفعل مع باريس سان جيرمان".



