أمضى غاتوزو، المدرب السابق لميلان ونابولي، الأشهر القليلة الماضية في السفر عبر أوروبا للحفاظ على التواصل الشخصي مع فريقه قبل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم، وهو مستوى من التفاني لقي صدى واضحًا لدى لاعبيه. وأشار كالافيوري، الذي عانى مؤخرًا من فترات إصابة أثناء وجوده في أرسنال، إلى أن المدرب كان حاضرًا باستمرار خلال فترة تعافيه.

وفي حديثه من مجمع كوفيرتشيانو التدريبي في إيطاليا، سلط كالافيوري الضوء على تواتر محادثاتهم. وقال كالافيوري يوم الثلاثاء: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تواصل معي أكثر من والدتي".

"عندما كنت غائباً أو لا ألعب كثيراً، كان يتصل بي باستمرار. وكان العشاء معه رائعاً. فقد منحنا الفرصة لنكون معاً. كان الأمر أشبه بعشاء بين الأصدقاء".







