"أكثر من أمي!" - ريكاردو كالافيوري يكشف عن مكالمات "متواصلة" من جينارو غاتوزو، ويتحدث عن العشاء "الرائع" الذي جمعه مع مدرب المنتخب الإيطالي
أسلوب غاتوزو العملي في الإدارة
أمضى غاتوزو، المدرب السابق لميلان ونابولي، الأشهر القليلة الماضية في السفر عبر أوروبا للحفاظ على التواصل الشخصي مع فريقه قبل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم، وهو مستوى من التفاني لقي صدى واضحًا لدى لاعبيه. وأشار كالافيوري، الذي عانى مؤخرًا من فترات إصابة أثناء وجوده في أرسنال، إلى أن المدرب كان حاضرًا باستمرار خلال فترة تعافيه.
وفي حديثه من مجمع كوفيرتشيانو التدريبي في إيطاليا، سلط كالافيوري الضوء على تواتر محادثاتهم. وقال كالافيوري يوم الثلاثاء: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تواصل معي أكثر من والدتي".
"عندما كنت غائباً أو لا ألعب كثيراً، كان يتصل بي باستمرار. وكان العشاء معه رائعاً. فقد منحنا الفرصة لنكون معاً. كان الأمر أشبه بعشاء بين الأصدقاء".
حفل عشاء حضره نجوم كبار في لندن
ولم تقتصر جلسات الترابط هذه على المدرب الرئيسي فحسب. فقد رافق غاتوزو خلال زياراته نخبة من نجوم كرة القدم الإيطالية، ومنهم رئيس وفد المنتخب الوطني جيانلويجي بوفون ومساعد المدرب ليوناردو بونوتشي. وقد التقى الثلاثة مؤخرًا بكالافيوري في لندن، مما زود المدافع الشاب بخبرات غنية يستفيد منها خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يبدو أن الأجواء في هذه اللقاءات تركز على التوجيه بقدر ما تركز على التكتيكات. وكشف كالافيوري: "تم تبادل الكثير من الحكايات الكروية، لأن الثلاثة لديهم الكثير منها".
الصراع على دقائق اللعب في ملعب الإمارات
أصبحت أوضاع كالافيوري مع ناديه أكثر تعقيدًا خلال الأسابيع الأخيرة. بعد انطلاقة رائعة مع أرسنال عقب انتقاله من بولونيا، أبعدته إصابة عضلية في أواخر ديسمبر عن الملاعب لمدة شهر. وفي غيابه، برز بييرو هينكابي كخيار موثوق به للمدرب ميكيل أرتيتا، مما يعني أن الإيطالي لم يعد مضمونًا في التشكيلة الأساسية لفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من المنافسة المحلية، يظل كالافيوري مركزاً على الصورة الأكبر. يتقدم أرسنال حالياً بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي في سباق اللقب، رغم تعرضه مؤخراً لانتكاسة بهزيمته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
بالنسبة للمدافع، فإن العودة إلى اللياقة البدنية الكاملة هي أولوية له وهو يستعد للالتزامات الدولية. قال كالافيوري: "علينا أن نستعد كما لو كانت مباراة عادية. نحن نعلم مدى حساسية الأمر".
حلم التأهل إلى كأس العالم
الضغط على المنتخب الإيطالي هائل. بعد غيابه عن نسختي كأس العالم الأخيرتين عقب هزيمتين مفاجئتين في مباريات الملحق أمام السويد ومقدونيا الشمالية، تتوق البلاد بشدة إلى حجز مقعد في البطولة المقبلة التي ستُقام في أمريكا الشمالية. ولتحقيق ذلك، يتعين عليهم أولاً التغلب على أيرلندا الشمالية في بيرغامو قبل مواجهة ويلز أو البوسنة والهرسك.