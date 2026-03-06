أقوى من دراما رمضان.. كابوس ركلات الجزاء: باليرمو أهدر ثلاثة في ليلة النزهة الضائعة!

استضافت دولة باراجواي منافسات البطولة القارية وجمعت الجولة الثانية من دور المجموعات بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في مباراة كان يظن الجميع أنها ستكون استعراضًا للقوة.

بدأت الإثارة مبكرًا جدًا عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح راقصي التانجو في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، تقدم المهاجم مارتن باليرمو لتسديد الكرة بثقة كبيرة لكنه سددها بقوة زائدة لتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة التقدم لبلاده.

لم يتأخر الرد الكولومبي حيث نجح المدافع إيفان كوردوبا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 ليضع الأرجنتين تحت ضغط مبكر.