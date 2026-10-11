"أفعل ذلك منذ 11 سنة" .. كيميش يعلق على قرار كلوب

وجد لاعب الوسط المخضرم نفسه في قلب جدل محتدم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فبعد المستويات الواعدة التي ظهر بها عدد من المواهب الشابة في منطقة الوسط، تساءلت أسماء بارزة من بينها أوليفر كان ولوتار ماتيوس ومايكل بالاك عمّا إذا كان ينبغي أن يبقى صاحب الـ31 عامًا عنصرًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية. ورغم كل هذا الضجيج، تحدّث قائد منتخب ألمانيا بنفسه عن هذا الجدل بعد تعادل بايرن 2-2 مع أوجسبورج يوم السبت.

وقال كيميش لصحيفة بيلد: «بصراحة، لم أتابع الأمر حقًا، لكن تبقى لديك إحساس بأن هناك شيئًا من الضجة. أنا أمارس هذا الأمر منذ 11 عامًا الآن. أعرف كيف تسير هذه المهنة. الشيء الوحيد الذي أستطيع، بل يجب، أن أركّز عليه هو أدائي الشخصي. هذا ما فعلته على مدار الأعوام الـ11 الماضية، وسأواصل فعل الشيء نفسه. في النهاية، الأفضل هم من يلعبون دائمًا. وقد قمت بعمل جيد جدًا كي أكون بين الأفضل خلال الأعوام العشرة الماضية. هذا هو هدفي، وهذا ما أعمل من أجله كل يوم. سأحرص على تقديم المستويات المطلوبة كل ثلاثة أيام».