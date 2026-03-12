Goal.com
Christian Guinin

أفضل مدرب في عالم كرة القدم؟ نجم نادي VfB Stuttgart يدلي بتصريح لافت عن Sebastian Hoeneß

أشاد المهاجم إرميدين ديميروفيتش من نادي VfB شتوتغارت بمدربه سيباستيان هونيس بأعلى درجات الثناء.

في مقابلة مع قناة Sky، أوضح البوسني البالغ من العمر 27 عامًا أن هونيس هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الأداء الرياضي الجيد الذي يقدمه VfB حاليًا. "هذا يحدث تلقائيًا هنا، لأن المدرب قادر على رؤية ما يمكن تحقيقه من اللاعبين."

  • عندما سُئل عما إذا كان مدرب شتوتغارت هو أفضل مدرب ألماني في عالم كرة القدم حاليًا، أدلى ديميروفيتش بتصريح لافت للنظر: "لا أرى أحدًا أفضل منه أو أفضل منه في التدريب. لدينا مدرب رائع وفريق تدريب رائع، يحرصون على دفع اللاعبين إلى الأمام وتطويرهم بشكل فردي".

    وهكذا، يسود الانسجام التام في صفوف حامل لقب كأس ألمانيا، حتى في ظل التنافس على المراكز بين اللاعبين. "الفريق يتسم بطبيعته بأننا جميعًا ندعم بعضنا البعض. إذا قرر المدرب اللعب بمهاجم واحد وترك الآخر على مقاعد البدلاء، فسنكون متواجدين لدعم بعضنا البعض. نحن لا نعتبر أنفسنا منافسين، بل ثنائيًا ومجموعة ثنائية"، قال المهاجم.

    لذلك، يشعر "بالكثير من المرح في التدريبات والكثير من المرح في غرفة الملابس"، كما قال ديميروفيتش، وهو ما ينعكس في النهاية على الأداء في الملعب: "لدينا الحماس الذي نحتاجه وفي نفس الوقت الاسترخاء اللازم للعب كرة القدم بنجاح".

    شتوتغارت وديميروفيتش يريدان العودة إلى دوري أبطال أوروبا

    تحت قيادة هونيس، أصبح ديميروفيتش لاعباً أساسياً في الموسم الحالي. على الرغم من أنه اضطر إلى التوقف عن اللعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في القدم، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سجل 11 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة رسمية في جميع المسابقات.

    في المباريات المتبقية، يريد ديميروفيتش وفريقه VfB الدفاع عن المركز الرابع في الدوري الألماني، حتى يتمكنوا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد غياب دام عامًا. يتساوى فريق شوابيا حاليًا في النقاط مع فريق لايبزيغ الذي يحتل المركز الخامس، لكنه يتفوق عليه في فارق الأهداف.

  • الدوري الألماني: الصراع على أوروبا

    #فريقSp.SUNالأهداففرقنقاط
    1بايرن ميونيخ25213192:246866
    2بوروسيا دورتموند25167253:262755
    3TSG هوفنهايم25154653:332049
    4ففب شتوتغارت25145650:341647
    5RB لايبزيغ25145648:341447
    6باير ليفركوزن25135748:321644
