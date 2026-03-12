أفضل مدرب في عالم كرة القدم؟ نجم نادي VfB Stuttgart يدلي بتصريح لافت عن Sebastian Hoeneß

عندما سُئل عما إذا كان مدرب شتوتغارت هو أفضل مدرب ألماني في عالم كرة القدم حاليًا، أدلى ديميروفيتش بتصريح لافت للنظر: "لا أرى أحدًا أفضل منه أو أفضل منه في التدريب. لدينا مدرب رائع وفريق تدريب رائع، يحرصون على دفع اللاعبين إلى الأمام وتطويرهم بشكل فردي".

وهكذا، يسود الانسجام التام في صفوف حامل لقب كأس ألمانيا، حتى في ظل التنافس على المراكز بين اللاعبين. "الفريق يتسم بطبيعته بأننا جميعًا ندعم بعضنا البعض. إذا قرر المدرب اللعب بمهاجم واحد وترك الآخر على مقاعد البدلاء، فسنكون متواجدين لدعم بعضنا البعض. نحن لا نعتبر أنفسنا منافسين، بل ثنائيًا ومجموعة ثنائية"، قال المهاجم.

لذلك، يشعر "بالكثير من المرح في التدريبات والكثير من المرح في غرفة الملابس"، كما قال ديميروفيتش، وهو ما ينعكس في النهاية على الأداء في الملعب: "لدينا الحماس الذي نحتاجه وفي نفس الوقت الاسترخاء اللازم للعب كرة القدم بنجاح".