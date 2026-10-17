"3 معايير لأفضل لاعب في آسيا" .. شروط خاصة أجبرت الاتحاد السعودي على اختيار سالم والبريكان وتجاهل نجم النصر!

كشف الصحفي السعودي بدر بالعبيد، عن الآلية التي يستخدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل ترشيح اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لكل عام.

وتطرق بالعبيد خلال تواجده مع الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا"، إلى سبب عد تواجد عبد الإله العمري ضمن القائمة النهاية المرشحة للفوز بالجائزة الخاصة بالعام الحالي 2026.



