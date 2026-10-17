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Salem Al-Dawsari Firas Al-Buraikansocial gfx/ Getty Images
علي سمير

"3 معايير لأفضل لاعب في آسيا" .. شروط خاصة أجبرت الاتحاد السعودي على اختيار سالم والبريكان وتجاهل نجم النصر!

سالم الدوسري
فراس البريكان
عبدالإله العمري
النصر
الهلال
الأهلي
دوري روشن السعودي
السعودية

منافسة قوية على الجائزة

كشف الصحفي السعودي بدر بالعبيد، عن الآلية التي يستخدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل ترشيح اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لكل عام.

وتطرق بالعبيد خلال تواجده مع الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا"، إلى سبب عد تواجد عبد الإله العمري ضمن القائمة النهاية المرشحة للفوز بالجائزة الخاصة بالعام الحالي 2026.


  • الاتحاد الآسيوي يعلن القائمة النهائية

    تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا وأيضًا خارج القارة بوجود منافسة بين الثلاثي لي كانج إن لاعب أتلتيكو مدريد وأياسي أويدا نجم ليل الفرنسي وهوانج إن بيوم لاعب بورتو البرتغالي.


  • ماذا قال بالعبيد؟

    الصحفي المختص بشؤون الكرة الآسيوية قال:"الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو من قام بترشيح سالم الدوسري وفراس البريكان، لأن المعايير واضحة من الاتحاد الآسيوي بخصوص هذا الأمر"

    وأضاف:"الاتحاد الآسيوي وضع هذه اللوائح ليس فقط فيما يخص جائزة أفضل لاعب، بل أيضًا للمدربين والاتحادات وكل الأمور الأخرى، وبدورها تقوم الاتحادات الوطنية باختيار اللاعبين الذين تنطبق عليهم هذه المعايير، لذلك تم ترشيح سالم وفراس البريكان".

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أين عبد الإله العمري؟

    وأما عن عدم تواجد نجم النصر:"يجب معرفة الطريقة التي تدار بها الأمور جيدًا، الاتحاد السعودي يختار اللاعبين الذي يمكنهم المنافسة وفقًا لمعايير الاتحاد الآسيوي، لذلك وجود سالم وفراس في القائمة النهائية، يعكس القدرة الصحيحة على قراءة المشهد بصورة جيدة".

    وأوضح:"المعايير التي يتم اختيار بها اللاعب المرشح، تعتمد على 3 أمور، أولًا الإنجازات الفردية وألقابه الجماعية التي شارك فيها مع فريقه، وكذلك جوائز رجل المباراة وهناك نظام خاص لحساب نقاط هذا الأمر".

    وتابع:"بالنسبة للإنجازات الجماعية، يتم الاحتكام فيها مع المنتخب في منافسات مثل كأس العالم وتصفيات المونديال وكأس آسيا وتصفياتها والأولمبياد، وعلى صعيد الفرق يكون اللجوء للبطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى نقاطه التي حصل عليها من جائزة رجل المباراة، والتي تساهم في زيادة حظوظه في الترشيح".



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  • Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images

    منافسة شرسة بين الثنائي السعودي والحارس الإيراني

    ويسعى سالم الدوسري إلى كتابة فصل جديد في مسيرته القارية، بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عامي 2022 و2025، ليصبح مرشحًا لتحقيق إنجاز تاريخي بحصدها للمرة الثالثة، ويخوض قائد الهلال المنافسة مدفوعًا بمكانته بين أبرز نجوم الكرة السعودية، وبما قدمه من مستويات لافتة خلال الفترة الماضية.

    وقدم الدوسري موسمًا مميزًا مع الهلال، الذي أنهى منافسات الدوري السعودي لموسم 2025-2026 في المركز الثاني دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تُوّج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، ليواصل النجم السعودي حضوره المؤثر في النجاحات المحلية، ويعزز حظوظه في المنافسة على الجائزة القارية.

    أما فراس البريكان، فيخوض سباق أفضل لاعب في آسيا للمرة الأولى، بعدما ترك بصمة مهمة مع الأهلي السعودي خلال موسم 2025-2026، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليسهم في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية تواليًا.

    ويمنح هذا الإنجاز المهاجم السعودي دفعة قوية في منافسة تضم أسماء تمتلك خبرة طويلة على المستوى القاري.

    ولم تقتصر إنجازات البريكان على مشاركاته مع الأهلي، إذ شارك أساسيًا في مباريات المنتخب السعودي الثلاث خلال كأس العالم 2026، كما أسهم في تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج العربي، وأنهى البطولة هدافًا برصيد ثلاثة أهداف، ليجمع بين التألق مع ناديه والحضور المؤثر على مستوى المنتخب، في عام شهد محطات مهمة في مسيرته.

    وفي المقابل، يدخل الإيراني علي رضا بيرانفاند المنافسة بعد عام شهد حضورًا لافتًا على المستويين الدولي والقاري؛ إذ كان الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، كما ساعد نادي تراكتور على بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026.