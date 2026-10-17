فيديو | "سيمنحوها للحارس الإيراني" .. إعلامي سعودي يحذر من تكرار سيناريو " سامي الجابر 2005" مع الدوسري والبريكان

كشف الإعلامي السعودي بدر الصقري، عن كواليس تخص حصول حمد المنتشري على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005 على حساب سامي الجابر في اللحظات الأخيرة، وإمكانية تكرار ذلك بشكل مختلف هذا العام.

وقال الصقري خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا" إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "غير مريح" في اختياراته، مشيرًا إلى وجود عوامل غير واضحة تؤثر على اختيار الفائز بالجائزة.