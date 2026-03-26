"أفضل لاعب بلا منازع": بطل الدوري الأمريكي للمحترفين هارتنشتاين يشيد بزميله في الفريق

أما بالنسبة لهارتنشتاين شخصياً، فقد بدأ يتعافى مجدداً بعد عدة انتكاسات بسبب الإصابات. قال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "بالنظر إلى الطريقة التي بدأت بها الموسم، فقد كان أحد أفضل مواسمي". بعد ذلك، تعرض لإصابة في الكاحل، ثم إصابة في ربلة الساق بعد بضعة أيام، وأخيراً تعرض لإصابة أخرى في ربلة الساق. لكنه يشعر الآن بتحسن. "ما زلت أحد أفضل اللاعبين الكبار في الدوري"، أكد هارتنشتاين، الذي يرى أن نجاح الفريق هو الأهم في النهاية.

يدخل أوكلاهوما سيتي وهارتنشتاين الآن المرحلة النهائية من الموسم العادي، قبل بدء مباريات التصفيات. وقد تأهل فريق المدرب مارك داينو بالفعل إلى جولة خروج المغلوب.