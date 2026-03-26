يرى إيزايا هارتنشتاين، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) الألماني، أن زميله في الفريق شاي جيلجيوس-ألكسندر هو المرشح الأوفر حظاً مرة أخرى للفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم (MVP). ووفقاً لهارتنشتاين، فإن صانع الألعاب النجم في فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر البطل هو "بلا شك أفضل لاعب في الموسم". وقال في مقابلة مع قناة "سكاي": "إنه ثابت في أدائه. أعتقد أن هذا هو الأهم".
"أفضل لاعب بلا منازع": بطل الدوري الأمريكي للمحترفين هارتنشتاين يشيد بزميله في الفريق
جيلجيوس-ألكسندر، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، يسجل حالياً 20 نقطة على الأقل في 133 مباراة متتالية - وهو رقم قياسي في الدوري الأمريكي للمحترفين. "هنا نرى مدى ثباته. كما أنه يفعل ذلك بطريقة لا تضر بالفريق. يركز العديد من المسجلين على التسجيل فقط، مما يجعل الفريق يتراجع قليلاً إلى الخلفية. لكنه يقوم بعمل رائع، حيث إنه ببساطة يجر الجميع معه"، هكذا قال هارتنشتاين.
هارتنشتاين يعود إلى المسار الصحيح بعد تعافيه من الإصابات
أما بالنسبة لهارتنشتاين شخصياً، فقد بدأ يتعافى مجدداً بعد عدة انتكاسات بسبب الإصابات. قال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "بالنظر إلى الطريقة التي بدأت بها الموسم، فقد كان أحد أفضل مواسمي". بعد ذلك، تعرض لإصابة في الكاحل، ثم إصابة في ربلة الساق بعد بضعة أيام، وأخيراً تعرض لإصابة أخرى في ربلة الساق. لكنه يشعر الآن بتحسن. "ما زلت أحد أفضل اللاعبين الكبار في الدوري"، أكد هارتنشتاين، الذي يرى أن نجاح الفريق هو الأهم في النهاية.
يدخل أوكلاهوما سيتي وهارتنشتاين الآن المرحلة النهائية من الموسم العادي، قبل بدء مباريات التصفيات. وقد تأهل فريق المدرب مارك داينو بالفعل إلى جولة خروج المغلوب.