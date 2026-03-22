"أفضل صفقة في الموسم" - بيب جوارديولا يشيد بنجم مانشستر سيتي بعد الفوز على أرسنال في كأس كاراباو

كان أورايلي نجم المباراة بلا منازع، حيث سجل هدفين في غضون أربع دقائق فقط من الشوط الثاني ليقضي على آمال «المدفعجية». وقد قدم خريج أكاديمية النادي، الذي لعب في مركز غير مألوف بالنسبة له، عرضاً مذهلاً من الهجوم القوي ليمنح غوارديولا لقب كأس الرابطة الخامس.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 60 عندما استغل أورايلي خطأ من كيبا أريزابالاغا. وبعد أربع دقائق فقط، استقبل تمريرة عرضية من ماتيوس نونيس ليضاعف النتيجة ويضع أرسنال في موقف صعب. ولم يستطع فريق شمال لندن، الذي سيطر على الدقائق الـ15 الأولى من المباراة، الرد على الثنائية السريعة.