أفضل الهدافات في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات: إيلين وايت، وبيث ميد، وجورجيا ستانواي، وأفضل المهاجمات في صفوف "الليونيس"

لكن إيلين وايت قد حلت محل سميث على قمة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات في نوفمبر 2021، وأصبحت الآن نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت اللعب بعد الفوز ببطولة يورو 2022، هي اللاعبة التي يتعين التغلب عليها. فهي تتفوق بفارق 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في صفوف «الليونيس»، لكن هناك العديد من المنافسات اللواتي يتقدمن في الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تدخل المنافسة، حيث صعدت إلى المركز التاسع في قائمة أفضل الهدافات على مر التاريخ بفضل ثلاثة أهداف سجلتها في أول مباراتين لإنجلترا في عام 2026. كما تبدو أليسيا روسو تهديداً حقيقياً، خاصة بصفتها المهاجمة الأساسية في "الليونيس". وهي الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ وكم تبعدن عن الصعود إلى مراكز أعلى في الترتيب؟ ومن هن اللاعبات اللواتي سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ تستعرض GOAL أفضل الهدافات في تاريخ "الليونيس"...