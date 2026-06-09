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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

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أفضل الهدافات في تاريخ منتخب إنجلترا للسيدات: إيلين وايت، وبيث ميد، وجورجيا ستانواي، وأفضل المهاجمات في صفوف "الليونيس"

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
أليسيا روسو
G. Stanway
بيث ميد

لطالما امتلكت "اللبوات الإنجليزيات" مهاجمات رائعات. فحتى قبل أن تصبح الفريق المنافس الرئيسي الذي هو عليه الآن، بعد فوزه ببطولتي كأس الأمم الأوروبية على التوالي تحت قيادة سارينا ويجمان ووصوله إلى أول نهائي له في كأس العالم للسيدات، كان بإمكانه التباهي بمواهب هجومية مذهلة، وأبرز مثال على ذلك هي أيقونة أرسنال كيلي سميث، التي يُعتبرها الكثيرون أفضل لاعبة في تاريخ "اللبوات الإنجليزيات".

لكن إيلين وايت قد حلت محل سميث على قمة قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الإنجليزي للسيدات في نوفمبر 2021، وأصبحت الآن نجمة مانشستر سيتي السابقة، التي اعتزلت اللعب بعد الفوز ببطولة يورو 2022، هي اللاعبة التي يتعين التغلب عليها. فهي تتفوق بفارق 13 هدفًا على أي لاعبة حالية في صفوف «الليونيس»، لكن هناك العديد من المنافسات اللواتي يتقدمن في الترتيب لتحدي رقمها القياسي.

بيث ميد هي الأقرب، والآن جورجيا ستانواي تدخل المنافسة، حيث صعدت إلى المركز التاسع في قائمة أفضل الهدافات على مر التاريخ بفضل ثلاثة أهداف سجلتها في أول مباراتين لإنجلترا في عام 2026. كما تبدو أليسيا روسو تهديداً حقيقياً، خاصة بصفتها المهاجمة الأساسية في "الليونيس". وهي الآن ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذن، من هن اللاعبات اللواتي يحملن الأرقام القياسية التي تسعى ميد وستانواي وروسو لتحطيمها؟ وكم تبعدن عن الصعود إلى مراكز أعلى في الترتيب؟ ومن هن اللاعبات اللواتي سجلن أكبر عدد من الأهداف لإنجلترا على مر السنين؟ تستعرض GOAL أفضل الهدافات في تاريخ "الليونيس"...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    =10. ماريان سبيسي (30 هدفًا)

    قبل أن تحقق نجاحات تدريبية مع الجهاز الفني لمنتخب "الليونيس" ولاحقًا مع نادي ساوثهامبتون، كانت ماريان سبيسي واحدة من أعظم الهدافات في تاريخ منتخبها الوطني. منذ ظهورها الأول في عام 1984، سجلت سبيسي 30 هدفاً في 94 مباراة، على الرغم من أنها كانت تلعب في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من أن تكون النقطة المحورية في الهجوم. تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبات "الليونيس" على الإطلاق، ولا تزال تحتل مكاناً بين أفضل 10 لاعبات من حيث عدد الأهداف المسجلة، ويُعد هدفها ضد اسكتلندا في استاد ويمبلي عام 1990 أحد أشهر أهدافها.

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  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =10. أليسيا روسو (30 هدفًا)

    دخلت أليسيا روسو قائمة العشر الأوائل لأفضل الهدافات في تاريخ منتخب "الليونيس" بفضل هدفها في الفوز 1-0 على أيسلندا في أبريل، حيث احتلت مرتبة أعلى من سبيسي بفضل معدل الأهداف في المباراة الواحدة الأفضل الذي تتمتع به. وهذا ليس مفاجأة كبيرة، نظراً لأن روسو لطالما لعبت في مركز المهاجم الصريح رقم 9 مع منتخب إنجلترا، لكن معدلها مميز بشكل خاص، حيث لا يتفوق عليها سوى ثلاث لاعبات في هذه القائمة. وكان ذلك الهدف ضد أيسلندا هو الهدف رقم 30 لها، في مشاركتها رقم 65.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. كارين كارني (33 هدفًا)

    كارين كارني، وهي لاعبة أخرى غير مهاجمة في هذه القائمة، أمضت 14 عامًا تضفي بريقها الفردي على الساحة الدولية، وسجلت خلال تلك الفترة 33 هدفًا، وهو رقم يضعها في المرتبة السابعة المشتركة في قائمة أفضل الهدافات في تاريخ "الليونيس". سجلت اثنين من هذه الأهداف خلال حملة إنجلترا المذهلة في يورو 2009، بما في ذلك هدف في الهزيمة أمام ألمانيا في النهائي، وسجلت هدفين آخرين خلال مسيرة فريقها نحو أول وصول له إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات في عام 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. إينيولا ألوكو (33 هدفًا)

    إينيولا ألوكو، ثاني مهاجمة في هذه القائمة، سجلت هي الأخرى 33 هدفاً خلال مسيرتها التي استمرت 13 عاماً مع المنتخب الإنجليزي، وإن كان ذلك في 39 مباراة أقل من كارني. وجاءت ثلاثة من هذه الأهداف في بطولة أوروبا 2009، حيث سجلت ألوكو ثنائية في الفوز الذي حققته إنجلترا في ربع النهائي على البلد المضيف فنلندا، بما في ذلك الهدف الذي حسم المباراة. وجاءت هذه الأهداف في أعقاب هدف حاسم في فوز دراماتيكي آخر بنتيجة 3-2 في وقت سابق من البطولة، ضد روسيا في مرحلة المجموعات.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    =7. جورجيا ستانواي (33 هدفًا)

    يُعد سجل جورجيا ستانواي التهديفي مع منتخب إنجلترا مذهلاً، لا سيما بالنظر إلى أنها لاعبة خط وسط وليست مهاجمة. في 93 مباراة، سجلت 33 هدفاً، بالإضافة إلى 20 تمريرة حاسمة، مما يجعل رصيدها من المساهمات في الأهداف مثيراً للإعجاب بشكل لا يصدق. بتسجيلها ثلاثة أهداف في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي في عام 2026، صعدت ستانواي إلى المركز التاسع بين أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب، قبل أن تقفز إلى المركز السابع المشترك بهدفها ضد أوكرانيا في يونيو. ولا تزال في السابعة والعشرين من عمرها، لذا يمكنها الصعود إلى مراكز أعلى بكثير.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. فارا ويليامز (40 هدفًا)

    تعد فارا ويليامز اللاعبة الأكثر مشاركة في تاريخ "اللبوات"، كما سجلت العديد من الأهداف خلال مسيرتها الدولية التي استمرت 18 عامًا. ورغم أن أبرز هذه الأهداف كان بالتأكيد هدفها الأخير، حيث ضمنت ركلتها الترجيحية أول فوز على الإطلاق على ألمانيا والمركز الثالث في كأس العالم 2015، إلا أن ذلك لم يكن سوى واحد من ثمانية أهداف رائعة سجلتها في البطولات الكبرى. جاء الهدف الأول قبل حوالي 10 سنوات، ضد الدنمارك في ملعب إيوود بارك التابع لنادي بلاكبيرن روفرز، عندما استضافت إنجلترا بطولة يورو 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. بيث ميد (39 هدفًا)

    لا توجد لاعبة في هذه القائمة تتمتع بمعدل أهداف في المباراة الواحدة أفضل من بيث ميد، التي تسجل في المتوسط هدفًا واحدًا كل مباراتين تقريبًا مع منتخب إنجلترا في هذه المرحلة من مسيرتها. سجلت الجناح 40 هدفًا في 81 مباراة، ستة منها في فوز "الليونيس" ببطولة يورو 2022، لتضمن بذلك الحذاء الذهبي للبطولة. يمكن للاعبة البالغة من العمر 30 عامًا أن تنهي مسيرتها الكروية في مرتبة أعلى بكثير من المرتبة الخامسة المشتركة، نظرًا للفارق الضئيل بينها وبين من يسبقونها في هذه القائمة.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. كارين ووكر (41 هدفًا)

    في هذه القائمة، لا يتفوق على كارين ووكر في معدل الأهداف في المباراة الواحدة سوى ميد وحدها؛ فقد بدأت ووكر مسيرتها مع منتخب إنجلترا عام 1988، وسجلت 41 هدفًا في 86 مباراة قبل أن تنسحب من اللعب الدولي عام 2003. ولعل أبرز هذه الأهداف كان في كأس العالم للسيدات عام 1995، عندما منحت ووكر إنجلترا التقدم 2-1 على نيجيريا في مباراة ضمن دور المجموعات، والتي فازت بها إنجلترا لتضمن تأهلها إلى ربع النهائي في أول مشاركة لها في البطولة.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. كيري ديفيس (43 هدفًا)

    وبنفس المعدل المذهل الذي حققته ووكر، وهو 0.48 هدف في المباراة الواحدة، تحتل كيري ديفيس المرتبة الثانية في هذه القائمة بعد أن سجلت 43 هدفًا في 90 مباراة مع منتخب إنجلترا. كانت ديفيس أول امرأة سوداء تمثل منتخب "الليونيس"، وبدأت مسيرتها في عام 1982، حيث لعبت في الدفاع والوسط وكذلك في الهجوم، ومع ذلك واصلت التسجيل بمعدل رائع، لدرجة أنها كانت أفضل هدافة في تاريخ المنتخب حتى تجاوزتها كيلي سميث في عام 2012، بعد حوالي 14 عاماً من آخر مباراة خاضتها ديفيس مع "الليونيس".

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. كيلي سميث (46 هدفًا)

    تُعتبر سميث على نطاق واسع أفضل لاعبة في تاريخ "الليونيس"، وقد احتفظت بلقب أفضل هدافة في تاريخ إنجلترا لمدة تسع سنوات، بعد أن تجاوزت رصيد ديفيس عندما سجلت هدفاً في مرمى فنلندا في فبراير 2012. وسجلت المهاجمة هدفين آخرين لمنتخبها - أحدهما في تلك المباراة نفسها، والآخر ضد اسكتلندا بعد عام - قبل أن تتقاعد برصيد 46 هدفاً.

    جاءت أشهر أهداف سميث في كأس العالم للسيدات 2007، بسبب الاحتفال الذي أعقبها. بعد أن سجلت هدفاً في المباراة الافتتاحية لـ"الليونيس" ضد اليابان، خلعت سميث حذاءها وقبلته، مما أدى إلى ظهور صورة أصبحت أيقونية.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. إلين وايت (52 هدفًا)

    أصبحت إلين وايت أفضل هدافة في تاريخ "الليونيس" في سبتمبر 2021، عندما سجلت ثلاثية في مرمى لاتفيا. وقد ساهمت هدفها الأول في تلك المباراة في معادلة رصيد سميث، ثم قادتها الهدفان التاليان إلى صدارة قائمة الهدافين بشكل منفرد. وقد عززت وايت هذا المركز بتسجيلها أربعة أهداف أخرى قبل اعتزالها بعد فوز إنجلترا ببطولة يورو 2022، بعد أن سجلت 52 هدفًا في 113 مباراة. سجلت المهاجمة هدفين في ذلك الصيف و10 أهداف إجمالاً في البطولات الكبرى، بما في ذلك ستة أهداف في كأس العالم للسيدات 2019 لتفوز بالكرة البرونزية.