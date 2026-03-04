إذا كنت تبدأ مسيرة جديدة في طور المهنة في EA Sports FC 26، فعليك ببساطة أن تضع المستقبل نصب عينيك، وهذا يعني التعاقد مع أفضل اللاعبين الشباب المتاحين. سواء كنت نادياً كبيراً يسعى إلى ضمان موهبة ليونيل ميسي القادم، أو فريقاً أصغر يتطلع إلى تحقيق الربح من خلال لعب دور محطة انتقالية، فإن شراء اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانات العالية يعد جانباً أساسياً في اللعبة.

هنا، يقدم لكم GOAL أفضل اللاعبين الشباب للتعاقد معهم في كل مركز، من المهاجمين ولاعبي الوسط إلى المدافعين وحراس المرمى، لمساعدتكم على الانطلاق بقوة في طور المهنة.

المفتاح:POS = المركز | CR = التقييم الحالي | PR = التقييم المحتمل

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يعد تطبيق EA SPORTS الرفيق المثالي على الهاتف المحمول، إذ يربط بين كرة القدم في العالم الحقيقي وألعابك المفضلة. حمّله الآن للوصول إلى موجز مخصص من النتائج المباشرة، والتحليلات المتخصصة، والمكافآت الحصرية.

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قراءات أساسية عن FC 26