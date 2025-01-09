أفضل الأجهزة الرياضية المنزلية بالسعودية

تغنيك عن صالات الجيم..

باتت ثقافة ممارسة الرياضة أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة، لكن الكثيرين لا يجدون الوقت الكافي للذهاب إلى الأندية أو صالات الجيمانزيوم، وهو ما يجعلهم يفضلون الأجهزة الرياضية المنزلية.

وتتنوع الأجهزة الرياضية المنزلية بشكل كبير، بحسب دور وفوائد كل منها.. وفي السطور التالية، نستعرض أفضل الأجهزة التي يمكنك اقتناءها لممارسة الرياضة في منزلك:

جهاز ستيب الرياضي

وهو عبارة عن منصة مرتفعة عن الأرض، مغطاة بقشرة خارجية مقاومة للانزلاق، ويمكن تعديل مقاس المنصة وارتفاعها، كما يمكن استخدامها على كل أنواع الأرضيات دون أن تترك خدوش عليها، مما يجعلها من أفضل الأجهزة الرياضية المنزلية، لجميع الفئات العمرية.

دراجة التمارين الهوائية

تساعد بقوة على التخسيس، وتتميز بصغر الحجم وإمكانية تخزينها ببساطة.. كما أن استخدامها سهل للغاية، ولا يتطلب أي مهارات خاصة.

جهاز أوبتيكال المغناطيسي

يساهم بشكل رائع في فقدان الوزن الزائد، وحرق الدهون ونحت الجسم.. كما يساعد على حرق كمية كبيرة من السعرات، تصل إلى 200 سعر حراري ،عند التدريب عليه لمدة ربع ساعة فقط، بالإضافة لتقوية عضلات الساقين وشدها.

جهاز هوم جيم

يعمل على بناء وزيادة كثافة الكتلة العضلية، إلى جانب حرق الدهون الزائدة في الجسم، وزيادة كثافة العظام وتحسين صحتها، إلى جانب تعزيز مرونة الجسم ورفع مستوى طاقته.

العقلة المنزلية

تساعد على بناء عضلات الجزء العلوي من الجسم، حيث تعطي نفس النتائج التي تعطيها تمارين البار والدمبلز، كما تحسن قوة الجسم وأداءه في الرياضات المختلفة.

حبال المقاومة

تعد أداة رائعة لزيادة القوة وبناء العضلات، بسبب تعدد أشكال التمرينات التي تقدمها، حيث يمكن استخدامها في التمارين عالية الشدة، إذا كنت ترغب في تحسين صحة ولياقة القلب والأوعية الدموية، وتسعى كذلك لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

يوفر موقع "أمازون السعودية" باقة من أفضل الأجهزة الرياضية المنزلية، لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة.

عجلة تمارين البطن

تعمل على عدد كبير من العضلات مرة واحدة، كما أن لها قدرة عالية على تقوية العديد من العضلات، تصل إلى 20 عضلة في نفس الوقت، وبطريقة فعالة، وهو ما لا يمكن أداؤه بالتمارين العادية.

جهاز المشي

هو أحد أكثر الأجهزة الرياضية شيوعًا واستخدامًا في المنزل، حيث يوفر تمرينًا ممتازًا للقلب والأوعية الدموية، ويتيح لك التحكم في السرعة والانحدار لمحاكاة المشي أو الجري في الهواء الطلق.

جهاز التجديف

يوفر لك جهاز التجديف تمرينًا شاملًا للجسم، وهذا لأنه يعمل على تقوية العضلات الأساسية، وتحسين اللياقة القلبية، ويجمع بين تمارين القوة وتمارين القلب في آن واحد.

الأوربتراك

يعتبر من الأجهزة الشهيرة والمميزة في تحسين اللياقة البدنية والقلبية، ويوفر تمرينًا منخفض التأثير على المفاصل، مما يجعله مناسبًا لجميع الأعمار والمستويات اللياقية، ويحاكي حركة المشي أو الجري.. مع تقليل الضغط على الركبتين والمفاصل.