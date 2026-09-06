"آسف على الفوز عليكم.. وأفتقد شعري الطويل".. هالاند يتعذر للبرازيليين على مباراة كأس العالم!

بعد أن ظهر بقصة شعر قصيرة منذ بداية الموسم، تحدّث هالاند عن تحوّله البصري اللافت خلال مقابلة أجراها عقب المباراة مع ESPN البرازيل. واعترف المهاجم النرويجي قائلاً: "الأمر أسهل بكثير. أعتقد أنه كان قد حان وقت التغيير. يعجبني ذلك. بالطبع أفتقد شعري الطويل، لكن الوقت كان قد حان للتغيير، وحتى الآن استمتعت به. سينمو من جديد ويصبح طويلاً مرة أخرى، على أمل ذلك."

كما سُئل المهاجم الغزير الإنتاج عن ثنائيته التي منحت النرويج الفوز أمام البرازيل، فاعتذر مازحاً عن إقصائه للعملاق الجنوب أمريكي من كأس العالم. وأضاف: "كانت مباراة خاصة بالنسبة للنرويج، لأن آخر مرة لعبنا فيها في كأس العالم كانت أيضاً أمام البرازيل، والنرويج هي المنتخب الوحيد الذي لم تفز عليه البرازيل قط. لذلك كانت مباراة خاصة."

وتابع هالاند: "بالطبع كانت مباراة خاصة. لقد فزنا، كان الأمر رائعاً، كانت أفضل مباراة نلعبها في تاريخنا بسبب الطريقة التي سيطرنا بها على اللقاء. وبالطبع من الخاص أن تلعب أمام دولة عظيمة، بلد كرة القدم، حيث الجميع شغوفون بهذه الرياضة. كانت مباراة خاصة، إنها ذكرى رائعة، ومرة أخرى، آسف. آسف على الهزيمة، لكن هكذا هي كرة القدم."