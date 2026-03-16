Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP
Adhe Makayasa

ترجمه

أعيد انتخاب جوان لابورتا رئيسًا لنادي برشلونة بفوز ساحق، بعد أن نجا من تداعيات التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها تشافي بشأن ليونيل ميسي

حصل جوان لابورتا على ولاية قوية مدتها خمس سنوات كرئيس لنادي برشلونة، متغلبًا على منافسه فيكتور فونت رغم العاصفة التي هبت على حملته الانتخابية في اللحظات الأخيرة. وقد حقق الرئيس الحالي فوزًا ساحقًا بعد أيام قليلة فقط من ظهور مزاعم مثيرة من خافي هيرنانديز هددت بتقويض ترشيحه. وبدعم من الأعضاء، يوجه لابورتا أنظاره الآن نحو مستقبل يتسم بإعادة تطوير الملعب واستمرار الهيمنة على الملاعب تحت قيادة هانسي فليك.

  • فوز ساحق وسط الاضطرابات

    في دليل قاطع على الدعم الديمقراطي، احتفظ لابورتا بمنصبه الرئاسي بحصوله على 32,934 صوتًا، متفوقًا بفارق كبير على فونت الذي حصل على 14,385 صوتًا. وجرت الانتخابات وسط توترات مؤسسية في أعقاب مزاعم تشافي الأخيرة بأن لابورتا عرقل شخصيًا عودة ميسي في عام 2023. على الرغم من هذه "القنبلة"، شهدت نسبة مشاركة بلغت 42.34% من الأعضاء المؤهلين تأييد الأغلبية لمسار لابورتا الحالي. كانت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء كاتالونيا وأندورا مزدحمة طوال يوم الأحد، حيث استضاف ملعب كامب نو الذي تم تجديده جزئيًا أكثر من 60 ألف مشجع لمشاهدة الفوز 5-2 على إشبيلية مع إعلان النتائج النهائية.

    • إعلان
    خطاب النصر المتحدي الذي ألقاه لابورتا

    بعد فوزه، شكر لابورتا الأعضاء على "إظهارهم للديمقراطية" ووعد بفترة من الاستقرار لم يسبق لها مثيل. وقال: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أهدي بضع كلمات من الامتنان لهذا النادي الرائع الذي نمتلكه. من الرائع أن نرى أن الأعضاء لا يزالون قادرين على اختيار من يمثلنا. هذه الشغف هو مصدر فرح؛ فهو ما يجعل النادي مميزاً، لذا شكراً لبرشلونة ولجميع الأعضاء الذين صوتوا اليوم في إظهار للديمقراطية. النتيجة بحد ذاتها حاسمة، وتمنحنا قوة كبيرة — قوة كبيرة لدرجة أنها ستجعلنا لا يمكن إيقافنا. سنستمر في الدفاع عن برشلونة ضد كل شيء وكل شخص. ستكون السنوات القادمة مثيرة. ستكون أفضل سنوات في حياتنا."

  • لا يزال ظل ميسي يخيم على برشلونة

    كان من المحتمل أن تطغى على الانتخابات تصريحات تشافي التي كشف فيها أن عودة ميسي قد تم رفضها لتجنب «صراع على السلطة». حاول فونت استغلال هذا الأمر، وحث ميسي على الكشف عن "الحقيقة" ووعده بمنصب الرئاسة الفخرية للنادي. ومع ذلك، نجح لابورتا في تحويل الحديث إلى نجاح فريق فليك. وبينما جادل فونت بأن عدم تسويق صورة ميسي يكلف النادي الملايين، انحاز الأعضاء في النهاية إلى رأي لابورتا بأن الأرجنتيني يستحق تمثالاً في المستقبل، لكن لا ينبغي "استغلال" اسمه لتحقيق مكاسب سياسية.

    الطريق أمامنا

    يواجه لابورتا الآن التحدي المتمثل في إدارة الوضع المالي الحرج للنادي، مع الإشراف في الوقت نفسه على المرحلة النهائية من المرحلة الثالثة لبناء الملعب. وعلى أرض الملعب، يسعى فريق فليك إلى الحفاظ على فارقالنقاط الأربع الذي يفصله عن غريمه اللدود ريال مدريد في الدوري الإسباني، مع الاستعداد لمباراة الإيابالحاسمة في دور الـ16من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0