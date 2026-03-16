أعيد انتخاب جوان لابورتا رئيسًا لنادي برشلونة بفوز ساحق، بعد أن نجا من تداعيات التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها تشافي بشأن ليونيل ميسي

بعد فوزه، شكر لابورتا الأعضاء على "إظهارهم للديمقراطية" ووعد بفترة من الاستقرار لم يسبق لها مثيل. وقال: "أولاً وقبل كل شيء، أود أن أهدي بضع كلمات من الامتنان لهذا النادي الرائع الذي نمتلكه. من الرائع أن نرى أن الأعضاء لا يزالون قادرين على اختيار من يمثلنا. هذه الشغف هو مصدر فرح؛ فهو ما يجعل النادي مميزاً، لذا شكراً لبرشلونة ولجميع الأعضاء الذين صوتوا اليوم في إظهار للديمقراطية. النتيجة بحد ذاتها حاسمة، وتمنحنا قوة كبيرة — قوة كبيرة لدرجة أنها ستجعلنا لا يمكن إيقافنا. سنستمر في الدفاع عن برشلونة ضد كل شيء وكل شخص. ستكون السنوات القادمة مثيرة. ستكون أفضل سنوات في حياتنا."