عقب إطلاق صافرة النهاية، انطلقت الألعاب النارية من مدرجات الفريق الضيف (هامبورج) محلقة فوق أرضية الملعب لتسقط في المدرج الشرقي المخصص لجماهير فيردر بريمن. وعلاوة على ذلك، أضرم مشجعو هامبورج النار في بعض الأشياء وألقوا بها نحو المدرجات المجاورة. ووفقاً لمعلومات أوردتها شبكة "سبورتس شاو"، اضطرت فرق الإطفاء للتدخل لإخماد حريق اندلع بالمكان، في حين سعت قوات الشرطة لإخلاء مدرج الضيوف، مما أدى إلى نشوب مشاجرات واشتباكات بالأيدي.
أعمال شغب وألعاب نارية.. اشتباكات عنيفة في ديربي بريمن وهامبورج
لا مبرر لما حدث!
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، صرح دانييل ثيون، المدير الفني لفيردر بريمن، قائلاً: "عندما يتم تجاوز الحدود، فهذا أمر لا مكان له في ملاعب كرة القدم. كان خطر التعرض للإصابات مرتفعاً للغاية، ولقد رأيت بنفسي بعض المقذوفات تسقط بالقرب منا".
من جانبه، أكد ميرلين بولزين، مدرب هامبورج، أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير أو قبول" ما حدث، مستدركاً: "لكنني ما زلت أفتقر إلى الصور الكاملة لأتمكن من تقييم الوضع بشكل دقيق. آمل بطبيعة الحال ألا يكون أحد قد تعرض لأذى". في حين أشار كريستوف بيبر، المتحدث الإعلامي لنادي بريمن، إلى وقوع "أضرار مادية"، مضيفاً أنه "لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية، لذا يمكن القول إن الأمور مرت بسلام نسبياً".
وكانت بوادر التوتر قد ظهرت حتى قبل إطلاق صافرة البداية؛ فقبل نحو ساعة من انطلاق المباراة، أُلقيت ألعاب نارية باتجاه أرضية الملعب من مدرج جماهير هامبورج الذي كان لا يزال شبه خاوٍ آنذاك. وأظهرت اللقطات التي بثتها شبكة "DAZN" صاروخاً مضيئاً يرتد من لوحة الإعلانات خلف المرمى المقابل، ليسقط على العشب الأخضر بالقرب من مدرج وقوف جماهير بريمن.
قطع البث بعد إطلاق الشماريخ
بناءً على تلك التطورات، اتخذ طاقم عمل خدمة البث التدفقي، بقيادة المذيعة كريستينا ران والمحلل التلفزيوني توبياس شفاينشتايجر، قراراً فورياً بقطع البث والتراجع إلى المنطقة الداخلية للملعب حفاظاً على سلامتهم.
وقاطعت "ران" تحليل "شفاينشتايجر" قائلة: "يجب أن أنتبه قليلاً، لأن الكرات المضيئة تتطاير من حولنا"، قبل أن يلوذ كلاهما بالفرار. وصرخت المذيعة: "انتظر، انتظر. ابتعد، ابتعد، ابتعد"، ثم توجهت بحديثها للمشاهدين: "علينا أن نولي اهتماماً سريعاً لسلامتنا. لذا، سنأخذ فاصلاً قصيراً، ثم سنقرر كيف سنواصل التغطية من هنا".
وعندما استأنفت شبكة "DAZN" البث بعد دقائق قليلة من الفاصل الإعلاني، كانت الأوضاع قد هدأت مجدداً. ولم تشهد مجريات المباراة نفسها أية اشتباكات إضافية بين مجموعتي الجماهير المتنافستين.
وعوضاً عن ذلك، خطفت جماهير فيردر بريمن الأنظار أثناء دخول الفريقين إلى أرض الملعب بلوحة فنية جماهيرية (تيفو) رائعة حملت عبارة: "كنا سبب سقوطكم - وسنبقى سبب سقوطكم". يُذكر أن قوات الشرطة كانت قد صنفت "ديربي الشمال" مسبقاً كمباراة "عالية المخاطر".