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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

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أعظم تشكيلة مدربين في تاريخ كأس العالم؟ كارلو أنشيلوتي، وتوماس توخيل، وموريسيو بوكيتينو، وغيرهم يستعدون لخوض المنافسة في عام 2026

التحليل الفني
كأس العالم
كارلو أنشيلوتي
توماس توخيل
ماوريسيو روبرتو بوكيتينو
مارسيلو بييلسا
ليونيل سكالوني
جوليان ناجلسمان
روبرتو مارتينيز
ديدييه ديشان
لويس دي لا فوينتي
فابيو كانافارو
جيسي مارش
J. Aguirre
جولين لوبيتيجي
فنتشينزو مونتيلا
ستيف كلارك
رونالد كومان
غراهام بوتر
رالف رانجنيك
إنجلترا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
النمسا
البرازيل
كندا
فرنسا
ألمانيا
المكسيك
هولندا
البرتغال
قطر
إسكتلندا
إسبانيا
السويد
تركيا
أوروجواي
أوزبكستان
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اقتربت كأس العالم 2026 من الانطلاق. ففي غضون أسبوع واحد فقط، ستتوقف الأحاديث، وسيتعين على الفرق إثبات جدارتها من خلال أدائها على أرض الملاعب في أمريكا الشمالية. وستؤدي جميع الطرق، سواء عبر الولايات المتحدة أو المكسيك أو كندا، إلى نيوجيرسي في 19 يوليو، حيث ستُقام أكبر مباراة كرة قدم على وجه الأرض: نهائي كأس العالم.

وبينما سيكون هناك العديد من النجوم البارزين على أرض الملعب، سيكون هناك عدد مماثل تقريبًا من الوجوه المعروفة في مقاعد المدربين. من المدربين من النخبة الذين استبدلوا العمل في الأندية بفترات عمل على الساحة الدولية، إلى مجموعة من المدربين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى اللاعبين الأسطوريين في الماضي الذين يحاولون الآن خوض غمار التدريب، ربما يكون هذا هو التشكيل التدريبي الأكثر نجومًا - وربما الأعظم - في تاريخ كأس العالم.

ولكن من هم الأسماء الكبيرة التي قد تتعرف عليها، سواء من خلال مسيرتهم مع الأندية أو البطولات السابقة؟ يقدم لك موقع GOAL نبذة عن مدربي كأس العالم الذين يجب أن تعرفهم...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    تدريب النخبة

    يتجه إلى كأس العالم أربعة من المدربين الأكثر طلبًا ونجاحًا في عالم الأندية الأوروبية خلال العقد الماضي تقريبًا.

    كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات على الأقل، بالإضافة إلى ألقاب الدوري في خمسة بلدان مختلفة (إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا). وقد أُنيطت به الآن مهمة إنهاء انتظار البرازيل الذي دام 24 عامًا للحصول على لقبها العالمي السادس.

    بصفته أول مدرب أجنبي في تاريخ المنتخب البرازيلي، لم تسر السنة الأولى لأنشيلوتي على رأس الفريق بسلاسة دائماً، لكن هناك مؤشرات على أن البرازيل بدأت تستعيد مستواها في الوقت المناسب تماماً.

    توماس توخيل، الفائز الآخر بدوري أبطال أوروبا والذي تولى مسؤولية إحدى الفرق المرشحة للفوز باللقب على الرغم من كونه أجنبيًا، يسعى لإنهاء 60 عامًا من المعاناة للمنتخب الإنجليزي. أشرف الألماني على حملة تأهيلية تاريخية فاز خلالها "الأسود الثلاثة" بجميع المباريات الثماني دون أن يستقبلوا أي هدف، ورغم أن بعض نتائجهم في المباريات الودية كانت مقلقة، فإن نجاح توخيل السابق في مسابقات الكؤوس خلال فترات عمله مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يبشر بالخير لبلوغ مراحل متقدمة.

    مثل أنشيلوتي وتوخيل، هناك رجل آخر دخل إلى "بيوت المجانين" التي تُعرف باسم ستامفورد بريدج وبارك دي برانس، وهو ماوريسيو بوكيتينو، وقد تولى ربما المهمة الأكثر صعوبة حتى الآن: ضمان استغلال الولايات المتحدة للفرصة المتاحة قبل الشهر الأهم في تاريخ كرة القدم الأمريكية. واضطر بوكيتينو إلى مواجهة تذبذب المستوى، وانسحاب لاعبين رئيسيين من التشكيلة، وتساؤلات مستمرة حول مستقبله - لا سيما خلال موسم توتنهام البائس - ورغم أنه قد تكون هذه هي تجربته الوحيدة مع المنتخب الأمريكي، إلا أنه يمتلك المهارات التدريبية اللازمة لضمان نجاح هذه البطولة بالنسبة للبلد المضيف المشارك.

    ويكمل هذا الرباعي المدرب الوحيد بينهم الذي سبق له أن درب في بطولة دولية قبل كأس العالم هذه، وهو جوليان ناجلسمان. يعد ناجلسمان حالة فريدة من نوعها تقريبًا، حيث إنه في الثلاثينيات من عمره، ومع ذلك انتقل بالفعل إلى كرة القدم الدولية، وتعكس منتخب ألمانيا الذي يدربه تلك الطاقة الشبابية، وقد سجل بعض النتائج المذهلة تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونيخ. وسيسعى الفريق إلى تجاوز ربع نهائي يورو 2024 الذي قاده ناجلسمان قبل عامين.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    الفائزون على الصعيد الدولي

    ورغم أن هؤلاء المدربين حصدوا الألقاب على مستوى الأندية وكأنها لعبة، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون الفوز بأي لقب دولي. لكن هناك بعض المدربين المشاركين في هذه البطولة ممن يعرفون جيدًا ما يتطلبه الفوز بالبطولات الكبرى.

    سيقود ديدييه ديشامب المنتخب الفرنسي للمرة الأخيرة في كأس العالم هذه، بعد أن قاد "البلوز" إلى المجد في 2018، وإلى النهائي في 2022، حيث خسروا أمام الأرجنتين. تولى ديشامب مسؤولية المنتخب الفرنسي لمدة 14 عاماً، ووصل إلى ثلاث نهائيات كبرى خلال تلك الفترة؛ وقليلون هم الذين يراهنون على أنه لن يكرر ذلك.

    الرجل الذي خلف ديشامب في الفوز بكأس العالم، ليونيل سكالوني، لا يزال على رأس الأرجنتين، على الرغم من تلميحه بالرحيل في أكثر من مناسبة منذ تلك الليلة المظفرة في ديسمبر في قطر. كما فاز سكالوني بكأس أمريكا مرتين مع "البيضاء والسماوية"، ويحظى بشرف تدريب ليونيل ميسي في ما قد يكون آخر بطولة دولية له كلاعب نشط.

    ديشامب وسكالوني هما المدربان الوحيدان الفائزان بكأس العالم اللذان سيتوليان مسؤولية فرق في عام 2026، لكن هناك آخرون تذوقوا طعم النجاح في البطولات القارية. لويس دي لا فوينتي، على سبيل المثال،خاض رحلة متعرجة عبر منتخبات إسبانيا للفئات العمرية قبل أن يقود منتخب "لا روخا" الأول إلى المجد في يورو 2024، بفوزه على إنجلترا في النهائي.

    ومع ذلك، يمكن لإميرس فاي أن يدعي أنه سلك الطريق الأكثر تميزًا نحو النجاح في البطولة. عندما انطلقت كأس الأمم الأفريقية 2023، كان فاي مساعد المدرب. ولكن بعد استقالة جان لويس جاسيه في منتصف البطولة، تولى فاي زمام الأمور وقاد "الفيلة" حتى النهائي، حيث فازوا على نيجيريا.

    وبحسب من تصدق، فإن بابي ثياو هو أيضًا فائز بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن رفعت السنغال الكأس في يناير الماضي. بالطبع، كان قرار ثياو بأن يغادر لاعبوه الملعب احتجاجًا هو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إلى منح الفوز للمغرب، لكن مدرب السنغال هو من يمتلك ميدالية الفائز في منزله.

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    المدربون السابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز (الجزء الأول)

    إلى جانب أنشيلوتي وتوشيل وبوتشيتينو، هناك العديد من المدربين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يتجهون إلى كأس العالم. 

    سيقود مارسيلو بيلسا، المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد، منتخب أوروغواي في البطولة. وقد حظي هذا الأرجنتيني المتمرد بإعجاب كبير في ويست يوركشاير خلال المواسم الثلاثة ونصف التي قضاها على رأس الفريق، وقد يصبح رمزًا لأوروغواي إذا تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة. 

    جيسي مارش هو خريج آخر من إيلاند رود، ويأمل في إحداث مفاجأة مع كندا، إحدى الدولتين المضيفتين. وبحسب ما ورد، كان مارش يعتقد أنه المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب مدرب المنتخب الأمريكي قبل تعيين بوكيتينو، ولذلك سيسعى إلى إثبات نفسه أمام من انتقدوا فترة عمله مع ليدز في وطنه وفي إنجلترا. 

    في غضون ذلك،يتوجه رونالد كومان إلى البطولة ليقود منتخب هولندا، بعد أن درب سابقاً ساوثهامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المثير للدهشة أن آخر منصب له في أحد الأندية كان في برشلونة. روبرتو مارتينيز هو مدرب آخر سبق له تدريب إيفرتون - بالإضافة إلى ويغان أتلتيك - وسيتولى تدريب منتخب البرتغال. سبق لمارتينيز تدريب "الجيل الذهبي" للمنتخب البلجيكي بين عامي 2016 و2022، وقاده إلى كأس العالم مرتين، على الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز باللقب. والآن، تقع على عاتقه مهمة منح كريستيانو رونالدو الجائزة الوحيدة التي لم يحصل عليها طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات.

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    المدربون السابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز (الجزء الثاني)

    من ناحية أخرى، سيحظى جولين لوبيتيغي، المدرب السابق لفريقي ولفرهامبتون ووست هام، أخيرًا بفرصة التدريب في كأس العالم بعد أن أقالته إسبانيا عشية بطولة 2018 بسبب إجراء محادثات مع ريال مدريد. وسيتولى تدريب منتخب قطر. أما رالف رانجنيك، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، فقد نقل نموذجه في الضغط المضاد إلى المنتخب النمساوي، في حين سيتولى ستيف كلارك، المدرب السابق لويست بروميتش، مسؤولية تدريب منتخب اسكتلندا الذي يسعى للوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

    أحد المدربين الإنجليزيين الاثنين فقط في البطولة (إلى جانب دارين بازلي من نيوزيلندا) هو جراهام بوتر، الذي تعافى من فتراته السيئة في تدريب تشيلسي ووست هام ليقود السويد عبر تصفيات الاتحاد الأوروبي. بعد أن بنى سمعته في الدول الاسكندنافية مع أوسترسوندس، فإن بوتر مكلف الآن بجعل لاعبين مثل ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس يطلقون العنان لإبداعاتهم في أمريكا الشمالية.

    ومع ذلك، لن يكون هناك من هو أكثر خبرة من ديك أدفوكات، الذي سيصبح، في سن 78 عامًا، أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. أدفوكات، الذي عمل سابقًا مع سندرلاند، وكذلك رينجرز وبي إس في وفنربخشة، سيقود منتخبًا في كأس العالم للمرة الثالثة بعد حوالي 32 عامًا من محاولته الأولى، بعد أن حقق ما يشبه معجزة صغيرة بتأهيل كوراكاو للبطولة. اضطر أدفوكات إلى الاستقالة في الأشهر التي أعقبت هذا النجاح لقضاء بعض الوقت مع ابنته المريضة، لكن تم إقناعه بالعودة بعد بضعة أسابيع فقط لقيادة إحدى الفرق المشاركة في البطولة لأول مرة.

    يتمتع كل من مدرب النرويج ستالي سولباكين، ومدرب بنما توماس كريستيانسن، ومدرب تونس صبري لاموشي بخبرة سابقة في الدوري الإنجليزي؛ فقد درب سولباكين فريق وولفز، وقضى كريستيانسن أقل من موسم واحد في ليدز، وأدار لاموشي كلاً من نوتنغهام فورست وكارديف سيتي في الدرجة الثانية.

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    أساسيات البطولة

    هناك بعض المدربين الذين أصبحوا مرادفاً لكرة القدم في البطولات الكبرى، حيث يظهرون كل سنتين أو أربع سنوات عندما يجلس المشجعون أمام شاشات التلفزيون لمتابعة المباريات.

    أحد هؤلاء المدربين هو زلاتكو داليتش، الذي سيقود كرواتيا إلى كأس العالم للمرة الثالثة تحت قيادته. لم يفشل أبدًا في الوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولتيه السابقتين، بل وقاد كرواتيا إلى المركز الثاني في عام 2018، مما يعني أن داليتش عليه أن يرقى إلى مستوى سمعته في عام 2026.

    يتجه خافي أغيري أيضًا إلى كأس العالم للمرة الثالثة على رأس منتخب المكسيك، على الرغم من أن مشاركاته كانت جميعها خلال فترات منفصلة مع "إل تري". قاد أغيري المكسيك في بطولتي 2002 و2010، وعاد لخوض جولة أخيرة مع البلد المضيف المشارك قبل أن يسلم زمام الأمور إلى مساعده والقائد الأسطوري السابق، رافا ماركيز.

    أصبح هاجيمي مورياسو أحد الوجوه المألوفة في كأس العالم. كان مساعد مدرب اليابان في 2018 قبل أن يتولى المنصب الأعلى في الوقت المناسب لبطولة 2022، حيث قاد "الساموراي الأزرق" إلى الفوز على كل من إسبانيا وألمانيا ليخرجوا من مجموعة بدت صعبة للغاية.

    هناك أيضًا بعض الوجوه المألوفة في أماكن جديدة؛ فلاديمير بيتكوفيتش، الذي شغل منصب مدرب سويسرا لفترة طويلة، يتولى الآن مسؤولية الجزائر، بينما سيقود جراهام أرنولد العراق إلى أول مشاركة له في كأس العالم منذ عام 1986 بعد أن قاد أستراليا إلى دور الـ16 قبل أربع سنوات.

    ومع ذلك، لا أحد يستطيع أن يضاهي كارلوس كيروش، الذي سيصبح ثالث رجل على الإطلاق يدرب في خمس بطولات كأس العالم متتالية بعد قبوله عرضًا متأخرًا لتولي مسؤولية غانا. وقد شارك المدرب السابق لريال مدريد ومساعد مدرب مانشستر يونايتد في بطولات سابقة مع البرتغال وإيران (ثلاث مرات)، وسيعادل إنجازات المدرب السابق للولايات المتحدة بورا ميلوتينوفيتش والفائز بكأس العالم 1994 كارلوس ألبرتو بيريرا، الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات التدريبية بست مشاركات.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    اللاعبون الأسطوريون السابقون

    في حين يمكن لأنشيلوتي وكويمان وبوشيتينو أن يدّعوا جميعًا أنهم حظوا بمسيرة لاعبين متميزة في قمة اللعبة قبل أن يتجهوا إلى عالم التدريب، لا يوجد سوى مدربين اثنين في عام 2026 يمكنهما الادعاء بأنهما فازا بكأس العالم كلاعبين.

    الأول هو ديشامب، الذي يعد واحداً من ثلاثة رجال فقط رفعوا الكأس كلاعبين ومدربين، بعد أن كان جزءاً من تشكيلة فرنسا الفائزة عام 1998. أما الآخر، فهو قائد إيطاليا الملهم عام 2006، فابيو كانافارو.

    وقد تم تعيين الفائز بجائزة الكرة الذهبية قبل 20 عامًا مدربًا لمنتخب أوزبكستان المشارك لأول مرة، بعد أن تولى المهمة في أكتوبر عقب تأكيد تأهل الفريق. وعلى الرغم من فوزه باللقب في الصين، إلا أن النتائج تحت قيادة كانافارو كانت متباينة حتى الآن، حيث يسعى أول منتخب من آسيا الوسطى يصل إلى نهائيات كأس العالم إلى الخروج من مجموعة تضم البرتغال وكولومبيا.

    وبما أنه ليس لدى المشجعين الإيطاليين فريق يشجعونه في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فإنهم سيكونون حريصين على متابعة مسيرة المهاجم الإيطالي السابق فينتشنزو مونتيلا. مونتيلا، الذي كان جزءاً من المنتخب الإيطالي الذي وصل إلى نهائي يورو 2000 وفاز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع روما، قاد تركيا إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ وصولها إلى نصف النهائي عام 2002.