ورغم أن هؤلاء المدربين حصدوا الألقاب على مستوى الأندية وكأنها لعبة، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون الفوز بأي لقب دولي. لكن هناك بعض المدربين المشاركين في هذه البطولة ممن يعرفون جيدًا ما يتطلبه الفوز بالبطولات الكبرى.
سيقود ديدييه ديشامب المنتخب الفرنسي للمرة الأخيرة في كأس العالم هذه، بعد أن قاد "البلوز" إلى المجد في 2018، وإلى النهائي في 2022، حيث خسروا أمام الأرجنتين. تولى ديشامب مسؤولية المنتخب الفرنسي لمدة 14 عاماً، ووصل إلى ثلاث نهائيات كبرى خلال تلك الفترة؛ وقليلون هم الذين يراهنون على أنه لن يكرر ذلك.
الرجل الذي خلف ديشامب في الفوز بكأس العالم، ليونيل سكالوني، لا يزال على رأس الأرجنتين، على الرغم من تلميحه بالرحيل في أكثر من مناسبة منذ تلك الليلة المظفرة في ديسمبر في قطر. كما فاز سكالوني بكأس أمريكا مرتين مع "البيضاء والسماوية"، ويحظى بشرف تدريب ليونيل ميسي في ما قد يكون آخر بطولة دولية له كلاعب نشط.
ديشامب وسكالوني هما المدربان الوحيدان الفائزان بكأس العالم اللذان سيتوليان مسؤولية فرق في عام 2026، لكن هناك آخرون تذوقوا طعم النجاح في البطولات القارية. لويس دي لا فوينتي، على سبيل المثال،خاض رحلة متعرجة عبر منتخبات إسبانيا للفئات العمرية قبل أن يقود منتخب "لا روخا" الأول إلى المجد في يورو 2024، بفوزه على إنجلترا في النهائي.
ومع ذلك، يمكن لإميرس فاي أن يدعي أنه سلك الطريق الأكثر تميزًا نحو النجاح في البطولة. عندما انطلقت كأس الأمم الأفريقية 2023، كان فاي مساعد المدرب. ولكن بعد استقالة جان لويس جاسيه في منتصف البطولة، تولى فاي زمام الأمور وقاد "الفيلة" حتى النهائي، حيث فازوا على نيجيريا.
وبحسب من تصدق، فإن بابي ثياو هو أيضًا فائز بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن رفعت السنغال الكأس في يناير الماضي. بالطبع، كان قرار ثياو بأن يغادر لاعبوه الملعب احتجاجًا هو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إلى منح الفوز للمغرب، لكن مدرب السنغال هو من يمتلك ميدالية الفائز في منزله.