Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia
"أحدهم لا يعرف طريق النادي"!.. مفاجأة عن أعضاء إدارة الاتحاد وكشف سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو

يُعيش عملاق جدة نادي الاتحاد، موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ اكتمل بتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكلٍ رسمي.

الاتحاد خسر بـ"ركلات الجزاء" أمام نادي الخلود، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد السقوط المدوي أمام الخلود.

    فلاته كشف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن أن أعضاء مجلس الإدارة المؤثرين في الاتحاد؛ يعيشون بعيدًا عن مدينة جدة أساسًا، والتي يتواجد فيها مقر النادي.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن تواجد أعضاء مجلس إدارة العميد، في مدن سعودية أخرى بعيدًا عن جدة؛ جعلم لا يعلمون أي شيء عن النادي، أو كيف تدار الأمور داخله.

  Ramon Planes Fahd Cynndy Ittihad (Goal Only)Goal AR

    أين يعيش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تحدث الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته عن أماكن تواجد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ والذين يعيشون بعيدًا عن مدينة جدة.

    وأعلن فلاته أن فهد سندي، رئيس العميد الاتحادي، يعيش في الشرقية؛ بينما يتواجد نائبه في العاصمة السعودية الرياض.

    وأضاف: "بالمجمل.. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المؤثرين؛ أحدهم في الشرقية واثنان في الرياض، وآخر يتواجد في جدة".

    وأشار فلاته إلى أن العضو الذي يتواجد في جدة، هو صهيب جمجوم؛ قائلًا بسخرية: "ولكنه لا يعلم طريق النادي، أو كيف يذهب إليه".

  • سر عدم محاسبة سيرجيو كونسيساو في الاتحاد!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أكد على أنه لا يوجد أي مسؤول في نادي الاتحاد، يستطيع الحديث مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    وتابع فلاته: "كونسيساو لديه سلطة كبيرة للغاية في الاتحاد؛ حيث يُمنع محاسبته على فشله مع الفريق، بحجة الحوكمة".

    وأعرب الإعلامي الرياضي عن استغرابه من استغلال حجة الحوكمة، لعدم محاسبة المدير الفني البرتغالي؛ قائلًا في نهاية تصريحاته: "ما علاقة ذلك بكرة القدم؟!".

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

