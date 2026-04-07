"أعتقد أنه يجب أن يبقى كما هو": مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني يدافع عن نجم ريال مدريد البارز فينيسيوس جونيور

وعند سؤاله عن تلك الحادثة، قال كومباني بعد صافرة النهاية في مقابلة مع"برايم فيديو": "هذه هي المرة الأولى التي ألتقي به فيها. أعتقد أن فيني يجب أن يبقى على طبيعته. من جانبي، فهو يحظى بدعمي الكامل. ولا يهم على الإطلاق ما إذا كان اللاعب من الفريق المنافس أم لا".

تعرض فينيسيوس في الماضي لانتقادات متكررة بسبب سلوكه الاستفزازي في بعض الأحيان على أرض الملعب. فالمشادات الكلامية مع لاعبي الفريق المنافس أو المدربين أو حتى الحكام، فضلاً عن احتفالاته أمام مدرجات مشجعي الفريق المنافس، هي أمور تحدث بين الحين والآخر مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

لكن وفقًا لكومباني، "نحتاج أحيانًا إلى لاعبين مختلفين. لدينا لاعبون من هذا النوع ونستمتع بنجاحاتهم. في بايرن ميونيخ، كان فرانك ريبيري مثالاً على ذلك".

وبالطبع يحق للجميع إبداء رأيهم في فينيسيوس جونيور، لكن مدرب ميونيخ أوضح أن الخلافات "يجب ألا تتجاوز حدودًا معينة". "لذلك، أحترم فيني كثيرًا. بالطبع لا أريده أن يلعب بشكل جيد جدًا ضدنا، لكن الجانب الإنساني يأتي قبل النتيجة"، قال البلجيكي.