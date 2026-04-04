أطلق ألفارو أربيلوا تلميحاً ساخراً في اتجاه «صديقه» كارلو أنشيلوتي بعد عودة فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد «متعباً» من معسكر المنتخب البرازيلي

يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، مع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم. وبعد سلسلة انتصارات قوية من خمس مباريات متتالية قبل فترة التوقف، يتعرض الفريق لضغوط كبيرة للحفاظ على زخمه أمام فريق مايوركا المتعثر الذي يقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وهو يقبع في أسفل الترتيب.

وأضاف أربيلوا: "أمامنا تسع مباريات حاسمة في الدوري الإسباني، ولم يعد لدينا أي هامش للخطأ في أي مسابقة، لا في الدوري الإسباني ولا في دوري أبطال أوروبا". "نحن نفكر فقط في مايوركا. إنها مباراة صعبة للغاية، والوضع الحالي أطلق مليون إنذار بالنسبة لي. عندما يحل الربيع، يقدم ريال مدريد أفضل ما لديه".