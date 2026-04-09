أطلقوا العنان لماكس داومان! على أرسنال أن يضع المراهق الجريء في التشكيلة الأساسية لإضفاء الحيوية على سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز

تسع مباريات في صفوف الكبار ليست عينة كافية للحكم على لاعب، لكن داومان حالة استثنائية. ففي بعض الأحيان يظهر مراهق يتمتع بموهبة فائقة لدرجة أنه لا يمكن عدم إلقائه في المعمعة. وقد تكون المباريات التسع التي خاضها حتى الآن هي فترة التأقلم التي احتاجها داومان للتأقلم مع كرة القدم للرجال.
من المثير للاهتمام أن جاك ويلشير، الذي يتحدث من موقع مثالي باعتباره أحد آخر منتجات أكاديمية أرسنال العظيمة ومدرب داومان السابق، يعتقد أنه جاهز للعب مع إنجلترا، ولو فقط لأن إسبانيا اختارت لاعب برشلونة لامين يامال للمشاركة في يورو 2024 عندما كان عمره 16 عامًا أيضًا.
"الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن إسبانيا ستختاره. هذا ما أعتقده"، قال ويلشير مؤخرًا لصحيفة "التلغراف". "لدينا في إنجلترا أحيانًا هذه الطريقة في بناء اللاعبين ثم حمايتهم. تقع في فخ [التفكير]: 'إذا ذهب، ماذا سيقول الناس؟' إنه [داومان] جيد بما فيه الكفاية بالتأكيد. حتى لو ذهب ولم يلعب كثيرًا. وأعتقد أنه قادر على ذلك. أعتقد أنه جيد بما فيه الكفاية.
"سيصل إلى هناك في النهاية. أتفهم من يقولون، 'ربما لا'. لكنني أعتقد أيضًا أن يامال ذهب وهو في سن 16 عامًا [إلى يورو 2024] وكان أفضل لاعب في البطولة."
تبدو عبارة "إذا كنت جيدًا بما يكفي، فأنت كبير بما يكفي" صحيحة في حالة داومان. هذا الضجيج ليس بلا مبرر. وبالنظر إلى معدل نموه، لا بد أن يكون هناك لحظة أيقونية أخرى يقدمها قبل انتهاء الموسم.