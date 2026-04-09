أطلقوا العنان لماكس داومان! على أرسنال أن يضع المراهق الجريء في التشكيلة الأساسية لإضفاء الحيوية على سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز

لقد تم الإشادة بإمكانات داومان منذ سنوات عديدة. كان الجناح يبلغ من العمر 13 و14 عامًا فقط عندما بدأت الشائعات تتردد في أكاديمية أرسنال بأنه قد يكون اللاعب الأكثر تميزًا الذي أنتجته الأكاديمية على الإطلاق. ولهذا السبب، في سن الـ16، وهي سن غالبًا ما يتم فيها حماية اللاعبين الشباب بعيدًا عن أعين الجمهور، سعى النادي إلى تشجيعه فقط. هناك احتمال حقيقي جدًا أن يصبح داومان فائزًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة.

في كل مباراة من مبارياته التسع مع الفريق الأول لأرسنال، كان هناك دائمًا لحظة بارزة يطلق فيها داومان العنان لنفسه ويحاول تجاوز المدافع. هذه هي طريقة لعبه، وعلى الرغم من أنها لم تسفر سوى عن هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة حتى الآن، إلا أنه لا يزال قادرًا على ترك بصمته بشكل غير ملموس.

ومن المفارقات أنه لو كان أرسنال هو الفريق الذي كان عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، عندما كان يسحق المنافسين من أجل المتعة بوابل من الأهداف، لربما لم يكن داومان يحظى بفرصة كبيرة. يبدو الأمر وكأن ما يميزه عن بقية الخيارات الهجومية للفريق لا يقل أهمية عن جودته بشكل عام.

وهذا نقطة إيجابية لصالح داومان. فقد أصبح "الزجاج الذي يُكسر في حالات الطوارئ". لم نصل إلى نقطة الأزمة بعد، ولكن عندما تكون قريبًا جدًا من تحقيق العظمة وتبدأ في التباطؤ، فإن الأمر يستحق استكشاف كل الخيارات المتاحة لديك لتجاوز هذه المرحلة.