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Real madrid barcelona 2026-27 kitsNike / adidas
Renuka Odedra

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أطقم موسم 2026-27: قمصان برشلونة وريال مدريد ومانشستر وكل الأندية الكبرى

تسوّق مع جول
قمصان الفرق
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري البرتغالي الممتاز
يوفنتوس
يوفنتوس
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان للسيدات
بوروسيا دورتموند
Borussia Dortmund
سيلتيك
سلتيك
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ للسيدات

كل قمصان موسم 2026-27 في مكان واحد

مع اقتراب موسم 2025-26 من نهايته، تتجه الأنظار الآن نحو موسم 2026-27، حيث تكشف أكبر أندية كرة القدم في العالم عن جميع أطقمها الجديدة للحملة المقبلة.

تعاونت بعض أكبر العلامات التجارية الرياضية وأندية كرة القدم حول العالم لإنتاج أطقم رائعة حقًا. إن الوفرة السنوية من إصدارات القمصان الجديدة تُبرز دائمًا أفضل ما تقدمه ثقافة كرة القدم والموضة، لأنها دائمًا أكثر من مجرد قميص كرة قدم.

تتنافس شركات تصنيع الأطقم مثل Nike وAdidas وNew Balance وغيرها على جذب انتباه عشاق كرة القدم من خلال ابتكار تصاميم جديدة كل عام، والطلب على درجة تجعل هناك دائمًا مجالًا للابتكار. وكلما كان أكبر، كان أفضل.

إذا كنت ترغب في استعادة ما تم إصداره الموسم الماضي، فتابع دليلنا الكامل لجميع أطقم كرة القدم التي صدرت لموسم 2025-26.

سواء أكان اتجاهًا جديدًا بأسلوب مستقبلي تجريبي أو محاولة استرجاعية بطابع كلاسيكي، فهناك مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها. GOAL يلقي نظرة أقرب على ما سترتديه أفضل الفرق في موسم 2026-27.


  • AC Milan home kit PUMA

    نادي ميلان I أساسي

    يُعيد قميص إيه سي ميلان الأساسي لموسم 2026/27 الخطوط الحمراء والسوداء العريضة، الجريئة والواسعة التي لا تُخطئها العين، ممتدةً على كامل جسم القميص من الأمام والخلف، ويكتمل المظهر بعودة الشورت الأبيض والجوارب السوداء. إطلالة لطالما عبّرت عن نفسها.

    تمثّل الخطوط العلامة المميزة لإيه سي ميلان، وكل تفصيلة تُعزّز هذه الهوية. أما عبارة «From Milan to the World» فتُعدّ تكريمًا لملايين المشجعين حول العالم، القادرين على جعل النادي يشعر وكأنه في بيته على كل قارة. وعلى مؤخرة الرقبة، يُخلّد ختمٌ من الشمع شعار الروسونيري: جوهر إيه سي ميلان، مطبوعًا على كل قميص بوصفه توقيعه الأصيل، إرثٌ خالد يُتوارث من الأب إلى الابن.


  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    إيه سي ميلان | احتياطي

    يأتي القميص الاحتياطي لنادي ميلان لموسم 2026-27 باللون الأبيض الكلاسيكي، لون المناسبات الكبرى. إنها عقلية تحوّل كل انتكاسة إلى نقطة انطلاق جديدة، وهي فكرة اختزلها جماهير ميلان في عبارة واحدة: «Dopo Istanbul c'è sempre Atene» (بعد إسطنبول، هناك دائمًا أثينا). هذه الكلمات القليلة المطبوعة على الجهة الخلفية من الياقة تربط بين من عاشوا نور أثينا بعد ظلام إسطنبول والأجيال الجديدة التي تحمل هذا الإرث الآن قُدمًا.




  • Ajax 2026-27 home kit adidas

    أياكس | أساسي

    يتميز قميص أياكس الأساسي لموسم 2026-27 بواحد من أكثر التصميمات شهرةً وخلوداً في عالم كرة القدم، إذ يُعرَّف بشريط أحمر عمودي عريض وجريء يمتد في منتصف القميص، تحفّه من الجانبين والأكمام مساحات بيضاء ناصعة. ومن تصميم أديداس، يحافظ الزي على مظهر شديد التناسق، ويحمل شعار النادي والنجوم الذهبية الثلاث.


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  • Ajax 26-27 away kit adidas

    أياكس | احتياطي

    يأتي القميص الخارجي الجديد لأياكس لموسم 2026-27 باللون الأسود مع لمسات برتقالية تحتفي بتاريخ النادي مع التطلع نحو المستقبل. ويبرز رسم دقيق باللون الرمادي الفاتح مدمج في التصميم تسعة من أبرز الإنجازات الرياضية للنادي. كما يُعد هذا القميص أول قميص مباريات رسمي لأياكس يحمل شعار adidas Originals، ما يضيف لمسة كلاسيكية إلى التصميم العام. 



  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    آرسنال I أساسي

    في جوهره، يظل قميص أرسنال لموسم 2025-26 وفيًّا لهوية النادي التي لا تُخطئها العين، إذ يجمع بين جسم أحمر زاهٍ وأكمام بيضاء ناصعة ليقدّم صورةً ظليّةً يمكن التعرّف عليها فورًا. ويتضمّن التصميم إشارات بصرية دقيقة إلى ملعب الإمارات، من بينها ياقة دائرية مصمّمة خصيصًا مستوحاة من خطوط السقف المنحنية، ونقوش حمراء خفيفة تمتد عبر جسم القميص لتضيف عمقًا وملمسًا.



  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    أرسنال I احتياطي

    يعيد قميص أرسنال الخارجي لموسم 2026-27 تصوّر أحد أكثر القمصان شهرة في كرة القدم، إذ ينقل روح واحدة من أبرز الحقب في تاريخ أرسنال إلى فصل جديد مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستحضر التصميم روح تصميم "الموزة المرضوضة" الشهير، الذي ارتُدي في الأصل بين عامي 1991 و1993، إلى العصر الحديث، ويأتي عقب فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. 

    وقد صُمّم القميص على قاعدة كحلية اللون، ويتميّز برسمة جريئة ومدروسة مستوحاة من النقشة الهندسية التي جعلت التصميم الأصلي بهذا التميّز. وبعد إعادة صياغته بأسلوب معاصر، تجمع الطباعة الممتدة على كامل القميص بين الدرجات الكحلية والصفراء، لتخلق هوية بصرية ديناميكية تحمل طابع أرسنال المميز. 


  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    أستون فيلا | أساسي

    يكرّم القميص الجديد لأستون فيلا على أرضه لموسم 2026-27 تصاميم النادي الأكثر خروجًا عن المألوف باللونين النبيذي والأزرق، التي نشأت في ستينيات القرن الماضي. مستوحى من الأقمصة المحفوظة في الأرشيف من ستينيات إلى عقد 2010، يقدّم التصميم الجديد مظهرًا أنيقًا ونظيفًا، ما يشكّل تحولًا عن الأقمصة ذات الأكمام الراغلان التي ارتداها فيلا على أرضه في العصر الحديث، والتي كانت تُختتم عادةً بلمسات ذهبية. 


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    أتالانتا | أساسي

    يحتفظ القميص الأساسي لأتالانتا لموسم 2026-27 بالخطوط العمودية الأيقونية الخاصة بالنادي بلوني الأسود الداكن والأزرق، مع لمسات معدنية خفيفة مستوحاة من تصميم ملعب نيو بالانس أرينا. ويضفي هذا الترابط بين القميص والبيئة المحيطة به طابعاً أكثر عصرية على تصميم مألوف. 

    وفي داخل الياقة، تعزز عبارة "La Maglia Sudata Sempre" (التي تعني أن القميص يجب أن يكون دائماً مبللاً بالعرق) هوية النادي. وطالما ارتبطت هذه العبارة بأخلاقيات العمل لدى أهالي بيرغامو، فهي تعكس التوقع بأن كل أداء يُكتسب بالجهد، وتمثل مصدر فخر ومعياراً يسعى اللاعبون للحفاظ عليه في آن واحد.


  • Atalanta 26-27 away kit New Balance

    أتالانتا | احتياطي

    يستوحي طقم أتالانتا الاحتياطي لموسم 2026-27 تصميمه من قمصان النادي الاحتياطية في مطلع التسعينيات، إذ يتميز القميص بقاعدة بيضاء نقية مع تفاصيل هندسية باللونين الأسود والأزرق الواحي عبر الكتفين والأكمام. إنه مظهر مستوحى من واحدة من أكثر اللحظات عزيزة في تاريخ أتالانتا.



  • Atletico Madrid 26-27 home kit Nike

    أتلتيكو مدريد I أساسي

    يجمع القميص الأساسي لأتلتيكو مدريد لموسم 2026-27 بين الخطوط العمودية الحمراء والبيضاء التقليدية للنادي ونقشة رمح ثلاثي هادئة ومتناغمة الألوان منسوجة في القماش، في تكريم لنافورة نبتون حيث يحتفل الروخيبلانكوس بانتصاراتهم. ويتميز القميص بلمسات من اللون الأزرق الملكي الغامق على ياقة أنيقة على شكل حرف V وعلى أطراف الأكمام، ما يمنحه مظهراً أنيقاً وكلاسيكياً بدعم من تقنية Aero-FIT عالية الأداء من نايكي.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    برشلونة I احتياطي

    يُكرّم قميص برشلونة الأساسي لموسم 2026-27 هوية النادي التقليدية البلوغرانا بلمسة معمارية ذكية مستوحاة من ألواح واجهة كامب نو المُجددة. ويحمل القميص التصميم الكلاسيكي للنادي بأربعة خطوط عمودية، على غرار القميص الأساسي الأيقوني لموسم 2006/07. لكنه يرتقي بالمظهر عبر إدخال تدرّج لوني معقّد. ويتأطر التصميم بلمسات داكنة من اللون الأزرق المُسوَدّ على الأكمام، مع ياقة أنيقة نصف سداسية الشكل.


  • Barcelona 26-27 away kitNike

    برشلونة I احتياطي

    يستوحي قميص برشلونة الجديد لموسم 2026-27 تصميمه من العالم الجمالي لعلامة كوبي. ويأتي اللون الأسود كلون مهيمن عليه، رمزًا للعزيمة والروح التنافسية العالية اللتين تميّزان كلًا من نادي برشلونة وعلامة كوبي براينت. ويمتزج هذا اللون بتدرّج تدريجي نحو اللون البنفسجي في الجزء السفلي من القميص، وهو لون وثيق الصلة بمسيرة براينت الرياضية. أما التفاصيل الذهبية فتعكس السعي الدائم وراء التحديات الكبرى والألقاب، في حين تتضمن مجموعة من العناصر الرسومية إشارات خفية إلى هوية علامة كوبي براينت.


  • Bayer Leverkusen 26/27 home kit New Balance

    بايرن ليفركوزن

    مستوحى من الطراز المعماري لملعب باي أرينا، يُجسّد قميص باير ليفركوزن الاحتياطي لموسم 2026-27 هذه الفكرة عبر تصميم أنيق ومُحكم البناء. تمتزج القاعدة السوداء الداكنة مع أشرطة عمودية جريئة باللونين القرمزي والأحمر القاني، ما يمنح إطلالة تجمع بين القوة والرقيّ مع الحفاظ على هوية النادي.

    وداخل الأجزاء الحمراء، يستوحي نمط الخطوط المصمّم بعناية من هيكل سقف باي أرينا، مشكّلاً زخرفة صليبية خفيفة تمتد عبر القميص. تضيف هذه التفاصيل عمقاً ومعنى إلى التصميم مع الحفاظ على لمسة نهائية راقية.




  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    بايرن ليفركوزن | احتياطي

    يستوحي القميص الخارجي لنادي باير ليفركوزن لموسم 2026-27 تصميمه من فاربنشتات، "مدينة الألوان"، ومن الهوية الإبداعية التي تميّز النادي. وفي قلب التصميم قاعدة مضيئة بلون تيراريوم تعلوها رسومات رخامية انسيابية بألوان لايت سيرف، وفيدد تيل، وديب سي تتدفق عبر الكتفين والأكمام. وتضيف لمسات اللون الأبيض وديب بلاك آيريس تباينًا وتماسكًا، لتخلق هوية بصرية جريئة ومنضبطة في آنٍ واحد. كما تندمج تفاصيل صليبية دقيقة ضمن التصميم، في إشارة إلى الصليب الأيقوني لباير باعتباره حضورًا دائمًا في الإرث البصري للنادي.



  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    بايرن ميونخ

    يُمثّل قميص بايرن ميونيخ الجديد لموسم 2026-27 الذي سيرتديه الفريق على أرضه عودة واثقة إلى الجذور التقليدية للنادي، مع إعطاء الأولوية لهوية كلاسيكية باللونين الأحمر والأبيض. ويتميّز التصميم الأساسي بقاعدة حمراء زاهية وغامقة، تتخللها خطوط عمودية خفيفة متناغمة الألوان. وقد نُسجت هذه الخطوط الحمراء على الأحمر في قماش جاكار مزخرف، ما يمنح القميص عمقاً وبنية عصريين دون المساس بشكله الأحادي اللون الأيقوني.

    ويضمّ القميص أيضاً لمسات ذهبية فاخرة، وهو خيار لوني لم يكن عنصراً أساسياً في قميص الفريق على أرضه منذ أوائل العقد الثاني من الألفية. واحتفالاً بتتويجهم بلقب الدوري الألماني لموسم 2025/26، يتضمّن القميص تفصيلاً فريداً يخصّ البطولة: شارة ذهبية تحمل تميمة النادي على شكل الببغاء الكوكاتو، موضوعة في وسط الصدر بين شعار الشركة المصنّعة وشعار النادي.



  • Bayern Munich 26-27 away kitadidas

    بايرن ميونخ I احتياطي

    يستلهم تصميم قميص بايرن ميونخ الجديد الخاص بالمباريات الخارجية لموسم 2026-27 من الحنين إلى الماضي، مستوحى من بعض أكثر أقمصة النادي الخارجية شهرةً في التسعينيات ومطلع الألفية الثانية. وقد بُني القميص على قاعدة بيضاء ناصعة، ليجسد هوية بايرن الكلاسيكية في المباريات الخارجية، احتفاءً بحقبة شهدت ترسيخ النادي لمكانته بين نخبة أندية أوروبا.

    ومن أبرز ملامح القميص تصميم الياقة على طراز قمصان البولو، والمزينة بحواف باللونين الأحمر والكحلي. ويأتي هذا العنصر المستوحى من الطراز القديم تكريمًا للتصاميم التاريخية التي ارتداها اللاعبون خلال بعض أكثر سنوات بايرن نجاحًا، ليضفي إحساسًا بالألفة مع إعادة تقديمه بما يتناسب مع كرة القدم الحديثة.





  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    بوروسيا دورتموند I

    يُعد قميص بوروسيا دورتموند الرسمي لموسم 2026-27 تحية لافتة للروح الصناعية للمدينة. فبعيدًا عن التصميمات الأبسط، صمّمت بوما قميصًا متجذّرًا في الفولاذ والخرسانة وطموح منطقة الرور. ويحتفظ القميص باللون الأصفر المميز للنادي كقاعدة له، لكنه يتميز بنقشة رسومية دقيقة ومتناغمة الألوان تغطي مقدمته والجزء السفلي منه.

    ويستوحى هذا الزخرف الهندسي إلهامه المباشر من الهيكل الفولاذي لمنجم مينستر شتاين ومن العمارة الشبكية لبرج دورتموندر يو الأسطوري، احتفاءً بتراث المدينة وهي تستعد لإحياء الذكرى الأربعين لإغلاق المنجم.


  • Bouremouth 26/27 home kitHummel

    بورنموث I

    يُمثّل قميص بورنموث الأساسي لموسم 2026/27 بداية شراكته الفنية الجديدة مع العلامة الدنماركية للملابس الرياضية هيوميل، حيث يعيد تقديم طابع جمالي خالد بمناسبة مشاركة النادي التاريخية في المسابقات الأوروبية. ويُعيد القميص الخطوط العمودية الأيقونية باللونين الأحمر والأسود بشكل أعرض، والتي تُحيط بالقميص بأكمله بشكل بديع. وعند إمعان النظر يظهر نمط دقيق متناغم الألوان مدمج في الأجزاء الحمراء، مستوحى من شعار النادي الأصلي لعام 1936. وتمتد اللمسات الذهبية الفاخرة على امتداد القميص، مع طبع نسخة ذهبية من شعار عام 1936 على الجهة الخلفية من الرقبة، وكل ذلك مقترن بياقة دائرية مضلّعة أنيقة باللون الأسود.


  • Brentford 26-27 home kit Brentford FC

    برينتفورد I

    يحافظ قميص برينتفورد الأساسي لموسمي 2026-28 على الخطوط الحمراء والبيضاء الشهيرة للنادي، مع تفاصيل لافتة بلون العسل الأصفر على الياقة والأساور والألواح الجانبية وحول الشعار وشعارات الشركاء. وإلى جانب تصميمه العصري، يتضمن القميص إشارة رقيقة إلى تاريخ النادي، حيث تظهر تفاصيل خلية النحل على الجهة الخلفية من الرقبة مستوحاة من الشعار الرباعي القديم.

    وكجزء من التزام النادي بالأسعار المعقولة والاستدامة، سيبقى القميص الأساسي الجديد قيد الاستخدام لموسمين، حتى نهاية موسم 2027/28. ويأتي هذا النهج امتدادًا لاستراتيجية طويلة الأمد يتبعها النادي في تمديد استخدام الأقمصة، والتي شهدت الإبقاء على مختلف الأقمصة الأساسية والخارجية والثالثة لدورات تمتد عامين خلال المواسم الأخيرة.




  • Brighton 26/27 home kit Nike

    برايتون I

    مستوحى من الزي التاريخي الذي ارتدَته برايتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983، يبتعد قميص برايتون الأساسي لموسم 2026/27 عن الخطوط العريضة التقليدية ليعتمد قاعدة أنيقة بلون أزرق ملكي صريح، مزيّنة بخطوط رفيعة عمودية بيضاء راقية. ويُبرز هذا المظهر النظيف تباينٌ عبر ياقة دائرية بيضاء، وشعار سواتش أبيض مطرّز، ورسم تذكاري بمناسبة الذكرى الـ125 مطبوع داخل الياقة يحمل عبارة "We are Brighton 1901 - 2026".


  • Brighton 26/27 away kit Nike

    برايتون I

    يمثل قميص برايتون الخاص بالمباريات الخارجية لموسم 2026/27 نسخة معاكسة لتصميم القميص الأساسي، إذ يقلب توزيع الألوان بأسلوب رائع إلى قاعدة بيضاء ناصعة تعلوها خطوط عمودية رفيعة باللون الأزرق الملكي. ويتميز القميص بياقة زرقاء متباينة اللون، مع حواف زرقاء متطابقة عند الكتفين، وفتحات شبكية قابلة للتهوية أسفل الإبطين، مع الحفاظ على النقش الداخلي للياقة الخاص بالذكرى الـ125.

  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    سيلتيك |

    يحتفي قميص سيلتيك المنزلي لموسم 2026-27 بالذكرى الستين لأسود لشبونة، وقد صُمّم تكريماً للإنجازات التاريخية للفريق الذي جلب كأس أوروبا إلى ملعب سيلتيك بارك. ويمثّل القميص تحيةً لأكثر مواسم نادي سيلتيك رمزيةً في 1966/67، وللجذور المحلية للاعبين الذين صنعوا ذلك السحر.

    يُزيَّن القميص بتفاصيل ذهبية، بما في ذلك شعار خاص للاحتفال بمرور 60 عاماً على ذلك الموسم الأسطوري. ويتّسم الطابع الجمالي العام بالنقاء والاستلهام من التراث، إذ يعكس عمداً بساطة حقبة أسود لشبونة، بينما تندمج بسلاسة في التصميم خاماتٌ محسّنة الملمس ومناطق تهوية مصمّمة بعناية.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    تشيلسي I

    قميص تشيلسي الأساسي لموسم 2026-27 أصبح متاحًا، وبعد استشارة الجماهير، تم تجديد شعار النادي ودمجه بفخر في نسيج مقدمة القميص. ويتميز القماش باللون الأزرق الزاهي مع ياقة وفتحة رقبة بأزرار، مع لمسات من اللون الذهبي الغربي للأسد المنتصب وشعار نايكي.  

    يُعد الأسد المنتصب الأيقوني عنصرًا من عناصر شعار تشيلسي منذ وصول تيد دريك إلى النادي قبل 75 موسمًا، وتتصدر آثار مخالبه الواجهة هذا العام. وبعد ظهورها على الجدران والرسومات الجدارية على الشواطئ وفي الحفلات الموسيقية، أثارت سلسلة من المشاهدات حول العالم ضجة تجاوزت حدود السرد التقليدي.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    تشيلسي I

    يمثّل قميص تشيلسي الخاص بالمباريات الخارجية لموسم 2026-27 من إنتاج نايكي عودة لافتة إلى قاعدة سوداء صريحة، وهو أول قميص أسود للمباريات الخارجية للنادي منذ حملة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016-17. صُمّم القميص حول مفهوم "أطلق العنان للأسد"، ويتميّز بلمسات ذهبية زاهية بلون "ميدويست غولد"، تشمل أضلاعًا هندسية على الكتفين وشعار أسد تشيلسي منفردًا بدلًا من شعار النادي الكامل. ويحيط زخرف على شكل إكليل من الغار بالياقة المستديرة وأطراف الأكمام، ما يخلق تناغمًا في التصميم مع قميص المباريات على أرض النادي.


  • Everton 26-27 home kitCastore

    إيفرتون I

    يشهد قميص إيفرتون الرسمي لموسم 2026/27 عودة اللون الكهرماني "ترينيتي أمبر" في الياقة البيضاء المدورة ذات القصة المفتوحة وعلى الجانب الخارجي للأكمام المزينة بحواف بيضاء. ويأتي الشورت الأبيض الناصع المرافق له بحزام خصر ذي تشطيب مسطح، وأربطة سحب مخفية، وشريط عمودي أزرق على الجانبين، مع حواف كهرمانية "ترينيتي أمبر" متناسقة على القصة المفتوحة. ويظهر شعار إيفرتون على الفخذ الأيمن، مقابل جناحي كاستور المميزين.


  • Everton 26-27 away kitCastore

    إيفرتون I

    يستوحي القميص الاحتياطي لإيفرتون لموسم 2026-27 تصميمه من أحد أوائل القمصان الاحتياطية التي ظهر فيها اللون الكهرماني الذي أصبح منذ ذلك الحين عنصرًا ثابتًا في الأطقم البديلة للنادي. فقد ظهر اللون الكهرماني، إلى جانب اللون الأزرق الملكي الأيقوني لإيفرتون، على شكل خطوط أفقية عبر منطقة الصدر في ذلك التصميم الذي يعود إلى أواخر الخمسينيات، والذي ارتداه عمالقة إيفرتون ومن بينهم بوبي كولينز، وديف هيكسون، وبراين لابون، وروي فيرنون.

    أما التفسير العصري لهذا التصميم فيتميز بخطوط رفيعة عمودية باللونين الكهرماني والأزرق الملكي على القميص، مع أكمام بيضاء سادة وياقة على شكل حرف V وحواف أكمام باللونين الكهرماني والأزرق الملكي.


  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    إنتر | أساسي

    يتميز قميص إنتر ميلان الأساسي لموسم 2026-27 بمزيج من اللونين الأسود والأزرق الليوني، تكريمًا لقميص إنتر التاريخي عام 1998، بينما تشير تفاصيل اللون الذهبي الجامعي إلى اللون الأصفر الخاص بشعار نايكي وشعار النادي من ذلك القميص الأيقوني.

    وتعيد إعادة إدخال الياقة لمسة من العراقة إلى تصميم عصري، بينما تحمل العبارة الداخلية "صُنع من ميلانو" (Made of Milano) في الداخل، وهو مفهوم يبرز الرابطة التي لا تنكسر بين إنتر والمدينة. وينعكس هذا المفهوم أيضًا في التفاصيل الرسومية للقميص، حيث جاءت حواف الخطوط بأسلوب مستوحى من قصّة مقص الخياط، في إشارة مباشرة إلى تقاليد الخياطة والتصنيع في ميلانو.


  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    إنتر | احتياطي

    يتبنى إنتر ميلان نهجًا غير متوقع في قميصه الاحتياطي لموسم 2026-27، مستلهمًا التصميم من أعظم رياضة ترفيهية في أمريكا. القميص الذي صُمّم بالتعاون مع نايكي يعيد تقديم عناصر التصميم المميزة لرياضة البيسبول، من الخطوط الطولية الزرقاء إلى الياقة المتباينة، من خلال هوية إنتر الخاصة، ما أثمر عن قميص يبدو ملائمًا لأزياء الشارع بقدر ملاءمته لأرض الملعب. 

    وتمثّل هذه المجموعة أيضًا سابقة للنادي في تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام. فبدلًا من شعاره التقليدي، يكشف إنتر عن شعار جريء يحمل حرفَي "IM" مستوحى من الأحرف الكبيرة الحجم التي طالما ارتبطت بأزياء البيسبول، ما يمنح واحدًا من أكثر الشعارات شهرة في كرة القدم لمسة جديدة تواكب عالم الموضة. 


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    يوفنتوس I

    يُجسّد قميص يوفنتوس للمباريات المقامة على ملعبه لموسم 2026-27 عودةً جريئةً إلى الأناقة الراقية التي طبعت أزهى حقب النادي. وبعيدًا عن النقوش التجريبية على شكل "الباركود" التي اعتمدها الموسم الماضي، يركّز هذا القميص على تطبيق أنيق ومتناسق للخطوط العمودية الشهيرة بالأبيض والأسود. ويستند التصميم إلى ياقة بولو قابلة للطي مستوحاة من الطراز الكلاسيكي باللون الأبيض الناصع، وهو ما يمنح القميص طابعًا مفصّلًا وراقيًا يهدف إلى أن يبدو أنيقًا في شوارع تورينو بقدر ما يبدو كذلك على أرضية ملعب أليانز ستاديوم.

    وتتمثل السمة المميزة لقميص هذا العام في الاستخدام الكثيف للمسات الذهبية المعدنية، لتحلّ محلّ اللمسات الوردية للموسم السابق. ويُطبَّق هذا اللون الذهبي اللامع على شعار حرف "J" المبسّط ليوفنتوس، وشعار أداء أديداس، وعلامة الراعي، ما يخلق تباينًا فاخرًا مع القاعدة أحادية اللون.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    يوفنتوس | احتياطي

    قبل أن يصبح اللونان الأبيض والأسود مرادفَين ليوفنتوس، كان هناك اللون الوردي. فهذا اللون الذي ارتداه النادي في سنواته الأولى لا يزال يمثّل أحد أبرز الفصول تميّزًا في تاريخ يوفنتوس. وبالنسبة لموسم 2026-27، كشفت أديداس ويوفنتوس عن قميص خارجي عصري يُكرّم جذور النادي الأولى، بقاعدة وردية ناعمة ونقشة زيبرا مصمّمة بأسلوب دقيق تنساب عبر القماش. ويتميّز القميص بلمسات سوداء أنيقة على الياقة وأساور الأكمام والشرائط الثلاث الشهيرة، تُبرزها شعار أديداس المستوحى من التراث وشعار يوفنتوس الكلاسيكي


  • Leeds United away kit 2026-27adidas

    ليدز يونايتد |

    يشهد قميص الفريق الجديد الخاص بالمباريات خارج الديار لموسم 2026-27 عودة اللون الأصفر الكلاسيكي الأساسي، لكن هذه المرة بدرجة أنيقة ولافتة في آنٍ واحد، تكتمل مع تفاصيل باللون الكحلي الداكن والأبيض، ليتحوّل نظام ألوان معروف إلى تحفة عصرية. 

    يأتي القميص ذو الياقة على شكل حرف V مع شورت كحلي وجوارب صفراء. كما أنها المرة الأولى التي يظهر فيها قميص ليدز يونايتد الخاص بالمباريات خارج الديار حاملاً شعار الثلاث ورقات الأيقوني الخاص بـ adidas Originals، إلى جانب عودة شعار النادي الكلاسيكي الذي شوهد لآخر مرة في عام 1998.



  • Lille home 2026-27 kit New Balance

    ليل l

    يتوسّط قميص ليل الأساسي لموسم 2026-27 نمط الكتف الكلاسيكي باللونين الأبيض والكحلي، بأبعاد وموضع يستحضران الطابع المميّز لنادي ليل مع لمسة عصرية في التنفيذ. وتتوسّط هذه اللمسة المميّزة قاعدة حمراء جريئة، لتمنح إطلالة أنيقة ومتوازنة وسهلة التمييز على الفور. ويستلهم القميص تصميمه من القميص الذي ارتداه فريق ليل عند رفعه لقب بطولة عام 2011، احتفاءً بتلك اللحظة بعد مرور 15 عامًا.


  • Lille 26/27 away kitNew Balance

    ليل |

    يستلهم قميص ليل الجديد للمباريات الخارجية لموسم 2026-27 تصميمه من تاريخ النادي، مع تقديم مظهر عصري وأنيق. مستوحى من البصمات البصرية لقمصان LOSC الخارجية السابقة، يجمع القميص بين قاعدة بيضاء ناعمة ورسومات خفيفة بنفس درجة اللون، ولمسات باللون الأزرق اللاغوني، وشعار الكلب الضخم بطابع عتيق يمثل تحية لهوية النادي الأيقونية "Les Dogues".


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    ليفربول I

    مستوحى من قميص ليفربول الأصلي الأيقوني من أديداس لموسم 1989-91، الذي يمكن تمييزه على الفور بنمطه الهندسي الديناميكي، والذي ارتُدي خلال فترة ناجحة للنادي، عندما أحرز فريق كيني دالغليش لقب الدوري لموسم 1989/90. يحتفي التصميم الجديد بحقبة فارقة في تاريخ النادي. تتألق القاعدة الحمراء الغامقة من خلال رسم عصري يغطي القميص بالكامل، يعكس مباشرة اللغة البصرية للتصميم الأصلي من أواخر الثمانينيات، مع تقديم تنفيذ أكثر حدّة وعصرية.

    تعزز التفاصيل البيضاء النقية عبر شعار أديداس وشعار النادي والحواشي الطابع الكلاسيكي، بينما يعبّر الطبع الشامل المعاد تصوره عن طاقة وروح ثقافة كرة القدم في الثمانينيات.


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    ليفربول I

    يستوحي قميص ليفربول الجديد المخصص للمباريات خارج الديار في موسم 2026-27 تصميمه من أطقم النادي الشهيرة للمباريات الخارجية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ويقوم القميص على قاعدة بيضاء أنيقة، تكمّلها تفاصيل باللونين الأحمر الفراولي والرمادي في مختلف أنحائه. وتستلهم مجموعة الألوان من أطقم ليفربول الكلاسيكية للمباريات الخارجية في تلك الحقبة، لتقدّم مظهرًا يوحي بالألفة مع لمسة عصرية في تنفيذه.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    مانشستر يونايتد I

    مستوحى من حقبة السبعينيات، يأتي قميص مانشستر يونايتد لموسم 2026-27 بقاعدة حمراء نقية تُتيح للياقة البولو الأيقونية والأساور المخططة أن تحتل مركز الصدارة، ليُعيد إلى الملعب مظهرًا أنيقًا يُميز اليونايتد دون لبس. تُحاكي طريقة تنفيذ الياقة، إلى جانب تفاصيل التخطيط الرقيقة، القمصان التي ارتُديت خلال تتويج النادي بكأس محلية عام 1977، احتفاءً بالذكرى الخمسين لتلك اللحظة التاريخية. ويوازن هذا الارتباط بالماضي تصميم عصري، ليُنتج قميصًا يجمع بين الحنين إلى الماضي والنظرة التقدمية.

    تمنح اللمسات البيضاء على خطوط أديداس الثلاثة والعلامة التجارية تباينًا حادًا مع القاعدة الحمراء، فيما تندمج التفاصيل السوداء بلطف عبر أرجاء التصميم، ما يُعزز لوحة الألوان الكلاسيكية للنادي.  وتختتم عبارة "United" في الجزء الخلفي من الرقبة هذا المظهر.



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    مانشستر يونايتد

    يستعيد قميص مانشستر يونايتد الخاص بمباريات خارج الديار لموسم 2026-27 واحدة من أبرز هويات النادي في اللقاءات الخارجية، ولكن من منظور عصري. القميص المبني على قاعدة زرقاء ملكية جريئة يجمع بين الأسس المألوفة ولمسات مصقولة وتفاصيل دقيقة، ليقدّم تصميمًا يبدو مدروسًا وعصريًا مع الاحتفاظ بالوضوح والثقة اللذين طالما ارتبطا بمانشستر يونايتد خارج معقله.

    ويتمثّل أحد العناصر المحورية في القميص في رسمة الخطوط أحادية اللون المصممة بعناية والممتدة عبر القماش بالكامل، مما يضيف عمقًا وحركة إلى التصميم مع الإشارة إلى أقمصة النادي الزرقاء التاريخية الخاصة بالمباريات الخارجية. وتحيط تفاصيل باللونين الأحمر والأبيض بالتصميم على امتداد ياقة العنق على شكل حرف V وأساور الأكمام، مما يخلق تباينًا حادًا مع القاعدة الزرقاء الداكنة مع البقاء وفيًا لهوية مانشستر يونايتد الأساسية.


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    مانشستر سيتي I

    يبتعد قميص مانشستر سيتي الأساسي لموسم 2026-27 عن النهج التقليدي القائم على اللون الموحّد ليقدّم تدرّجاً مميزاً بالأزرق السماوي. وبتلاشٍ سلسٍ من درجة أغمق عند الكتفين نزولاً إلى الأبيض عند الحاشية السفلية، يُقصد بالتصميم أن يمثّل خطاً زمنياً بصرياً لمختلف درجات الأزرق السماوي التي ارتداها النادي عبر تاريخه.

    ويُبرزه بشكل جميل ياقة بيضاء أنيقة وأساور أكمام بيضاء، مع لمسة أخيرة تتمثل في شعار النادي أحادي اللون بالفضي المعدني وعلامة الراعي المطابقة له للتأكيد على فكرة التطور الحديث.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    مانشستر سيتي | احتياطي

    يأتي القميص الاحتياطي لنادي مانشستر سيتي لموسم 2026-27 بلونين جريئين هما الأسود والأصفر، مزيَّناً بسربٍ من نحل العمل. صُمِّم هذا القميص حول واحد من أكثر الرموز شهرةً في المدينة، وهو نحلة مانشستر. لقد كانت النحلة موجودةً في شوارع مانشستر قبل وقتٍ طويل من ظهورها على قميص كرة قدم، فهي رمزٌ للكدح والوحدة والصمود التي تُميِّز المدينة. ويضع القميص الاحتياطي الجديد هذا الرمز في الصدارة، بتصميمٍ يستحضر ضجيج مدرجات الفريق الضيف وهوية شوارع مانشستر.



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    نيوكاسل يونايتد I

    يعيد قميص نيوكاسل يونايتد الأساسي لموسم 2026-27 تصوّر الخطوط الكلاسيكية للنادي، إذ يقدّم نمطًا جريئًا ومتقطّعًا ولمسة لونية مفعمة بالحيوية لرؤية جديدة للتقاليد. التصميم يستشرف المستقبل ويتّسم بالتطوّر، حيث تقترن الخطوط السوداء والبيضاء المُعاد تعريفها بتفاصيل زرقاء لافتة حول ياقة الرقبة المستديرة وخطوط أديداس الثلاثة. وطُبع رمز العقعق الأيقوني للنادي على رقبة القميص.




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    نيوكاسل يونايتد I

    يستعد نادي نيوكاسل يونايتد لارتداء قميص باللون الأزرق الداكن في المباريات خارج ملعبه خلال موسم 2026-2027 المقبل. ويحمل القميص ذو الياقة على شكل حرف V رسمًا لرمز قلعة النادي يمتد عبر القاعدة باللون "الأزرق الداكن الليلي"، مستوحى من تاريخ المدينة العريق وهويتها. ويتجسد ذلك أيضًا في استخدام شعار النادي الكلاسيكي المستوحى من الشعار الذي استُخدم في السبعينيات والثمانينيات، إضافة إلى رسم طائر العقعق على الياقة. 


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    نوتنجهام فورست

    يمثّل قميص نوتنغهام فورست الأساسي لموسم 2026-27 تحية للنشيد الشهير الذي يسبق المباريات، والذي يتردد صداه في أرجاء ملعب سيتي غراوند ذائع الصيت قبل كل مباراة على أرضه، في اللحظات التي تسبق انطلاق اللقاء على ضفاف نهر ترنت. وعلى قاعدة الغاريبالدي التقليدية، يتميّز القميص الجديد لفورست بنقشٍ مستوحى من الكلمات التي يردّدها مشجّعونا الأوفياء بكل فخر، مع إضافة ياقة على شكل حرف V لإضفاء لمسة كلاسيكية على القميص.



  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    بورتو

    يُعد القميص الأساسي لبورتو تفسيرًا عصريًا للهوية الكلاسيكية للتنانين. يقدم نادي بورتو وشركة نيو بالانس قطعةً ستلقى صدى فوريًا لدى أي مشجع حقيقي لبورتو، إذ تعكس ثقافة النادي وتقاليده. فالخطوط العريضة باللونين الأزرق والأبيض، والشعار المطرز، والياقة على شكل حرف V، والأرقام المصنوعة من المخمل الأحمر، كلها تستحضر الطابع المميز لأواخر ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته.

    ومن دون شك، فإن العنصر الأكثر إثارةً للحديث في هذا الطقم هو أسماء اللاعبين وأرقامها على الظهر. فمن أجل التأكيد بقوة على الطابع الجمالي لعقد الثمانينيات، أعادت نيو بالانس إحياء الخط الأحمر الجريء ثلاثي الأبعاد ذي التصميم الكتلي. مكتملًا بخطوط إبراز داخلية ولمسة نهائية بملمس شبيه بالمخمل.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    بورتو

    يتميز القميص الاحتياطي لنادي بورتو لموسم 2026-27 بلون أرجواني غامق كقاعدة مع تفاصيل بلون كريمي ناعم، ما يمنحه مظهرًا راقيًا وأنيقًا. وقد تم دمج خطوط متدرجة خفيفة في القماش لإضفاء عمق مع الحفاظ على تصميم كلاسيكي أنيق. ويعزز شعار النادي أحادي اللون من الطابع العصري، فيما ترسّخ اللمسات النهائية المتقنة الإحساس العام بالدقة.

    كما يعكس التصميم رحلة نبيذ البورتو من وادي الدورو إلى المسرح العالمي، بما يوازي الحضور الدولي لنادي بورتو نفسه. فمن ملمس المواد إلى طريقة التصنيع، يعبّر كل عنصر عن سمعة المدينة في الجودة والأصالة.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    باريس سان جيرمان

    يمثل قميص باريس سان جيرمان الأساسي لموسم 2026/27 عودة عميقة إلى جوهر التصميم الباريسي. في هذه النسخة، ابتعدت نايكي عن تجاربها الأخيرة مع تأثيرات ضربات الفرشاة والرسومات المتباينة لتعيد الشريط الأسطوري "هيشتر" إلى كامل بريقه. يتميز القميص بقاعدة زرقاء ملكية قديمة نابضة بالحياة، وهي درجة أفتح وأكثر إشراقًا من الأزرق الداكن الذي ساد في السنوات السابقة، ويتوسطها شريط أحمر عريض جريء يحيط به خطان أبيضان واضحان.

    وفي خطوة أسعدت المتمسكين بالتقاليد، يمتد هذا الشريط ثلاثي الألوان الأيقوني الآن بسلاسة إلى ظهر القميص، مما يخلق انسيابية موحدة تعكس الأعلام التي يرفعها جمهور الألتراس في ملعب بارك دي برانس.


  • PSG 26/27 away kitNike

    باريس سان جيرمان | احتياطي

    يتميّز القميص الاحتياطي لباريس سان جيرمان لموسم 2026-27 بتصميم يغلب عليه اللون الأبيض، تزيّنه الخطوط المركزية الشهيرة التي تُعدّ واحدة من أبرز العلامات البصرية المميزة لنادي باريس سان جيرمان. وقد أُعيد ابتكار هذا الخط عبر تدرّج من الخطوط العمودية الدقيقة التي تنتقل من الأحمر إلى الأزرق الكحلي، مستوحياً إلهامه من اللغة البصرية لفن الأوب آرت ومن الطاقة النابضة لمشهد الموسيقى الإلكترونية في باريس. والنتيجة إحساس ديناميكي بالحركة والإيقاع يبثّ الحياة في الرسم المركزي، ليقدّم إعادة تفسير عصرية لواحد من أكثر رموز هوية النادي دلالةً.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    ريال مدريد | الأساسي

    يقوم القميص على القاعدة البيضاء الأيقونية للنادي، إذ يجمع بين الأسس المألوفة ولمسات نسيجية مصقولة ولمسات دقيقة، ليقدّم تصميماً يبدو مدروساً وعصرياً مع الحفاظ على الوضوح الذي يميّز ريال مدريد على أرضه.

    تحيط لمسات باللون الأخضر الداكن بالتصميم عبر الياقة وأطراف الأكمام، والتي تتضمن نقوشاً متقنة عبر القماش، مستوحاة من هندسة الألماس واللؤلؤ الموجودة في تاج النادي، بما يترجم الحرفية والتميّز إلى جمالية أداء عصرية. أما خطوط أديداس الثلاثة على الكتفين فتحمل لمسة غير متوقعة باللون الوردي، تربط القميص بالهوية الموسمية الأوسع مع إضافة طاقة إلى المظهر العام.


  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    ريال مدريد I احتياطي

    القميص الجديد لريال مدريد المخصص للمباريات الخارجية لموسم 2026-27 هو تصميم يتميز بقاعدة خضراء داكنة وتفاصيل بلون أبيض مائل للعاج، ليعيد صياغة مزيج ألوان استُخدم في الماضي من منظور عصري. يعتمد القميص على قاعدة خضراء عميقة وداكنة، ويقدم مظهرًا لونيًا متناسقًا يميزه نقش مصمم خصيصًا بطريقة هندسية. ومن أبرز ملامح القميص تصميم الياقة العصري، المزين بحواف بلون أبيض مائل للعاج بلمسة أنيقة. وتمتد هذه التفاصيل إلى أساور الأكمام ولمسات الكتفين، حيث تبرز خطوط أديداس الثلاثة الشهيرة في تباين مع القاعدة الأكثر قتامة، ما يخلق مظهرًا نظيفًا وراقيًا.



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    روما I

    بالنسبة لقميص روما الأساسي لموسم 2026-27، يمتزج اللون الأحمر المميز للنادي مع تفاصيل صفراء كلاسيكية في جميع أنحائه، ما يخلق مظهرًا جريئًا وسهل التمييز متجذرًا في تاريخ العاصمة الإيطالية. ويعود شعار روما التقليدي ليتوسط التصميم فوق منطقة القلب باعتباره عنصرًا محوريًا، رابطًا القميص بإرث النادي ومانحًا نقطة تركيز بصرية قوية.



  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    توتنهام

    يتميز قميص توتنهام هوتسبير الأول لموسم 2026-27 بلونه الأبيض الكلاسيكي المميز للنادي. ومع ذلك، يرتقي به من خلال خطوط قطرية متدرجة اللون بنقشة ناعمة منسوجة مباشرة في القماش، في إشارة إلى تصاميم هيميل الأيقونية من منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ويهيمن اللون الكحلي الغامق على تفاصيل الياقة، وأساور الأكمام، والألواح الجانبية، وشعار النادي المطرز.


  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    توتنهام

    وعلى النقيض التام، يتخلى القميص الثاني لموسم 2026-27 عن البساطة لصالح أجواء رقمية مستقبلية جريئة. فبالاعتماد على قاعدة كحلية داكنة، يهيمن على القميص رسم متوهج نابض بالطاقة يمتد عبر منطقة الصدر، ويتميز بخطوط حادة متعرجة تمزج بشكل حيوي بين الوردي الكهربائي والبنفسجي والبرتقالي النيوني. ويمنح هذا التأثير الضوئي فائق السرعة الطقم مظهرًا مميزًا مستوحى من الشارع، مصممًا ليبرز تحت أضواء الملعب الكاشفة.


  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    وست هام

    يُعد قميص وست هام الرسمي لموسم 2026-27 تصميمًا جريئًا ومبتكرًا يشهد عودة الأكمام الشهيرة بلون "بوندز بلو". ويمزج القميص الجديد بين الأصالة وذلك الطابع العصري المميز لعلامة نيو بالانس، في أول تعاون للنادي مع العلامة الرائدة في مجال الملابس الرياضية. ويكتمل الجسم الأساسي بلونه العنابي الشهير بتفاصيل دقيقة على شكل حرف V منسوجة داخل القماش، مع نقوش باللونين العنابي والأزرق على الياقة والأساور.




  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    وست هام

    يعيد وست هام القميص الأبيض الخاص بالمباريات خارج الديار لموسم 2026-27، وهو القميص الذي ارتُدي في بعض أكثر اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ نادي وست هام يونايتد، بعدما أعادت نيو بالانس ابتكاره من أجل الموسم المقبل. لطالما احتل القميص الأبيض الخاص بمباريات خارج الديار مكانة خاصة في تاريخ وست هام، وكان هو اللون الذي ارتداه بيلي بوندز ورفاقه عندما توّج النادي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1980. 

    ويتزيّن القميص بلمسات باللونين العنابي والأزرق عند الياقة والأكمام، كما يحمل شعار المطرقتين المتقاطعتين الخاص بالنادي منفرداً على الصدر. ويتضمن التصميم نقوشاً دقيقة مستوحاة من السقف المزخرف لحانة بولين الشهيرة منسوجة في القماش، ليكون التصميم متجذراً في الطابع الفني لمنطقة إيست إند.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    ريكسهام | احتياطي

    يتميّز قميص ريكسهام الاحتياطي لموسم 2026-27 بلونه الرمادي الأنثراسيتي الداكن، مع ياقة ماندارين وتصميم يجمع بين القاعدة الداكنة وخطوط حمراء عبر رسم مطبوع بتقنية التسامي، مستوحى من محاجر الأردواز في شمال ويلز. وعكسًا لإرثنا الصناعي والثقافي، يُستكمل تصميم القميص بشريط سيليكون عند الحاشية يحمل عبارة "Ein Tir, Ein Hysbryd – أرضنا، روحنا".