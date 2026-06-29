"أضعف نسخة لألمانيا رأيتها في حياتي".. هافيرتس يرد بحدة على سخرية جاري لينيكر!

في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، قيّم لينيكر موازين القوى قائلاً: "أعتقد - وقد أكون مخطئاً - أن هذه واحدة من أضعف النسخ التي رأيتها لمنتخب ألمانيا في حياتي. يجب أن تبلغ فرنسا ربع النهائي دون أي مشاكل".

وأضاف أن المنتخب الألماني يعيش الآن فقط "على أمجاد ماضيه". ووجه نصيحة للفرنسيين قائلاً: "تذكروا فقط أنهم لم يتجاوزوا دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم. لذا أعتقد أنه يمكنكم جميعاً النوم قريري العين (ضاحكاً)".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ألمانيا ضد باراجواي، تمت مواجهة مهاجم المنتخب الألماني كاي هافيرتس بتصريحات لينيكر الساخرة. ليرد مهاجم آرسنال قائلاً: "يحق لكل شخص أن يبدي رأيه. أنا شخصياً لم أسمع بتلك التصريحات. بالطبع، في بطولة كهذه يبدأ الكثيرون في التحدث عنك، لكنني أعتقد أن لا أحد هنا يعير ذلك اهتماماً كبيراً".

وأضاف: "لدينا بالفعل الكثير من الخبراء في بلدنا، وإذا بدأ الأمر يمتد إلى دول أخرى، فهذا يكفي حقاً. من السهل دائماً توجيه الانتقادات لنا من الخارج، لكن هذا الأمر لا يهمني على الإطلاق".