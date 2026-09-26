(C)Getty Images
ترجمه
أصيب لمدة خمسة أشهر.. ريال مدريد يتلقى أنباءً سعيدة بشأن مبابي ونجمه الغائب!
أخصائي يقدم تحديثًا حاسمًا بشأن الإصابة
يبدو أن طريق التعافي الطويل لميليتاو يقترب من نهايته في سانتياجو برنابيو. فبعد خمسة أشهر قضاها بعيدًا عن الملاعب، اجتاز قلب الدفاع بنجاح آخر تقييم بدني له، بحسب صحيفة ماركا.
يأتي هذا الاختراق الطبي بعد زيارة إلى فالديبيباس قام بها الدكتور لاسي ليمباين، الأخصائي الفنلندي الذي أجرى للاعب عملية جراحية في وقت سابق من هذا العام. وكان الخبير الطبي في العاصمة الإسبانية للإشراف شخصيًا على المراحل الأخيرة من برنامج إعادة تأهيل المدافع وتقييم مستوى لياقته.
وعقب الفحص الناجح، لجأ الدكتور ليمباين إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليعبّر عن رضاه عن التقدم الذي أحرزه لاعب بورتو السابق، حيث قال: "يوم رائع في مدريد مع @edermilitao والطاقم الطبي وطاقم الأداء في @realmadrid. يوم كامل مكرّس لعودته، إذ يواصل إيدر تقدّمه وفقًا للخطة بعد العملية الجراحية لإصابته الوترية الخطيرة."
"لقد كان من دواعي سرورنا أن نسهم بخبرتنا وتجربتنا في عملية عودته إلى اللعب، بهدف نهائي هو مساعدته على العودة بأمان والأداء مجددًا على أعلى مستوى. جزيل الشكر لإيدر ولكل طاقم ريال مدريد على التعاون الممتاز وعلى يوم ناجح للغاية. العودة إلى الملعب إنجاز، أما العودة إلى أعلى مستوى أداء لديك فهي الهدف."
- Getty Images Sport
إنهاء فترة من عدم الاستقرار الدفاعي
لا يمكن أن يكون توقيت عودة اللاعب البرازيلي أفضل من ذلك بالنسبة لريال مدريد. فلم يشارك ميليتاو في أي مباراة رسمية منذ الفوز على ألافيس بنتيجة 2-1 يوم 21 أبريل، وأجبر غيابه على إعادة ترتيب صفوف الخط الخلفي. وتحت قيادة جوزيه مورينيو، اضطر ريال مدريد إلى الاعتماد على تشكيلات دفاعية مختلفة، مستخدماً في كثير من الأحيان لاعبين خارج مراكزهم الطبيعية لسد الفراغ الذي تركه صاحب الـ26 عاماً. ومن المتوقع أن يوفر اندماجه من جديد ضمن الفريق ما تشتد الحاجة إليه من قيادة وحضور بدني.
ورغم أن الجهاز الطبي منح "الضوء الأخضر"، فمن المتوقع أن يتبع النادي نهجاً حذراً بشأن عودته إلى المنافسات. وقد شوهد اللاعب مؤخراً وهو يخوض حصصاً بدنية مكثفة على أرض التدريب، مبرزاً ما يتطلبه كرة القدم على أعلى المستويات من رشاقة وقوة.
وفي حين أصبح الآن مؤهلاً للانضمام مجدداً إلى تدريبات الفريق، فمن المرجح أن يخضع لبرنامج إعداد بدني مصمم خصيصاً له لضمان قدرته على تحمل شدة مباريات الليجا ودوري أبطال أوروبا. والهدف هو أن يندمج بالكامل ويكون جاهزاً للمساهمة بشكل كبير خلال الجدول الحافل في شهر أكتوبر.
تجاوز سلسلة من العقبات البدنية
يمثل غياب ميليتاو الأخير جزءًا من رواية أوسع وأكثر إحباطًا بشأن جاهزيته البدنية على مدار المواسم الثلاثة الماضية. فقد واجه المدافع "طريق آلام" حقيقيًا من الإصابات، بلغ مجموعها ما يقارب 800 يوم على طاولة العلاج منذ بداية موسم 2023-2024.
بدأ الأمر بتمزق مدمّر في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى، أبعده عن الملاعب لمدة 231 يومًا. وبمجرد أن بدا وكأنه يستعيد إيقاعه، تعرّض لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، صاحبه تلف في الغضروف الهلالي، ما أسفر عن 255 يومًا أخرى من إعادة التأهيل.
وقعت الانتكاسة الأخيرة في 28 أبريل 2026، حين خضع لعملية جراحية بسبب إصابة خطيرة في وتر أوتار الركبة القريب، استلزمت فترة تعافٍ إضافية دامت خمسة أشهر. وإجمالًا، فقد تعرّض لثماني إصابات مختلفة منذ عام 2023، أدت إلى 781 يومًا من الابتعاد عن الملاعب.
- Getty Images Sport
موقف مبابي
أعلن نادي ريال مدريد في الوقت ذاته عن البيان الرسمي لإصابة كيليان مبابي، حيث تم تشخصيها بإصابة طفيفة في الركبة، وبحسب ما نقلت صحيفة "آس" فالفرنسي لن يغيب عن أي مباراة مع ريال مدريد، وسيعود للعب بمجرد انتهاء التوقف الدولي.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا